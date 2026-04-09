16 बरस की शादी, दो बच्चे, 80 केसः SC ने खत्म की 'महाभारत', पति से कहा- 5 करोड़ दो

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के एक मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए संविधान के आर्टिकल 142 में दिए गए अधिकार का इस्तेमाल किया है. कोर्ट ने कहा कि यह मामला मैट्रिमोनियल महाभारत बन चुका है और इसमें फाइनल सेटलमेंट जरूरी है.

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 में दिए गए अधिकार का इस्तेमाल करके एक जोड़े के तलाक को मंजूरी दी है. फोटो- AI Generated

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के एक मामले को महाभारत करार दिया है. 16 बरस की शादी के 10 साल पति-पत्नी ने लड़ने में निकाल दिए. दोनों ने एक-दूसरे पर 80 केस करवाए थे. कोर्ट ने तलाक को मंजूरी देते हुए कहा कि ये शादी रिपेयर होने की स्थिति से बहुत आगे जा चुकी है. तलाक के साथ ही कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि वो परमानेंट मेंटेनेंस के तौर पर पत्नी और बच्चों को 5 करोड़ रुपये दे.

क्या है 'महाभारत' तलाक का मामला?

जिस जोड़े को सुप्रीम कोर्ट ने तलाक की मंजूरी दी, वो मुंबई का रहने वाला है. उनकी शादी 2010 में हुई थी. शादी के बाद दोनों के दो बेटे हुए. समय के साथ दोनों के बीच अनबन होने लगी. साल 2016 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया. अलग होने के बाद भी दोनों कानूनी तौर पर एक-दूसरे से उलझे रहे. 10 साल में पति-पत्नी ने एक दूसरे पर 80 केसे दर्ज करवाए.

अलग होने के बाद पत्नी अपने दोनों बेटों के साथ मुंबई के लोखंडवाला स्थित 3BHK मकान में रहती थी. यह घर पति के पिता के नाम पर था. पति की मांग थी कि पत्नी घर खाली कर दे. घर खाली करवाने के लिए पति ने पत्नी, उसके परिवार के साथ-साथ उसे वकीलों के खिलाफ भी केस कर दिया था.

वहीं, पत्नी का आरोप था कि अलग होने के बाद पति ने उसकी और बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई है. वो बच्चों के लिए मेंटेनेंस भी नहीं भेजता है. पति का तर्क था कि पत्नी पढ़ी-लिखी है और अपने खर्च के लिए पैसे खुद कमा सकती है. 10 साल में दोनों ने एक दूसरे पर मेंटेनेंस, कस्टडी, हरासमेंट से जुड़े कई मामले दर्ज करवाए.

पत्नी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में मेंटेनेंस जल्दी दिलवाने के लिए अर्जी लगाई थी. सितंबर, 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस की रिकवरी का प्रोसेस तेज़ करवाने से इनकार कर दिया था. इसके खिलाफ, पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया?

सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि तलाक और सेपरेशन की ये लड़ाई महाभारती जैसी बड़ी हो गई है. कोर्ट ने पाया कि शादी उस स्थिति में पहुंच गई है, जहां सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है. कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये मामला इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है और पति-पत्नी की बीच नफरत इतनी बढ़ गई है कि ये पति-पत्नी के साथ-साथ, बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है.

कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए तलाक की अनुमति दी. कोर्ट ने कहा, 'संविधान के आर्टिकल 142 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए हम पूर्ण न्याय करते हैं और इस विवाद का फाइनल सेटलमेंट करते हैं. 10 साल से चल रहे इस विवाद नेारी सीमाएं लांघी दी और यह शादी के महाभारत जैसा बन गया है.'

क्या है संविधान का Article 142

संविधान का आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में Complete Justice करने की असाधारण शक्तियां देता है. यह आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने का अधिकार देता है. इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होता है कि वो कानूनी प्रक्रिया को बायपास कर सकता है. इस केस में पति-पत्नी ने एक दूसरे पर 80 मामले दर्ज करवाए हैं, सामान्य प्रक्रिया में ये सभी मामले अलग-अलग चलते रहते. केस लड़ने में ही पति-पत्नी की पूरी ज़िंदगी खप जाती और इसका असर उनके बच्चों की ज़िंदगी पर पड़ता. आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का फाइनल सेटलमेंट कर दिया. अब बाकी सभी मामले खत्म हो जाएंगे और यही फैसला आखिरी होगा.

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