चारा घोटाला मामले में लालू यादव को बड़ी राहत, जमानत रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट ने गलत तरीके से ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा को रद्द कर दिया और लालू यादव को चारा घोटाला मामले में रिहाई दे दी.

सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जमानत दी गई थी. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की याचिका पर मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

सुप्रीम कोर्ट का HC के फैसले में दखल से इनकार

जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस पी बी वराले की बेंच ने कहा कि वह हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है. साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट को इस मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को लेकर लालू यादव और सीबीआई की लंबित अपीलों पर सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि संभव हो तो छह महीने के अंदर उन पर फैसला करे. लालू यादव ने उनकी दोषसिद्धी कौ चुनौती दी है, जबकि सीबीआई ने सजा बढ़ाने के लिए अपील दायर की है. बेंच ने कहा, 'हम इस विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं...'

सीबीआई के क्या हैं आरोप?

जुलाई, 2019 के हाईकोर्ट के फैसले को सीबीआई ने चुनौती दी है. सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट ने गलत तरीके से ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा को रद्द कर दिया और लालू यादव को रिहाई दे दी. सीबीआई का कहना है कि लालू यादव इस मामले के मुख्य साजिशकर्ता और लाभार्थी थे. जांच एजेंसी का आरोप है कि लालू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग किया और फर्जी अलॉटमेंट और सब-अलॉटमेंट लेटर्स का इस्तेमाल करके बड़ी मात्रा में सरकारी खजाने से पैसा निकालकर उसका गबन किया.

क्या है पूरा मामला?

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को देवघर कोषागार से जुड़े मामले में दोषी ठहराया गया था जिसमें 1991-1994 के बीच 89 लाख रुपये के गबन का आरोप था. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव को दोषी ठहराते हुए साढ़े तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी.

हाईकोर्ट ने साल 2019 में देवघर कोषागार से धोखाधड़ी से 89.27 लाख रुपये निकालने के मामले में लालू यादव की सजा निलंबित कर दी थी और उन्हें जमानत देते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी सजा का आधा हिस्सा पूरा कर लिया है.