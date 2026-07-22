नमाज के लिए स्थान दिए जाने के मामले में SC पहुंचा मुस्लिम पक्ष, बोला- भोजशाला से 2KM दूर दी है जगह...

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा है कि कोर्ट के पिछले आदेश का 'अक्षरश: और उसके मूल उद्देश्य के अनुरूप पालन किया जाना चाहिए.'

भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है. याचिका में कहा गया कि मध्य प्रदेश सरकार ने जुमे की नमाज अदा करने के लिए जो वैकल्पिक जगह दी है, वह धार स्थित विवादित भोजशाला परिसर से काफी दूर है. सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को सुनवाई करेगा.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह मध्य प्रदेश सरकार से इस बारे में निर्देश लें कि क्या विवादित परिसर के पास ही नमाज के लिए कोई वैकल्पिक जगह दी जा सकती है.

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को भोजशाला परिसर के पास ही जुमे की नमाज अदा करने के लिए मुसलमानों को स्थान दिए जाने का निर्देश दिया था. मुस्लिम पक्ष के लिए सीनियर एडवोकेट हुजेफा अहमदी पेश हुए. उन्होंने बताया कि अदालत ने राज्य सरकार को भोजशाला स्थल के पास नमाज के लिए खुली जगह उपलब्ध कराने को कहा था, लेकिन अधिकारियों ने भोजशाला से करीब दो किलोमीटर दूर जमीन चिन्हित की है.

हुफेजा अहमदी ने कहा, 'आदेश यह था कि जमीन भोजशाला स्थल के पास होनी चाहिए. जुमे की नमाज के लिए दी गई जमीन दो किलोमीटर दूर है. हम पहले ही जुमे की नमाज नहीं पढ़ पाए हैं.' मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि वैकल्पिक स्थान विवादित परिसर से करीब 900 मीटर दूर है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह व्यक्तिगत रूप से इस मामले की जांच करेंगे और जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाएंगे.

जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि कोर्ट के पिछले आदेश का 'अक्षरश: और उसके मूल उद्देश्य के अनुरूप पालन किया जाना चाहिए.' अब कोर्ट शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगा. कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को नमाज अदा करने के लिए निकटवर्ती स्थल उपलब्ध कराने के संबंध में राज्य सरकार से निर्देश लेने को कहा है.

मुस्लिम पक्ष मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जिसमें भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर घोषित किया गया था. 14 जुलाई को कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया था कि मामले में अंतिम फैसला आने तक शुक्रवार को दोपहर एक बजे से तीन बजे के बीच नमाज अदा करने के लिए विवादित स्थल के पास अलग से खुला स्थान उपलब्ध कराया जाए.

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की दशकों पुरानी उस व्यवस्था को भी खत्म कर दिया था, जिसके तहत मुसलमानों को भोजशाला परिसर के अंदर शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत दी गई थी.



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