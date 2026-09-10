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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

CJP प्रोटेस्ट में बच्ची पर हमले और धमाकने के मामले पर SC सख्त, बोले CJI- हिंसा करने वाले कैसे खुले घूम रहे...

वकील ने यह भी दावा किया उनके पास कुछ वीडियोज भी हैं, जिनमें प्रदर्शनकारियों पर हमला करने वालों के साथ चार पुलिसकर्मी खड़े थे और हमलावरों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया.

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Neelam

Updated : Sep 10, 2026, 03:52 PM IST

CJP प्रोटेस्ट में बच्ची पर हमले और धमाकने के मामले पर SC सख्त, बोले CJI- हिंसा करने वाले कैसे खुले घूम रहे...

14 साल की बच्ची पर हमले और धमकी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया संज्ञान (Image Source: ANI)

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    कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन से जुड़ी 14 साल की बच्ची पर हमले, धमकी देने और उसके घर पर पत्थरबाजी करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर मुद्दा है, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही करने के लिए किसी व्यक्ति या उसके परिवार को धमकियां नहीं दी जा सकती है. गुरुवार (10 सितंबर, 2026) को सुप्रीम कोर्ट जंतर मंतर प्रदर्शन से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रहा था.

    लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के सामने सीजेपी प्रदर्शन मामले की सुनवाई के दौरान एक वकील ने नाबालिग को धमकियां दिए जाने का मामला भी उठाया. वकील ने बताया कि हाल ही में एक शख्स ने वीडियो में शेखी बघारते हुए कहा कि सीजेपी प्रदर्शन के दौरान उसने पीड़िता के पिता पर हमला किया था. वकील ने किसी का नाम लिए बगैर कहा, 'एक शख्स जो शेखी बघारते हुए कबूल कर रहा है कि उसने ऐसा किया है. उसके साथ आए लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बजाय पीड़िता के खिलाफ ही एफआईआर दायर कर दी गई. यह कोर्ट के आदेश के खिलाफ है. हम उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीटी से इस पर जवाब दाखिल करने का अनुरोध करते हैं. पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में पीड़िता की एफआईआर दर्ज कर ली गई है. उसके घर पर पत्थरबाजी करने के वीडियो भी हम सबूत के तौर पर दे सकते हैं.' वकील ने यह भी चिंता जताई कि कमेटी की जांच में समय लगेगा और अगर इस दौरान पीड़िता के साथ किसी ने बदमाशी कर दी तो हम उसे बदल नहीं पाएंगे.

    वकील की दलीलों पर सीजेआई सूर्यकांत ने भी सहमति जताई और उनके आरोपों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए पीड़िता की सुरक्षा का निर्देश दिया. उन्होंने कहा, 'अगर असामाजिक तत्व पीड़िता के खिलाफ हिंसा करने बाद ऐसे खुले घूम रहे हैं और उसे धमकियां दे रहे हैं, तो यह एक गंभीर मुद्दा है. इस पर कोई दो राय नहीं है.' उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, 'बच्चा तो बच्चा ही होता है. उसकी सुरक्षा के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं. पुलिस इस मामले को अलग से देख सकती है.' एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि वह नाबालिग पीड़िता के सोशल मीडिया पोस्ट  के जरिए इस घटना के बार में पहले से जानते हैं.

    वकील ने यह भी दावा किया उनके पास कुछ वीडियोज भी हैं, जिनमें प्रदर्शनकारियों पर हमला करने वालों के साथ चार पुलिसकर्मी खड़े थे और हमलावरों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया. जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने एसजी तुषार मेहता से कहा कि वह पीड़िता की एफआईआर पर तुरंत एक्शन चाहते हैं और यूपी पुलिस नाबालिग और उनके परिवार को प्रोटेक्शन दे. उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट स्ट्रीट मामले की जांच करे.

     

    यह भी पढ़ें:- 'मुझे ससुराल में ही रहना है...', लाइफ पार्टनर चुनने के अधिकार में माता-पिता के दखल पर आया HC का अहम फैसला

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