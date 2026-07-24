CJP प्रदर्शन में पुलिस एक्शन को लेकर दाखिल याचिकओं पर सुनवाई करेगा SC, दी ये तारीख

सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान और गोपाल शंकरनारायणन ने बेंच के सामने मामले का उल्लेख और कहा, 'पुलिस छात्रों के खिलाफ अत्यधिक बल का इस्तेमाल कर रही है. अदालत हमारे और पुलिस के बीच खड़ी है.'

नीट पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पुलिस एक्शन को लेकर दो याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति जताई है. कोर्ट 27 जुलाई को याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर अत्यधिक बल का प्रयोग किया.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के सामने यह मामला रखा गया, जिस पर बेंच सुनवाई के लिए तैयार हो गई. सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान और गोपाल शंकरनारायणन ने बेंच के सामने मामले का उल्लेख किया. गोपाल शंकरनारायणन ने कहा, 'पुलिस छात्रों के खिलाफ अत्यधिक बल का इस्तेमाल कर रही है. अदालत हमारे और पुलिस के बीच खड़ी है.'

बेंच ने गोपाल शंकरनारायणन से कहा कि देशभर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं. बेंच ने उनसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने इन्हें क्रमांक भी दे दिए हैं. इसके बाद सीजेआई सूर्यकांत ने आदेश दिया कि याचिकाओं को 27 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए.

20 जुलाई को सीजेपी के नेतृत्व में हुए संसद मार्च को लेकर ये याचिकाएं दाखिल की गई हैं. याचिकाएं प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित बर्बरता से संबंधित हैं. उस दिन बड़ी संख्या में छात्र और प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर जमा हुए थे, ये नीट पेपर मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर से संसद की तरफ मार्च किया था.

इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प भी हुई. संसद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षाबलों ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े थे. दिल्ली हाईकोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई चल रही है, जिस पर 22 जुलाई को हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था. हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि 20 जुलाई को संसद की तरफ मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से अधिक बल का प्रयोग किया गया.

हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे पुलिस की कार्रवाई से जुड़े सभी जरूरी रिकॉर्ड सुरक्षित रखें, जिसमें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और अन्य वीडियोग्राफी शामिल हैं.

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