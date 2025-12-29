जेल से बाहर नहीं आएगा कुलदीप सिंह सेंगर, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC के फैसले पर लगाई रोक

Kuldeep Singh Sengar Bail: सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों वाली बेंच ने उन्नाव रेप केस के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसला पर रोक लगा दी है. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को नोटिस भी जारी किया है.

SC on Unnao Rape Case: सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों वाली बेंच ने उन्नाव रेप केस के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसला पर रोक लगा दी है. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को नोटिस भी जारी किया है. हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप केस के मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह को आजीवन कारावास की सजा को हटा दिया था और उन्हें जमानत की मंजूरी भी दे दी थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसलो को रोकते हुए उनकी बेल खारिज कर दिया है. अब कुलदीप जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा है.

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले पर दिया बयान

सीजेआई ने कुलदीप सिंह सेंगर की बेल मामले पर कहा, हाई कोर्ट के जिस जज ने ये फैसला सुनाया था, वो बहुत ही अच्छे जज हैं. लेकिन गलतियां किसी से भी हो सकती है. इसके अलावा सीजेआई ने हाई कोर्ट के इस फैसलो को कानून के खिलाफ, गलत और समाज के लिए खतरा बताते हुए याचिका फाइल की है. सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले पर कहा था कि हाई कोर्ट ने कुलदीप की सजा को हटा दिया था और पॉक्सो एक्ट को ही नजरअंदाज कर दिया था.

क्या है पूरा मामला?

उन्नाव की रहने वाली पीड़िता ने साल 2017 में बीजेपी के नेता कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था. हालांकि पहले तो पुलिस ने केस दर्ज करने से मना कर दिया था, लेकिन 2018 में पीड़िता ने कालिदास मार्ग के स्थित मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की. उसके बाद ये मामला सीबीआई को सौंप दिया. हालांकि उस समय पीड़िता नाबालिग थी. फिर करीब एक साल बाद यानी 2019 में निचली अदालत ने सेंगर को पॉक्सो एक्ट के एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई थी.

कोर्ट ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 1984 के एक फैसले के आधार पर लिया था. वहीं अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को जमानत दे दी थी और एक शर्त भी रखी थी. कोर्ट की शर्त था कि सेंगर पीड़िता के गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएंगे और वो किसी पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं करेंगे. लेकिन समय रहते सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिससे लोगों के बीच आक्रोश भी शांत हो गया है.

