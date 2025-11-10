कबाड़ बेचकर सरकार ने कमाए 4,085 करोड़, 232 लाख वर्ग फीट जगह हुआ खाली, स्पेस इतना कि बन जाएगा 1 मॉल

FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहार- दानापुर में मकान की छत गिरी, हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि विशेष स्वच्छता अभियान से सरकारी दफ्तरों ने स्क्रैप बेचकर ₹4,085 करोड़ से अधिक कमाए और लगभग 232 लाख वर्ग फुट जगह खाली हुई है. यह राशि एक विशाल अंतरिक्ष मिशन और मॉल बनाने बजट के बराबर है.

Pragya Bharti

Updated : Nov 10, 2025, 08:00 AM IST

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने रविवार को जानकारी दी कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न सरकारी कार्यालयों ने इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप और अन्य कबाड़ (स्क्रैप) के निपटान से 4,085.24 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड कमाई की है.

एक विशाल मॉल के बराबर खाली हुई जगह

डॉ. सिंह ने बताया कि इस अभियान का सबसे बड़ा और व्यावहारिक फायदा यह हुआ कि बेकार सामग्री, पुराना फर्नीचर और कबाड़ हटाने से कुल 231.75 लाख वर्ग फुट जगह खाली हुई. मंत्री ने कहा कि यह खाली हुई जगह एक विशाल मॉल का निर्माण कराए जाने के लिए पर्याप्त है, और इसका उपयोग अब किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए किया जा सकता है.

अंतरिक्ष मिशन के बजट के बराबर हुई कमाई

केंद्रीय मंत्री ने अर्जित की गई राशि की महत्ता समझाते हुए कहा कि कबाड़ बेचकर प्राप्त हुए 4,085 करोड़ रुपए से अधिक की यह राशि एक विशाल अंतरिक्ष मिशन या कई चंद्रयान अंतरिक्ष मिशनों के कुल बजट के बराबर हो सकती है.

प्रधानमंत्री मोदी से मिली प्रेरणा

डॉ. जितेंद्र सिंह ने याद दिलाया कि इस अभियान की प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले की प्राचीर से किए गए स्वच्छता के आह्वान से मिली, जो जल्द ही एक जन अभियान में बदल गया. उन्होंने बताया कि इस क्रम में पहले ही वर्ष में चार लाख से अधिक शौचालय बनाए गए थे.

एक सतत आंदोलन के रूप में स्वच्छता अभियान

मंत्री ने बताया कि यह अभियान केवल फाइलों या फर्नीचर को हटाने तक ही सीमित नहीं रहा. 2021 में प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर यह निर्णय लिया गया था कि स्वच्छता एक सतत आंदोलन है. इसलिए, हर साल गांधी जयंती (2 अक्टूबर) से 31 अक्टूबर तक एक समर्पित विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाता है. इसमें सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों को सक्रिय रूप से भाग लेने और प्राप्त कार्यों की नियमित रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए जाते हैं.

विशेष स्वच्छता अभियान 5.0 की कमाई

डॉ. सिंह ने इस वर्ष की कमाई का ब्योरा देते हुए बताया कि पिछले वर्ष विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 के अंत में लगभग 3,300 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जिसमें से 1,000 करोड़ रुपए राज्यों को दिए गए थे. 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक चलने वाले इस वर्ष के विशेष अभियान 5.0 के माध्यम से 788.53 करोड़ रुपए और जोड़े गए. परिणामस्वरूप, अब तक अर्जित कुल राशि 4,085 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है.

