FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'उनकी विकेट अच्छा, लेकिन...' विराट कोहली को क्लीन बोल्ड करने के बाद प्रिंस यादव ने दिया बड़ा बयान

'उनकी विकेट अच्छा, लेकिन...' विराट कोहली को क्लीन बोल्ड करने के बाद प्रिंस यादव ने दिया बड़ा बयान

अब पश्चिम बंगाल में होगी सुवेंदु अधिकारी की 'सरकार', नए-नवेले CM के बारे में हर वो बात जो आपको जाननी चाहिए

अब पश्चिम बंगाल में होगी सुवेंदु अधिकारी की 'सरकार', नए-नवेले CM के बारे में हर वो बात जो आपको जाननी चाहिए

बेंगलुरु में क्यों नहीं खेला जाएगा IPL 2026 फाइनल? BCCI ने किया बड़ा खुलासा

बेंगलुरु में क्यों नहीं खेला जाएगा IPL 2026 फाइनल? BCCI ने किया बड़ा खुलासा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IPL 2026 में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस टीम के तीन खिलाड़ी

IPL 2026 में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस टीम के तीन खिलाड़ी

घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने में कितना खर्च आता है? समझें इससे बिजली बिल कैसे हो जाता है जीरो

घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने में कितना खर्च आता है? समझें इससे बिजली बिल कैसे हो जाता है जीरो

दूध के पैकेट पर लाल, हरे और ऑरेंज रंग का क्या है मतलब? समझिए सारा कलर कोड

दूध के पैकेट पर लाल, हरे और ऑरेंज रंग का क्या है मतलब? समझिए सारा कलर कोड

Homeभारत

भारत

अब पश्चिम बंगाल में होगी सुवेंदु अधिकारी की 'सरकार', नए-नवेले CM के बारे में हर वो बात जो आपको जाननी चाहिए

पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर सुवेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग गई है. वह 9 मई को रविद्रनाथ टैगोर की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं.

Latest News

Kusum Lata

Updated : May 08, 2026, 05:21 PM IST

अब पश्चिम बंगाल में होगी सुवेंदु अधिकारी की 'सरकार', नए-नवेले CM के बारे में हर वो बात जो आपको जाननी चाहिए

सुवेंदु अधिकारी बंगाल के पहले बीजेपी सीएम बनेंगे.

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी होंगे. बीजेपी हाईकमान ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है. बंगाल के पहले बीजेपी सीएम बनने जा रहे सुवेंदु अधिकारी के कोई डिप्टी सीएम नहीं होंगे. वह 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. 

कौन हैं सुवेंदु अधिकारी?

साल 2007 में वह नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ चले आंदोलन का चेहरा बने. इस आंदोलन ने उन्हें पूरे राज्य में पहचान दिलाई. वह ममता बनर्जी के सबसे करीबी और भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे. हालांकि, साल 2020 में वह तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आए. 2021 के चुनाव में नंदीग्राम सीट पर उन्होंने ममता बनर्जी को चुनाव हराया. 2026 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने ममता को भबानीपुर सीट से हराने के साथ-साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीन ली.

कितनी संपत्ति के मालिक हैं सुवेंदु अधिकारी?

सुवेंदु अधिकारी ने चुनावी हलफनामे में 85.87 लाख रुपये की संपत्ति घोषित की है. एफिडेविट में उन्होंने बताया है कि वो पूरी तरह से डेट फ्री हैं. उनके पास करीब 24 लाख रुपये की चल संपत्ति और 61 लाख रुपये की अचल संपत्ति है. अचल संपत्ति में जमीन, प्लॉट और घर शामिल हैं. सुवेंदु अधिकारी के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है. न ही उनके पास सोना-चांदी है. एफिडेविट के मुताबिक, उनकी कमाई का जरिया बतौर विधायक मिलने वाली सैलरी, सांसदी का पेंशन और बिजनेस है. उन्होंने साल 2024-25 में अपनी आय 17.38 लाख रुपये बताई है.

कितने पढ़े-लिखे हैं सुवेंदु अधिकारी?

सुवेंदु अधिकारी पोस्ट ग्रेजुएट हैं. चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी के मुताबिक, साल 2011 में उन्होंने रबिंद्र भारती यूनिवर्सिटी से MA की डिग्री ली है.

सुवेंदु अधिकारी के परिवार में कौन-कौन?

सुवेंदु अधिकारी राजनीतिक परिवार से आते हैं. उनके पिता शिशिर अधिकारी मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रह चुके हैं. वह पश्चिम बंगाल की कांठी लोकसभा सीट से तीन बार सांसद रहे. वह तीन बार विधायक भी रह चुके हैं. सुवेंदु अधिकारी के तीन भाई हैं. इनमें से दो सौमेंदु अधिकारी और दिब्येंदु अधिकारी भी राजनीति में एक्टिव हैं. सौमेंदु अधिकारी कांठी सीट से लोकसभा सांसद हैं, वहीं दिब्येंदु अधिकारी तमलुक से सांसद और कांठी दक्षिण से विधायक रह चुके हैं.

सुवेंदु अधिकारी ने कितनी बार बदली पार्टी?

सुवेंदु अधिकारी ने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के साथ की थी. 1995 में वह कांठी में कांग्रेस के पार्षद चुने गए थे. साल 2000 में वह टीएमसी में शामिल हो गए. साल 2020 में टीएमसी से इस्तीफा देकर वह बीजेपी में शामिल हो गए.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL 2026 में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस टीम के तीन खिलाड़ी
IPL 2026 में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस टीम के तीन खिलाड़ी
घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने में कितना खर्च आता है? समझें इससे बिजली बिल कैसे हो जाता है जीरो
घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने में कितना खर्च आता है? समझें इससे बिजली बिल कैसे हो जाता है जीरो
दूध के पैकेट पर लाल, हरे और ऑरेंज रंग का क्या है मतलब? समझिए सारा कलर कोड
दूध के पैकेट पर लाल, हरे और ऑरेंज रंग का क्या है मतलब? समझिए सारा कलर कोड
Hantavirus Alert: चूहे की गंदगी पर भूलकर भी न लगाएं झाड़ू, एक्सपर्ट्स ने बताया सफाई का सही तरीका
Hantavirus Alert: चूहे की गंदगी पर भूलकर भी न लगाएं झाड़ू, एक्सपर्ट्स ने बताया सफाई का सही तरीका
पिता की मार से घर से भागे, ₹18 में होटल में मांजे जूठे बर्तन, डोसा किंग बनकर यूं खड़ी कर दी 300Cr की 'सागर रत्ना'
पिता की मार से घर से भागे, ₹18 पर किया होटल में बर्तन धोने का काम, फिर डोसा किंग बनकर खड़ी कर दी 300 करोड़ की 'सागर रत्ना'
MORE
Advertisement
धर्म
Surya Gochar 2026: सूर्य गोचर से शुरू होगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम, तेजी से बढ़ेंगे इनकम के सोर्स
सूर्य गोचर से शुरू होगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम, तेजी से बढ़ेंगे इनकम के सोर्स
Mahalaxmi Rajyog 2026: महालक्ष्मी राजयोग बनने से चमकेगी इन 4 राशियों के जातकों की किस्मत, हर काम में मिलेगी सफलता
महालक्ष्मी राजयोग बनने से चमकेगी इन 4 राशियों के जातकों की किस्मत, हर काम में मिलेगी सफलता
Numerology: 25, 30 या 36? जन्मतिथि से जानिए किस उम्र में चमकेगा करियर, कब शुरू होगा गोल्डन पीरियड  
Numerology: 25, 30 या 36? जन्मतिथि से जानिए किस उम्र में चमकेगा करियर, कब शुरू होगा गोल्डन पीरियड
Today Horoscope 7 May: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Kalashtami 2026: कालाष्टमी को लेकर आप भी कन्फ्यूज तो जान लें सही तारीख, मई में इस दिन रखा जाएगा व्रत
कालाष्टमी को लेकर आप भी कन्फ्यूज तो जान लें सही तारीख, मई में इस दिन रखा जाएगा व्रत
MORE
Advertisement