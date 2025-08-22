Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की मां कोकिला बेन की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में भर्ती

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- कुत्तों को वैक्सीनेशन और नसबंदी के बाद छोड़ा जाए

Numerology: इमोशनल और ओवरथिंकर होते हैं इस मूलांक के लोग, सोच-विचार में डूबे रहते हैं हमेशा

मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का 65 की उम्र में निधन, चला गया हंसी की दुनिया का सितारा, कल होगा अंतिम संस्कार

Stomach Health: पेट में जमा गंदगी को साफ करने के लिए अपनाएं घरेलू नुस्खे, दही के साथ मिलाकर खाएं ये चीजें

Elvish Yadav Firing Case: यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर गोली चलाने वाला मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, खुल सकते हैं बड़े राज

Crime News: मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी प्रोफाइल बना कर महिला के साथ की धोखाधड़ी, पहले शादी के लिए इच्छुक बताया, फिर किया ऐसा काम

Bhadrapada Amavasya 2025: आज या कल, कब है भाद्रपद अमावस्या? यहां जानें पंचांग के अनुसार सटीक तारीख और शुभ मुहूर्त

Parenting Tips: बच्चों की अच्छी परवरिश और पढ़ाई के लिए जिम्मेदारी से काम करें पेरेंट्स, स्कूल से आने के बाद बच्चों से करें ये सवाल

Astro Tips For Money: आज रात कर लें ये उपाय, मां लक्ष्मी की कृपा से भर जाएगी तिजोरी, कभी नहीं होगी धन की कमी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की मां कोकिला बेन की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में भर्ती

मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की मां कोकिला बेन की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में भर्ती

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- कुत्तों को वैक्सीनेशन और नसबंदी के बाद छोड़ा जाए

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- कुत्तों को वैक्सीनेशन और नसबंदी के बाद छोड़ा जाए

मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का 65 की उम्र में निधन, चला गया हंसी की दुनिया का सितारा, कल होगा अंतिम संस्कार

मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का 65 की उम्र में निधन, चला गया हंसी की दुनिया का सितारा कल होगा अंतिम संस्कार

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इमोशनल और ओवरथिंकर होते हैं इस मूलांक के लोग, सोच-विचार में डूबे रहते हैं हमेशा

इमोशनल और ओवरथिंकर होते हैं इस मूलांक के लोग, सोच-विचार में डूबे रहते हैं हमेशा

पहली नौकरी वालों के लिए बहुत जरूरी है EPFO का ये नियम, लापरवाही पड़ सकती है भारी

पहली नौकरी वालों के लिए बहुत जरूरी है EPFO का ये नियम, लापरवाही पड़ सकती है भारी

500 रूपये के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? जानिए भारतीय नोटों से जुड़े दिलचस्प फैक्ट्स

500 रूपये के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? जानिए भारतीय नोटों से जुड़े दिलचस्प फैक्ट्स

Homeभारत

भारत

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- कुत्तों को वैक्सीनेशन और नसबंदी के बाद छोड़ा जाए

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के Stray Dogs के मामले में 11 अगस्त के अपने फैसले में बड़ा बदलाव किया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक अंतरिम आदेश पास किया. इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गली के कुत्तों को वैक्सीनेशन और नसबंदी के बाद वापस छोड़ा जाए.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 22, 2025, 11:10 AM IST

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- कुत्तों को वैक्सीनेशन और नसबंदी के बाद छोड़ा जाए
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के Stray Dogs के मामले में 11 अगस्त के अपने फैसले में बड़ा बदलाव किया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक अंतरिम आदेश पास किया. इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गली के कुत्तों को वैक्सीनेशन और नसबंदी के बाद वापस छोड़ा जाए.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Blood Sugar Control Tips: डायबिटीज में इन फलों को न खाएं, वरना दवा भी ब्लड शुगर का बढ़ना नहीं रोक सकेगी
डायबिटीज में इन फलों को न खाएं, वरना दवा भी ब्लड शुगर का बढ़ना नहीं रोक सकेगी
Tiger Attack: सवाई माधोपुर में बाघ के हमले से युवक की मौत, शव के पास घंटों बैठा रहा टाइगर
Tiger Attack: सवाई माधोपुर में बाघ के हमले से युवक की मौत, शव के पास घंटों बैठा रहा टाइगर
Rashifal 3 November 2024: कर्क और कन्या वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Delhi Pollution: पंजाब, MP में जल रही पराली, दिल्ली में सांस लेना दूभर, वायु गुणवत्ता 'खतरनाक' स्थिति में
Delhi Pollution: पंजाब, MP में जल रही पराली, दिल्ली में सांस लेना दूभर, वायु गुणवत्ता 'खतरनाक' स्थिति में
बिना जुर्म किए 9 साल जेल में काट दिए, अब हाईकोर्ट ने बताया निर्दोष, चौंका देगी ये खौफनाक साजिश
बिना जुर्म किए 9 साल जेल में काट दिए, अब हाईकोर्ट ने बताया निर्दोष, चौंका देगी ये खौफनाक साजिश
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: इमोशनल और ओवरथिंकर होते हैं इस मूलांक के लोग, सोच-विचार में डूबे रहते हैं हमेशा
इमोशनल और ओवरथिंकर होते हैं इस मूलांक के लोग, सोच-विचार में डूबे रहते हैं हमेशा
पहली नौकरी वालों के लिए बहुत जरूरी है EPFO का ये नियम, लापरवाही पड़ सकती है भारी
पहली नौकरी वालों के लिए बहुत जरूरी है EPFO का ये नियम, लापरवाही पड़ सकती है भारी
500 रूपये के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? जानिए भारतीय नोटों से जुड़े दिलचस्प फैक्ट्स
500 रूपये के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? जानिए भारतीय नोटों से जुड़े दिलचस्प फैक्ट्स
कौन हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS सतीश गोलचा? पहले भी संभाल चुके हैं अहम जिम्मेदारी
कौन हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS सतीश गोलचा? पहले भी संभाल चुके हैं अहम जिम्मेदारी
UPSC में 38वीं रैंक पाई और फिर 12 साल नौकरी निभाई, अब कुर्सी छोड़ क्या कर रहे हैं ये 'IIT ड्रॉपआउट'?
UPSC में 38वीं रैंक पाई और फिर 12 साल नौकरी निभाई, अब कुर्सी छोड़ क्या कर रहे हैं ये 'IIT ड्रॉपआउट'?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE