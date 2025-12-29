FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक से पीड़िता की मां खुश, कहा- सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए | उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कुलदीप सेंगर की जमानत पर SC ने रोक लगाई

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Paush Putrada Ekadashi Vrat Katha: 30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत

30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत

FMGE 2025: NBEMS ने खोली एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करने की विंडो, natboard.edu.in पर ऐसे करें अपडेट

FMGE 2025: NBEMS ने खोली एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करने की विंडो, natboard.edu.in पर ऐसे करें अपडेट

2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा 

2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
'धुरंधर' ही नहीं, इंडस्ट्री में पहले भी बनी हैं धमाकेदार Spy Thriller Movies; यहां देखें दिमाग को सन्न करने वाली 7 फिल्मों की लिस्ट

'धुरंधर' ही नहीं, इंडस्ट्री में पहले भी बनी हैं धमाकेदार Spy Thriller Movies; यहां देखें दिमाग को सन्न करने वाली 7 फिल्मों की लिस्ट

UPSC को 'समय की बर्बादी' बताने वाले PM के टॉप एडवाइजर खुद हैं हाईली एजुकेटेड, जानें संजीव सान्याल का करियर प्रोफाइल

UPSC को 'समय की बर्बादी' बताने वाले PM के टॉप एडवाइजर खुद हैं हाईली एजुकेटेड, जानें संजीव सान्याल का करियर प्रोफाइल

सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म

सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म

Homeभारत

भारत

जेल से बाहर नहीं आएगा कुलदीप सिंह सेंगर, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC के फैसले पर लगाई रोक

Kuldeep Singh Sengar Bail: सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों वाली बेंच ने उन्नाव रेप केस के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसला पर रोक लगा दी है. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को नोटिस भी जारी किया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 29, 2025, 12:50 PM IST

जेल से बाहर नहीं आएगा कुलदीप सिंह सेंगर, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC के फैसले पर लगाई रोक

kuldeep singh sengar 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

SC on Unnao Rape Case: सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों वाली बेंच ने उन्नाव रेप केस के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसला पर रोक लगा दी है. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को नोटिस भी जारी किया है. हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप केस के मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह को आजीवन कारावास की सजा को हटा दिया था और उन्हें जमानत की मंजूरी भी दे दी थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसलो को रोकते हुए उनकी बेल खारिज कर दिया है. अब कुलदीप जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा है. 

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले पर दिया बयान

सीजेआई ने कुलदीप सिंह सेंगर की बेल मामले पर कहा, हाई कोर्ट के जिस जज ने ये फैसला सुनाया था, वो बहुत ही अच्छे जज हैं. लेकिन गलतियां किसी से भी हो सकती है. इसके अलावा सीजेआई ने हाई कोर्ट के इस फैसलो को कानून के खिलाफ, गलत और समाज के लिए खतरा बताते हुए याचिका फाइल की है. सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले पर कहा था कि हाई कोर्ट ने कुलदीप की सजा को हटा दिया था और पॉक्सो एक्ट को ही नजरअंदाज कर दिया था. 

क्या है पूरा मामला?  

उन्नाव की रहने वाली पीड़िता ने साल 2017 में बीजेपी के नेता कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था. हालांकि पहले तो पुलिस ने केस दर्ज करने से मना कर दिया था, लेकिन 2018 में पीड़िता ने कालिदास मार्ग के स्थित मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की. उसके बाद ये मामला सीबीआई को सौंप दिया. हालांकि उस समय पीड़िता नाबालिग थी. फिर करीब एक साल बाद यानी 2019 में निचली अदालत ने सेंगर को पॉक्सो एक्ट के एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई थी. 

कोर्ट ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 1984 के एक फैसले के आधार पर लिया था. वहीं अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को जमानत दे दी थी और एक शर्त भी रखी थी. कोर्ट की शर्त था कि सेंगर पीड़िता के गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएंगे और वो किसी पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं करेंगे. लेकिन समय रहते सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिससे लोगों के बीच आक्रोश भी शांत हो गया है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
'धुरंधर' ही नहीं, इंडस्ट्री में पहले भी बनी हैं धमाकेदार Spy Thriller Movies; यहां देखें दिमाग को सन्न करने वाली 7 फिल्मों की लिस्ट
'धुरंधर' ही नहीं, इंडस्ट्री में पहले भी बनी हैं धमाकेदार Spy Thriller Movies; यहां देखें दिमाग को सन्न करने वाली 7 फिल्मों की लिस्ट
UPSC को 'समय की बर्बादी' बताने वाले PM के टॉप एडवाइजर खुद हैं हाईली एजुकेटेड, जानें संजीव सान्याल का करियर प्रोफाइल
UPSC को 'समय की बर्बादी' बताने वाले PM के टॉप एडवाइजर खुद हैं हाईली एजुकेटेड, जानें संजीव सान्याल का करियर प्रोफाइल
सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म
सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म
2025 में बिरयानी बनी रही बादशाह या किसी और स्ट्रीट फूड ने छीना ताज? ज़ोमैटो-स्विगी डेटा से भारत में टेस्ट ट्रेंड्स का खुलासा
2025 में बिरयानी बनी रही बादशाह या किसी और स्ट्रीट फूड ने छीना ताज? ज़ोमैटो-स्विगी डेटा से भारत में टेस्ट ट्रेंड्स का खुलासा
Microsoft के को-फाउंडर Bill Gates के तीनों बच्चों का क्या है प्रोफेशन? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां
Microsoft के को-फाउंडर Bill Gates के तीनों बच्चों का क्या है प्रोफेशन? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग
इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग
2026 में कब है मकर संक्रांति-महाशिवरात्रि, होली- नवरात्रि और दशहरा-दिवाली, पूरे साल के तीज-त्योहार का यहां देखें पंचांग और कलेंडर
2026 में कब है मकर संक्रांति-महाशिवरात्रि, होली- नवरात्रि और दशहरा-दिवाली, पूरे साल के तीज-त्योहार का यहां देखें पंचांग और कलेंडर
2026 में पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में और मार्च में लगेगा चंद्रग्रहण, पूरे साल में 4 ग्रहण लेकिन एक ही महीने में लगेंगे 2 ग्रहण
2026 में पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में और मार्च में लगेगा चंद्रग्रहण, पूरे साल में 4 ग्रहण लेकिन एक ही महीने में लगेंगे 2 ग्रहण
Today Horoscope: आज इन राशियों को खर्च और भावनाओं पर रखना होगा कंट्रोल तो कुछ की होगी धैर्य की परीक्षा
आज इन राशियों को खर्च और भावनाओं पर रखना होगा कंट्रोल तो कुछ की होगी धैर्य की परीक्षा
Numerology: दिल से बादशाह लेकिन गुस्से में आपा खो देते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, प्यार में इस वजह से होते हैं असफल
दिल से बादशाह लेकिन गुस्से में आपा खो देते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, प्यार में इस वजह से होते हैं असफल
MORE
Advertisement