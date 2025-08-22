सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- कुत्तों को वैक्सीनेशन और नसबंदी के बाद छोड़ा जाए

मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की मां कोकिला बेन की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में भर्ती
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के Stray Dogs के मामले में 11 अगस्त के अपने फैसले में बड़ा बदलाव किया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक अंतरिम आदेश पास किया. इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गली के कुत्तों को वैक्सीनेशन और नसबंदी के बाद वापस छोड़ा जाए.
