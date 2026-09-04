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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

सुप्रिया सुले ने अजित पवार की मौत पर क्या कहा था, जिस पर भड़क गईं डिप्टी CM सुनेत्रा पवार?

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मौजूदा अध्यक्ष सुनेत्रा पवार ने गुरुवार को कहा कि अजित दादा के निधन से महाराष्ट्र में जो खालीपन पैदा हुआ है, वह बहुत बड़ा है. उस दुख को उनकी मां, उनके बच्चों और मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है?

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 04, 2026, 12:44 PM IST

सुप्रिया सुले ने अजित पवार की मौत पर क्या कहा था, जिस पर भड़क गईं डिप्टी CM सुनेत्रा पवार?

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महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी अजित पवार की मौत को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है. बारामती की सांसद सुप्रिया सुले ने अजित पवार की मौत को लेकर ऐसा बयान दिया, जिस पर उनकी पत्नी और महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है. सुनेत्रा पवार ने विपक्षी नेताओं से अपील करते हुए अजित पवार की मौत का राजनीतिकरण नहीं करने की अपील की है. 

सुनेत्रा पवार ने कहा अजित पवार की मौत के बाद उनकी मांग, बच्चों और उनके दुख  को कोई और नहीं समझ सकता है. बता दें कि महाराष्ट्र के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की इस साल 28 जनवरी को पुणे जिले में बारामती हवाई अड्डे के पास विमान हादसे में मौत हो गई थी.

अजित दादा की मौत से महाराष्ट्र में बड़ा खालीपन: सुनेत्रा पवार

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मौजूदा अध्यक्ष सुनेत्रा पवार ने गुरुवार को कहा, 'अजित दादा के निधन से महाराष्ट्र में जो खालीपन पैदा हुआ है, वह बहुत बड़ा है. उस दुख को उनकी मां, उनके बच्चों और मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? इसलिए अजित दादा के हादसे का राजनीतिकरण न करें.'

उन्होंने कहा कि परिवार और अन्य संबंधित लोग हादसे के बाद ठोस निर्णय चाहते थे और इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं. सुनेत्रा ने कहा, 'हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पहले ही मिल चुके हैं. इस बारे में सभी को जानकारी है. मुख्यमंत्री (देवेंद्र फडणवीस) ने विधानसभा में भी कहा है और उसे पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं.'

सुनेत्रा पवार बोलीं- अजित की मां, बेटे और मुझसे ज्यादा किसे होगा दुख?


उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें कानून और संविधान पर भरोसा है तथा जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और उन्हें समय दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जांच के संबंध में बार-बार मीडिया के सामने आना और जांच की प्रगति की जानकारी देना, दोनों को एक जैसा नहीं माना जाना चाहिए. सुनेत्रा ने कहा, 'लगातार मीडिया के सामने आने का यह मतलब नहीं है कि जांच की कोई नई जानकारी मिल रही है.'

एनसीपी चीफ ने इस मामले पर टिप्पणी करने वाले सभी लोगों से अजित पवार की मां, अपने बच्चों और खुद उनके दुख को ध्यान में रखने की अपील की.उन्होंने कहा, 'हर किसी को सोचना चाहिए कि अजित दादा की मां, उनके बच्चों और मुझसे ज्यादा इस घटना से आहत कौन हो सकता है.'

सुप्रिया सुले ने क्या कहा था?

सुनेत्रा पवार की यह टिप्पणी एनसीपी (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले की ओर से अजित पवार के हेलिकॉप्टर क्रैश होने के बाद 'सत्ता का आनंद लेने' का आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद आई है. बारामती सांसद ने बुधवार को कहा था, 'मेरे भाई (चचेरे भाई अजित पवार) की मौत के संबंध में FIR क्यों दर्ज नहीं की गई? हमने अपने परिवार के एक प्रमुख सदस्य को खो दिया है. एनसीपी (अजित पवार गुट) मौजूदा सरकार का हिस्सा है. क्या उनके 40 विधायकों या आठ-नौ मंत्रियों में से किसी ने मेरे भाई की मौत के संबंध में FIR या उचित जांच की मांग करते हुए एक शब्द भी कहा है? हमारा भाई चला गया और वे सत्ता का आनंद ले रहे हैं.'

ये भी पढ़ें- 'फिलहाल नहीं होगी कोई कार्रवाई, पर....', जिमखाना क्लब मामले में HC में बोला केंद्र

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