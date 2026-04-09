FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सुभाष घई ने याद किया राज कपूर का 'गुरु मंत्र', बताया आखिर क्या है एक सफल फिल्ममेकर बनने का असली राज

सुभाष घई ने याद किया राज कपूर का 'गुरु मंत्र', बताया आखिर क्या है एक सफल फिल्ममेकर बनने का असली राज

Survival Story: 3 दिन से कुएं में फंसा था शख्स, LPG सिलिंडर के OTP ने बचाई जान

Survival Story: 3 दिन से कुएं में फंसा था शख्स, LPG सिलिंडर के OTP ने बचाई जान

Krishna Vamana Dwadashi 2026: कब है कृष्ण वामन द्वादशी, जानें इसके व्रत नियम से लेकर कथा, शुभ मुहूर्त और महत्व

कब है कृष्ण वामन द्वादशी, जानें इसके व्रत नियम से लेकर कथा, शुभ मुहूर्त और महत्व

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Vaidhriti Yog 2026: मेष संक्रांति पर बना ये अशुभ योग मचाएगा तबाही, इन 3 राशियों के लोग रहें सतर्क

मेष संक्रांति पर बना ये अशुभ योग मचाएगा तबाही, इन 3 राशियों के लोग रहें सतर्क

धरती को लेकर डराने वाली स्टडी, अब भी नहीं संभले हम तो 'सर्वनाश' तय! जानिये दुनिया पर मंडरा रहा कैसा खतरा

धरती को लेकर डराने वाली स्टडी, अब भी नहीं संभले हम तो 'सर्वनाश' तय! जानिये दुनिया पर मंडरा रहा कैसा खतरा

करोड़ों कलेक्शन के बाद रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' पर लीगल स्ट्राइक, जानें किस गाने ने उड़ाई आदित्य धर की रातों की नींद

करोड़ों कलेक्शन के बाद रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' पर लीगल स्ट्राइक, जानें किस गाने ने उड़ाई आदित्य धर की रातों की नींद

Homeभारत

भारत

Survival Story: 3 दिन से कुएं में फंसा था शख्स, LPG सिलिंडर के OTP ने बचाई जान

जाको राखे साइयां, मार सके न कोय. ये बात कर्नाटक के उडुपी में सच साबित हुई है. यहां एक शख्स तीन दिन तक कुएं में फंसे रहे. कोशिश के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पाए. उनकी जान LPG सिलिंडर के OTP की वजह से बच गई. चलिए डिटेल में जानते हैं पूरी कहानी.

Latest News

Kusum Lata

Updated : Apr 09, 2026, 02:38 PM IST

Survival Story: 3 दिन से कुएं में फंसा था शख्स, LPG सिलिंडर के OTP ने बचाई जान

LPG डिलिवरी में देरी ने बचाई जान. 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

    जाको राखे साइयां, मार सके न कोय. ये बात कर्नाटक के उडुपी में सच साबित हुई है. यहां एक शख्स तीन दिन तक कुएं में फंसे रहे. कोशिश के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पाए. उनकी जान LPG सिलिंडर के OTP की वजह से बच गई. चलिए डिटेल में जानते हैं पूरी कहानी.

    कैस फंस गए कुएं में?

    उडुपी के कोडावूर इलाके में कोबलुकट्टु नाम की जगह पर श्रीनिवास आचार्य रहते हैं. 62 साल के श्रीनिवास अकेले रहते हैं. उनके घर में ही 20 फीट की गहराई वाला एक कुआं है. वह कुएं की सफाई के लिए पाइप और रस्सी की मदद से नीचे उतरे थे. सफाई के दौरान रस्सी अचानक टूट गई और वो और नीचे चले गए. उन्होंने कुएं की दीवार के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश की लेकिन चढ़ नहीं पाए. उन्होंने आवाज़ लगाई लेकिन किसी ने सुनी नहीं. वह तीन दिन तक कुएं में ही फंसे रहे.

    LPG सिलिंडर की डिलिवरी की देरी ने बचाई जान

    UNI की रिपोर्ट के मुताबिक,कुएं में फंसने से पहले श्रीनिवास ने LPG सिलिंडर की बुकिंग की थी. लेकिन उनका सिलिंडर समय पर पहुंचा नहीं. लिहाजा उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाले गणेश से उनका सिलिंडर मांगा, उनसे कहा कि जब उनका सिलिंडर आएगा तो वो उन्हें दे देंगे.

     इस बीच गणेश का सिलिंडर भी खत्म होने की कगार पर था, उन्होंने गैस एजेंसी में सिलिंडर जल्दी डिलिवर करने के लिए फोन किया. जब गैस एजेंसी ने उन्हें बताया कि वो सिलिंडर लेकर गए थे लेकिन OTP देने के लिए कोई नहीं था. गणेश को कुछ गड़बड़ लगी, वो श्रीनिवास आचार्य के घर पर पहुंचे. उन्हें ढूंढना शुरू किया. हर तरफ देखने के बाद जब उन्होंने कुएं में झांका तो वो दंग रह गए. श्रीनिवास वहां फंसे हुए थे.
     
    तीन दिन तक बिना खाना-पानी के फंसे हुए श्रीनिवास कमज़ोर हो गए थे. गांववालों ने उन्हें रस्सी की मदद से खींचने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए.  फायर डिपार्टमेंट को बुलाकर उन्हें बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया. अब उनकी हालत बेहतर है.

    अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

    Read More
    Advertisement
    सर्वाधिक देखे गए
    Vaidhriti Yog 2026: मेष संक्रांति पर बना ये अशुभ योग मचाएगा तबाही, इन 3 राशियों के लोग रहें सतर्क
    मेष संक्रांति पर बना ये अशुभ योग मचाएगा तबाही, इन 3 राशियों के लोग रहें सतर्क
    धरती को लेकर डराने वाली स्टडी, अब भी नहीं संभले हम तो 'सर्वनाश' तय! जानिये दुनिया पर मंडरा रहा कैसा खतरा
    धरती को लेकर डराने वाली स्टडी, अब भी नहीं संभले हम तो 'सर्वनाश' तय! जानिये दुनिया पर मंडरा रहा कैसा खतरा
    करोड़ों कलेक्शन के बाद रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' पर लीगल स्ट्राइक, जानें किस गाने ने उड़ाई आदित्य धर की रातों की नींद
    करोड़ों कलेक्शन के बाद रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' पर लीगल स्ट्राइक, जानें किस गाने ने उड़ाई आदित्य धर की रातों की नींद
    Worlds Cheapest Food Countries: इन देशों में खाना है सबसे सस्ता, जानें कौन से नंबर पर है भारत, जानिए पूरी स्थिति
    इन देशों में खाना है सबसे सस्ता, जानें कौन से नंबर पर है भारत, जानिए पूरी स्थिति
    पृथ्वी का 'एलियन आइलैंड', जहां उड़न तश्तरी जैसे दिखते हैं पेड़ और हैरान करने वाले हैं जीव-जंतु
    पृथ्वी का 'एलियन आइलैंड', जहां उड़न तश्तरी जैसे दिखते हैं पेड़ और हैरान करने वाले हैं जीव-जंतु
    MORE
    Advertisement
    धर्म
    Brihaspati Gochar: गुरु बृहस्पति देने आ रहे हैं इन राशियों को मेहनत का ईनाम, ऐसा होगा कमबैक की तिजोरियां करने लगेंगी ओवरफ्लो
    गुरु बृहस्पति देने आ रहे हैं इन राशियों को मेहनत का ईनाम, ऐसा होगा कमबैक की तिजोरियां करने लगेंगी ओवरफ्लो
    Numerology: अपनी बर्थडेट से जानें कौन सा मूलांक है आपका दुश्मन, स्वभाव से लेकर मन विचार तक में रहता है मतभेद
    अपनी बर्थडेट से जानें कौन सा मूलांक है आपका दुश्मन, स्वभाव से लेकर मन विचार तक में रहता है मतभेद
    Numerology: यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली अंक माने जाते हैं ये 4 नंबर, लिया पंगा तो खेल खत्म और बर्बादी तय
    यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली अंक माने जाते हैं ये 4 नंबर, लिया पंगा तो खेल खत्म और बर्बादी तय
    Shukra Gochar 2026:अप्रैल में इस दिन होगा दैत्य ग्रह शुक्र का गोचर, इन 3 राशियों के जातकों के बनेंगे सभी काम, मिलेगा धन और ऐश्वर्य
    अप्रैल में इस दिन होगा दैत्य ग्रह शुक्र का गोचर, इन 3 राशियों के जातकों के बनेंगे सभी काम, मिलेगा धन और ऐश्वर्य
    Kalashtami April 2026: कालाष्टमी पर क्यों की जाती है कालभैरव की पूजा अर्चना, जानें इसका महत्व, पूजा विधि और तारीख
    कालाष्टमी पर क्यों की जाती है कालभैरव की पूजा अर्चना, जानें इसका महत्व, पूजा विधि और तारीख
    MORE
    Advertisement