Survival Story: 3 दिन से कुएं में फंसा था शख्स, LPG सिलिंडर के OTP ने बचाई जान

जाको राखे साइयां, मार सके न कोय. ये बात कर्नाटक के उडुपी में सच साबित हुई है. यहां एक शख्स तीन दिन तक कुएं में फंसे रहे. कोशिश के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पाए. उनकी जान LPG सिलिंडर के OTP की वजह से बच गई. चलिए डिटेल में जानते हैं पूरी कहानी.

जाको राखे साइयां, मार सके न कोय. ये बात कर्नाटक के उडुपी में सच साबित हुई है. यहां एक शख्स तीन दिन तक कुएं में फंसे रहे. कोशिश के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पाए. उनकी जान LPG सिलिंडर के OTP की वजह से बच गई. चलिए डिटेल में जानते हैं पूरी कहानी.

कैस फंस गए कुएं में?

उडुपी के कोडावूर इलाके में कोबलुकट्टु नाम की जगह पर श्रीनिवास आचार्य रहते हैं. 62 साल के श्रीनिवास अकेले रहते हैं. उनके घर में ही 20 फीट की गहराई वाला एक कुआं है. वह कुएं की सफाई के लिए पाइप और रस्सी की मदद से नीचे उतरे थे. सफाई के दौरान रस्सी अचानक टूट गई और वो और नीचे चले गए. उन्होंने कुएं की दीवार के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश की लेकिन चढ़ नहीं पाए. उन्होंने आवाज़ लगाई लेकिन किसी ने सुनी नहीं. वह तीन दिन तक कुएं में ही फंसे रहे.

LPG सिलिंडर की डिलिवरी की देरी ने बचाई जान

UNI की रिपोर्ट के मुताबिक,कुएं में फंसने से पहले श्रीनिवास ने LPG सिलिंडर की बुकिंग की थी. लेकिन उनका सिलिंडर समय पर पहुंचा नहीं. लिहाजा उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाले गणेश से उनका सिलिंडर मांगा, उनसे कहा कि जब उनका सिलिंडर आएगा तो वो उन्हें दे देंगे.

इस बीच गणेश का सिलिंडर भी खत्म होने की कगार पर था, उन्होंने गैस एजेंसी में सिलिंडर जल्दी डिलिवर करने के लिए फोन किया. जब गैस एजेंसी ने उन्हें बताया कि वो सिलिंडर लेकर गए थे लेकिन OTP देने के लिए कोई नहीं था. गणेश को कुछ गड़बड़ लगी, वो श्रीनिवास आचार्य के घर पर पहुंचे. उन्हें ढूंढना शुरू किया. हर तरफ देखने के बाद जब उन्होंने कुएं में झांका तो वो दंग रह गए. श्रीनिवास वहां फंसे हुए थे.



तीन दिन तक बिना खाना-पानी के फंसे हुए श्रीनिवास कमज़ोर हो गए थे. गांववालों ने उन्हें रस्सी की मदद से खींचने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए. फायर डिपार्टमेंट को बुलाकर उन्हें बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया. अब उनकी हालत बेहतर है.

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