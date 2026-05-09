BJP ने शुभेंदु कैबिनेट में कैसे साधा जातीय समीकरण? समझिए पूरा गणित

कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक पारी शुरू हो गई है.

पश्चिम बंगाल की सियासत में वह पल आ ही गया, जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक नामुमकिन लगती थी. बंगाल के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है. ममता बनर्जी के उस 'अजेय' माने जाने वाले दुर्ग को ढहाने वाले शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल के नए मुख्यमंत्री हैं.

कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गजों की मौजूदगी में शनिवार (9 मई 2026) को जब शुभेंदु ने शपथ ली, तो यह सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं, बल्कि बंगाल की सत्ता के केंद्र बदलने का ऐलान था. शुभेंदु के साथ दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशीथ प्रामाणिक, अशोक कीर्तनिया और खुदीराम टुडू जैसे चेहरों ने भी मंत्री पद की शपथ ली.

सोशल इंजीनियरिंग का मास्टरस्ट्रोक

बीजेपी ने टीम शुभेंदु के जरिए जो बिसात बिछाई है, वह दिखाती है कि पार्टी अब केवल ध्रुवीकरण के भरोसे नहीं है. बंगाल की इस नई टीम में प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय संतुलन का ऐसा बारीक धागा पिरोया गया है, जैसा कभी उत्तर प्रदेश और बिहार में पार्टी की जीत का आधार बना था.

खुद को बड़ा जननेता साबित कर चुके हैं शुभेंदु

शुभेंदु अधिकारी खुद एक प्रभावशाली ब्राह्मण परिवार से आते हैं, लेकिन उनकी असली ताकत मेदिनीपुर का 'माहिश्य' समुदाय है. उन्हें सीएम बनाकर बीजेपी ने बंगाल के सवर्ण समाज और बौद्धिक वर्ग (भद्रलोक) को यह संदेश दिया है कि कमान एक अनुभवी और अपनी मिट्टी से जुड़े व्यक्ति के हाथ में है. भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराकर शुभेंदु पहले ही खुद को बंगाल का बड़ा जननेता साबित कर चुके हैं.

मतुआ और राजवंशी

बीजेपी जानती है कि दक्षिण बंगाल की चाबी मतुआ (नमोशूद्र) समुदाय के पास है. अशोक कीर्तनिया को मंत्री बनाकर बीजेपी ने सीएए के वादे के साथ-साथ उन्हें सत्ता में सीधी भागीदारी भी दी है. वहीं, उत्तर बंगाल जो हमेशा उपेक्षा की बात करता था, वहां के राजवंशी समाज के निशीथ प्रामाणिक को कैबिनेट में शामिल किया गया है. यह टीएमसी के उस बाहरी वाले नैरेटिव का करारा जवाब है, जिसमें बीजेपी को बंगाल की संस्कृति से दूर बताया जाता था.

जंगलमहल और आदिवासी अस्मिता

पुरुलिया और बांकुरा जैसे लाल माटी वाले इलाकों में आदिवासियों ने बीजेपी का साथ दिया था. संथाल समाज के चेहरे खुदीराम टुडू को मंत्रिमंडल में जगह देकर बीजेपी ने जंगलमहल के प्रति अपना आभार जताया है. यह आरएसएस के उन दशकों पुराने सेवा कार्यों का राजनीतिक फल है, जिसने इस बेल्ट से वामपंथ का सूपड़ा साफ कर दिया.

महिला वोट बैंक में सेंध

ममता बनर्जी का सबसे मजबूत किला महिलाएं रही हैं. इस किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने अग्निमित्रा पॉल को आगे किया है. आसनसोल से आने वाली अग्निमित्रा फैशन डिजाइनर और आधुनिक बंगाली महिला का चेहरा हैं. वे कायस्थ समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं और शहरी मध्यम वर्ग के बीच खासी लोकप्रिय हैं. उनके जरिए बीजेपी खुद को 'प्रो-वुमेन' छवि में ढाल रही है.

दिलीप घोष- ओबीसी और संगठन का चेहरा

कैबिनेट में दिलीप घोष की मौजूदगी सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक है. सद्गोप (प्रभावशाली ओबीसी) समुदाय से आने वाले दिलीप घोष उस संघर्ष का प्रतीक हैं, जिसने बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया. आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले घोष की पकड़ ग्रामीण बंगाल पर बेहद मजबूत है. उन्हें सत्ता के केंद्र में लाकर बीजेपी ने भद्रलोक की राजनीति से आगे बढ़कर पिछड़ों को नेतृत्व सौंपा है.

नए बंगाल का नया विजन

शुभेंदु कैबिनेट की बनावट बताती है कि बीजेपी अब बंगाल में केवल मेहमान नहीं, बल्कि स्थायी खिलाड़ी बनना चाहती है. इस टीम में उत्तर बंगाल के चाय बागानों से लेकर सुंदरबन के मछुआरा समुदाय तक और आसनसोल के श्रमिक वर्ग से लेकर कोलकाता के सवर्णों तक, हर किसी की नुमाइंदगी है.

बीजेपी के इस मॉडल में ब्राह्मण को नेतृत्व मिला है, तो मतुआ को सुरक्षा, राजवंशी को सम्मान और आदिवासी को अधिकार. टीम शुभेंदु की यह तस्वीर साफ कर रही है कि 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है. अब बंगाल में दीदी के करिश्मे का मुकाबला बीजेपी के इस सोशल फॉर्मूले से होगा.