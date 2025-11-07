अपने ऊपर बोझ मत रखिए, आपके बेटे की गलती नहीं, एअर इंडिया प्लेन क्रैश मामले में SC ने पायलट के पिता से कही अहम बात

एअर इंडिया विमान हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पायलट सुमित सबरवाल के पिता को दिलासा दिया कि प्रारंभिक जांच में उनके बेटे को दोषी नहीं ठहराया गया है.

एअर इंडिया विमान हादसे की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक अहम सुनवाई हुई. हादसे में जान गंवाने वाले पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल के पिता पुष्कर राज सबरवाल ने अदालत से हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग की. उनका कहना है कि अब तक की जांच पारदर्शी नहीं रही और तकनीकी खामियों को नजरअंदाज करते हुए सारा दोष पायलटों पर डालने की कोशिश की जा रही है.

मन में यह बोझ नहीं रखना चाहिए

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 91 वर्षीय पिता को भावनात्मक तौर पर दिलासा देते हुए कहा कि उन्हें मन में यह बोझ नहीं रखना चाहिए कि उनके बेटे को दोषी ठहराया जा रहा है. अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पायलट की गलती का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और विदेशी मीडिया में चल रही खबरें गलत हैं.

अधूरी जानकारी गलत संदेश दे सकती है

कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार और DGCA से जवाब मांगा है. साथ ही कहा कि यह याचिका पहले से लंबित एक अन्य जनहित याचिका के साथ सुनी जाएगी. इस मामले में अगली सुनवाई 10 नवंबर को तय की गई है. इससे पहले, 22 सितंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जांच रिपोर्ट के चुनिंदा हिस्से को मीडिया में जारी करने पर नाराजगी जताई थी. अदालत ने कहा था कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, रिपोर्ट को गोपनीय रखा जाना जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी गलत संदेश दे सकती है.

यह भी पढ़ें: कौन हैं स्वर्णजीत सिंह खालसा जिन्होंने US में रचा है इतिहास, दिया है सिखों को गर्व करने का मौका...

एक यात्री ही जीवित बचा

गौरतलब है कि 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहा एअर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर टेकऑफ के कुछ मिनट बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. दरअसल, विमान मेघाणी नगर इलाके के एक मेडिकल कॉलेज की मेस पर जा गिरा, जहां छात्र लंच कर रहे थे. इस हादसे में 241 लोगों की मौत हुई थी, जबकि एक यात्री ही जीवित बचा. बताते चलें इस हादसे में कॉलेज के 19 लोगों की भी जान गई थी. अदालत ने कहा कि सच्चाई सामने आने तक किसी पर दोष मढ़ना उचित नहीं है और जांच एजेंसियों को पूरी पारदर्शिता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से