एसिड अटैक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, राज्य सरकार से मांगी पूरी डिटेल रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपने यहां एसिड अटैक पेंडिंग केस की जानकारी मांगी है. इन आंकड़ों के आधार पर एसिड अटैक से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई करने में मदद मिलेगी और पीड़ितों को बेहतर न्याय और सहयोग मिल पाएगा.

एसिड अटैक के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रूप अपनाया है. दरअसल, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि, अगर कोई व्यक्ति एसिड अटैक का दोषी पाया जाता है, तो क्यों न उसकी सारी अचल संपत्ति जब्त कर ली जाए ताकि उससे पीड़ित को मुआवजा दिया जा सके. चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह के मामलों में कुछ सख्त कठोर कदम उठाने की जरूरत है. कोर्ट ने कहा कि, जब तक कार्रवाई इतनी सख्त नहीं होगी, तब तक इसका डर अपराधियों में नहीं होगा.

पेंडिंग केस की जानकारी मांगी

सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपने यहां एसिड अटैक पेंडिंग केस की जानकारी मांगी है. राज्यों को बताना है कि साल-दर-साल उनके यहां कितनी एसिड अटैक की घटनाएं हुईं. इनमे से कितने मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई और कितनों में चार्जशीट दाखिल होनी बाकी है. दरअसल, राज्यों को बताना है कि एसिड अटैक के कितने मामलों का फैसला हो चुका है, कितने मामले अभी ट्रायल के स्तर पर लंबित हैं. कोर्ट ने ये भी पूछा है कि, ट्रायल के बाद कितनी अपीलें लंबित हैं.

आंकड़ों के आधार पर बेहतर न्याय मिल पाए

कोर्ट ने राज्यों से हर एसिड अटैक पीड़ित के बारे में जानकारी मांगी है. राज्यों को हर पीड़ित की शैक्षणिक योग्यता, उनकी वर्तमान रोजगार/नौकरी की स्थिति, वैवाहिक स्थिति,मेडिकल इलाज की स्थिति,इलाज पर राज्य सरकार की ओर से होने खर्च या आगे किया जाने वाला खर्च की जानकारी देनी है. कोर्ट ने उन पीड़ितों की अलग से जानकारी देने को कहा है, जिन्हें जबरदस्ती तेजाब पिलाया गया. सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी जानकारी 4 हफ्तों में देने को कहा है. कुल मिलाकर, कोर्ट के मुताबिक, इन आंकड़ों के आधार पर एसिड अटैक से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई करने में मदद मिलेगी और पीड़ितों को बेहतर न्याय और सहयोग मिल पाएगा.

