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Survival Story: आधा लीटर पानी, बंद फोन! घने जंगल में 4 दिन अकेली रही महिला, सुनाई आपबीती

केरल की रहने वाली GS शरण्या कर्नाटक में कोडागु की पहाड़ी पर ट्रेकिंग के लिए गई थीं. इस दौरान वह ग्रुप से अलग हो गईं और लापता हो गईं. चार दिन बाद वह सुरक्षित मिलीं.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 06, 2026, 03:19 PM IST

Survival Story: आधा लीटर पानी, बंद फोन! घने जंगल में 4 दिन अकेली रही महिला, सुनाई आपबीती

चार दिन कर्नाटक के जंगल में अकेली रहीं केरल की जीएस शरण्या.

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कर्नाटक के जंगल में ट्रेकिंग के दौरान लापता हुईं GS शरण्या मिल गई हैं. केरल की रहने वाली शरण्या कर्नाटक के कोडागु इलाके के ताडियांडामोल पहाड़ी पर ट्रेकिंग के लिए गई थीं. 2 अप्रैल को ट्रेकिंग के दौरान वह अपने साथियों से अलग हो गई थीं. उन्हें ढूंढने के लिए एंटी नक्सल फोर्स, स्थानीय पुलिस, वन विभाग और स्थानीय लोगों ने मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया. लगभग 4 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद शरण्या रविवार 5 अप्रैल को सुरक्षित मिली. 

कैसे लापता हुई थीं शरण्या?

शरण्या केरल से अकेली ट्रेकिंग के लिए कर्नाटक पहुंची थीं. वह, एक होमस्टे में रुकी थीं. वह वहीं बने एक ग्रुप और गाइड के साथ ट्रेकिंग के लिए गई थीं. पहाड़ी से उतरने के दौरान शरण्या ग्रुप से अलग हो गईं. उन्होंने ग्रुप के दूसरे सदस्यों को खोजने की कोशिश की, वो शाम करीब पौने 7 बजे तक नीचे की तरफ चलती रहीं लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला. 

4 दिन जंगल में कैसे रहीं शरण्या?

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शरण्या ने बताया कि उनके पास केवल आधा लीटर पानी था. उनका फोन बंद होने की कगार पर था. फोन बंद होने से पहले उन्होंने अपने एक दोस्त को फोन किया और दूसरों को इन्फॉर्म करने के लिए कहा. वो हेल्पलाइन नंबर पर फोन करतीं इससे पहले ही उनका फोन बंद हो गया. पहली रात उन्होंने पहाड़ी में ही गुज़ारी. 

अगली सुबह यानी 3 अप्रैल की सुबह उन्होंने फिर से चलना शुरू किया. वो पहाड़ी पर ऊपर की तरफ चढ़ीं, उन्हें उम्मीद थी कि ऊपर की तरफ उन्हें खोजना आसान होगा. तीसरे दिन तेज़ बारिश की वजह से वो कहीं जा नहीं पाईं. उन्होंने बताया कि बारिश की वजह से वो भीग गई थीं, ठंड के मारे उन्हें रात में नींद नहीं आई. 5 अप्रैल को दोपहर बाद उन्होंने चलना शुरू किया. उन्होंने एक छोटी नदी के करीब चट्टान पर रुकने का फैसला किया. यहीं पर स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीम को वो मिलीं.

डरीं नहीं, डटी रहीं शरण्या

शरण्या ने बताया कि वो घने जंगल में अकेली थीं. उस जंगल में हाथी बहुत हैं. लेकिन इसके बाद भी उन्हें डर नहीं लगा. वो कहती हैं- पता नहीं क्यों, पर मुझे डर नहीं लगा. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि कोई न कोई उन्हें ढूंढ लेगा. 
 

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