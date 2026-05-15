Opinion: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गविष्ठि यात्रा पर उठे सवाल, क्या धार्मिक अभियानों में भी घुल रही है राजनीति?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश को ही गौहत्या के मुद्दे पर बार-बार कठघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है, जबकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने देश के सबसे सख्त गोवध कानून लागू किए हैं...

अमित तिवारी

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की 'गविष्ठि यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति और संत समाज में अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं. गौ-रक्षा और धर्मजागरण के नाम पर निकली इस यात्रा पर आरोप लग रहे हैं कि यह धीरे-धीरे धार्मिक अभियान कम और विपक्षी राजनीतिक मंच ज्यादा बनती जा रही है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश को ही गौहत्या के मुद्दे पर बार-बार कठघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है, जबकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने देश के सबसे सख्त गोवध कानून लागू किए हैं.

यूपी में लागू है देश में सबसे सख्त कानून

11 जून 2020 को लागू हुए 'उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) अध्यादेश' ने राज्य में गोतस्करी और गोवध के खिलाफ कठोर कानूनी ढांचा खड़ा किया. इस कानून के तहत 3 से 10 साल तक की जेल, 5 लाख रुपये तक जुर्माना, NSA, गैंगस्टर एक्ट, गैर-जमानती धाराएं और गोतस्करी में इस्तेमाल वाहनों की जब्ती तक का प्रावधान है. इतना ही नहीं, आरोपियों की तस्वीर सार्वजनिक करने और गोवंश के भरण-पोषण का खर्च तक वसूलने की व्यवस्था बनाई गई. यहां तक कि कई जगह गोतस्करों के हाफ एनकाउंटर तक हुए हैं.

उठ रहे कई सवाल

यानी सरकार यूपी में गोवध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है. फिर सवाल उठता है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आखिर किस आधार पर यह नैरेटिव बना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर गौहत्या हो रही है? क्या उनके पास कोई आधिकारिक रिपोर्ट है? क्या कोई RTI लगाई गई? क्या उन्होंने किसी जिले विशेष के FIR, कोर्ट रिकॉर्ड या प्रशासनिक दस्तावेज सार्वजनिक किए? क्योंकि उनकी यात्रा को 12 दिन हो चुके हैं लेकिन अब तक वह ऐसा कोई तथ्य सार्वजनिक रूप से सामने नहीं रख सके हैं. केवल झूठे दावे कर रहे हैं.

क्या पुराने आंकड़ों के आधार पर भ्रम फैला रहे अविमुक्तेश्वरानंद?

इसी तरह उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि उत्तर प्रदेश में गायों की संख्या कम हुई है. लेकिन यहां भी स्थिति दिलचस्प है. 2019 की पशुगणना रिपोर्ट के बाद अभी तक कोई नई आधिकारिक पशुगणना रिपोर्ट आई ही नहीं है. और 2019 की रिपोर्ट में दर्ज अधिकांश आंकड़े भी पिछली सरकारों के कार्यकाल से जुड़े थे. ऐसे में बिना नए सरकारी डेटा के वर्तमान सरकार पर सीधे आरोप लगाना कई लोगों को राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा लगता है. ताजा पशुगणना इस वर्ष के अंत तक आने की उम्मीद है, ऐसे में सात साल पुराने आंकड़ों को लेकर यात्रा शुरू करने की इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई गई, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है.

चर्चा में है यात्रा का राजनीतिक चरित्र

विवाद सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं है. गाविष्ठि यात्रा का राजनीतिक चरित्र भी अब चर्चा में है. गोरखपुर से लेकर गाजीपुर तक यात्रा के जिन पड़ावों की तस्वीरें सामने आईं, उनमें सबसे ज्यादा सक्रियता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े नेताओं की दिखाई दी. कहीं पूर्व सपा मंत्री स्वागत कर रहे हैं, कहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष मंच संभाल रहे हैं, कहीं टिकट के दावेदार यात्रा की व्यवस्था देख रहे हैं. इससे सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर गौ-रक्षा यात्रा में विपक्षी राजनीतिक नेटवर्क इतना सक्रिय क्यों है? सवाल यह भी है कि क्या यह वास्तव में धार्मिक चेतना का अभियान है या 2027 से पहले एक वैकल्पिक राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश?

और विडंबना देखिए...

जिन दलों के नेताओं की मौजूदगी इस यात्रा में सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, वही दल INDI गठबंधन में उन चेहरों के साथ मंच साझा करते हैं जिन पर सनातन विरोधी बयान देने के आरोप लगते रहे हैं. केरल में 'बीफ फेस्टिवल' जैसे आयोजन हुए, सनातन विरोधी टिप्पणियां हुईं, लेकिन उन मुद्दों पर यात्रा की वैसी तीखी प्रतिक्रिया नहीं दिखी जैसी यूपी सरकार पर देखने को मिल रही है. यही कारण है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या निशाने पर सिर्फ योगी सरकार है?

यात्रा के आर्थिक स्रोत को लेकर भी सवाल

एक और बड़ा सवाल यात्रा की फंडिंग को लेकर भी उठ रहा है. इतनी लंबी यात्रा, बड़े आयोजन, प्रचार, लॉजिस्टिक्स, मीडिया मैनेजमेंट, इसका आर्थिक स्रोत क्या है? कौन लोग इसका संचालन कर रहे हैं? क्या दानदाताओं की कोई सार्वजनिक सूची जारी होगी? हालांकि इन सवालों पर अभी तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से विस्तृत जवाब सामने नहीं आया है.

लोगों को जागरूक करें, झूठ फैलाना शोभा नहीं देता

यूपी गोसवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता का कहना है कि यदि शंकराचार्य जी विधानसभा क्षेत्रों में घूम ही रहे हैं, तो उन्हें लोगों को गो-पालन, गो-सेवा, जैविक खेती, निराश्रित गोवंश संरक्षण और सरकार की योजनाओं के बारे में भी जागरूक करना चाहिए. समाज में सकारात्मक चेतना फैलाना संतों का दायित्व है. क्योंकि जब संत समाज बोले, तो समाज दिशा चाहता है, राजनीति नहीं. और यही वह बिंदु है जहां 'गविष्ठि यात्रा' पर उठ रहे सवाल अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि नैतिक और वैचारिक बहस का विषय बन चुके हैं. उन्होंने कहा कि यदि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जैसे संत इस प्रकार के दावे करते हैं, तो उन्हें प्रमाण भी सार्वजनिक करने चाहिए. क्योंकि संत समाज से अपेक्षा होती है कि वह समाज को दिशा दे, भ्रम नहीं.

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार और युवा विश्लेषक हैं.)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.