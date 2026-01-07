'कौन जानता कुत्ता किस मूड में', आवारा कुत्तों पर फिर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, जानिए सुनवाई की बड़ी बातें

Supreme Court On Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि यह समस्या सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ी है और राज्यों को ठोस व व्यावहारिक कदम उठाने होंगे.

Supreme Court On Stray Dogs: आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उससे होने वाले हादसों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है. शीर्ष अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा कि, यह मसला केवल कुत्तों के काटने तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं से भी जुड़ा है. कोर्ट ने पहले दिए गए आदेशों के पालन की समीक्षा शुरू कर दी है और राज्यों से साफ जवाब मांगा है कि वे इस समस्या से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं.

कौन जानता है कौन सा कुत्ता किस मूड में

देशभर में आवारा कुत्तों को लेकर बढ़ती शिकायतों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि यह मुद्दा अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने माना कि किसी भी व्यक्ति के लिए यह समझना संभव नहीं है कि कोई कुत्ता कब शांत रहेगा और कब अचानक आक्रामक हो सकता है. ऐसे में यह समस्या सीधे तौर पर सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ जाती है. दरअसल, 7 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सरकारी दफ्तर और खेल परिसरों जैसे संवेदनशील स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए. इसके लिए सभी संबंधित संस्थाओं को आठ सप्ताह का समय दिया गया था. इसके साथ, हाईवे और एक्सप्रेसवे से आवारा गाय और बैलों को हटाने के निर्देश भी जारी किए गए थे.

कई राज्यों ने कार्रवाई शुरू की

बुधवार 7 जनवरी को जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने इस मामले में हुई प्रगति की समीक्षा की. सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल ने बताया कि कई राज्यों ने कार्रवाई शुरू की है, लेकिन उनके पास पर्याप्त शेल्टर होम नहीं हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि वह सभी पक्षों की बात विस्तार से सुनेगा. वहीं डॉग लवर्स की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों का हवाला देते हुए कहा कि कुत्तों को पकड़कर नसबंदी की जाए और फिर उसी इलाके में छोड़ा जाए. इस दलील पर जस्टिस संदीप मेहता ने हल्के मजाक में कहा कि ऐसा लगता है जैसे अब कुत्तों को यह भी समझाना पड़े कि वे वापस जाकर किसी को नुकसान न पहुंचाएं.

8 जनवरी को भी इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी

अदालत ने कहा कि खतरा सिर्फ काटने तक सीमित नहीं है. सड़कों पर कुत्तों के अचानक सामने आ जाने से वाहन चालकों का संतुलन बिगड़ता है, जिससे हादसे होते हैं. अदालत ने यह भी साफ किया कि यह कहना गलत है कि कुत्ते केवल कैंपस या बंद परिसरों में ही रहते हैं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि अगर किसी सोसाइटी का बहुमत आवारा कुत्तों को बाहर रखने के पक्ष में है, तो उसकी राय को सम्मान मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की जिद अक्सर विवाद की वजह बन जाती है. बहरहाल, करीब ढाई घंटे चली सुनवाई में कई सुझाव सामने आए, जिनमें जागरूकता बढ़ाने, कुत्तों की संख्या तय करने और विदेशी नस्ल के कुत्तों को बढ़ावा न देने जैसे मुद्दे शामिल थे. कोर्ट ने संकेत दिया है कि गुरुवार 8 जनवरी को भी इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी.

