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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

17 साल से जेल में, एक हैंडिकैप्ड... बिलकिस बानो केस के दो दोषियों की सजा पर रोक, जमानत भी, SC का फैसला

4 मई, 2017 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए दोनों को दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

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Neelam

Updated : Nov 16, 2026, 03:57 PM IST

17 साल से जेल में, एक हैंडिकैप्ड... बिलकिस बानो केस के दो दोषियों की सजा पर रोक, जमानत भी, SC का फैसला

बिलकिस बानो केस के दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत (Image Source: IANS)

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बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले के दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. साथ ही, कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी है. हालांकि, दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई जारी रहेगी. बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया ने 17 साल से ज्यादा समय से जेल में होने का हवाला देकर जमानत के लिए अर्जी की थी. कोर्ट ने परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोनों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. यह रिहाई ट्रायल कोर्ट की ओर से तय शर्तों के अधीन होगी. कोर्ट ने उनकी याचिका पर 28 अक्टूबर को यह आदेश जारी किया था.

दोषियों तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए. उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं. उन्होंने यह भी कहा कि आरोपियों में से एक का नाम एफआईआर में था भी नहीं और घटना के करीब तीन साल बाद उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया था. बेंच को यह भी बताया गया कि आरोपियों में से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है.

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने एडवोकेट लूथरा की दलीलों पर गौर किया और 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिताने और एक आरोपी के हैंडिकैप्ड होने का हवाला देते हुए उन्हें जमानत दे दी और सजा पर रोक लगा दी. 4 मई, 2017 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए दोनों को दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दोनों की जमानत याचिका का विरोध किया. राज्य सरकार की तरफ से एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने तर्क दिया कि खासकर अपराध की गंभीरता को देखते हुए निचली अदालतों ने रिकॉर्ड पर मौजूद सभी प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार किया था.

दोनों पक्षों को सुनने और अपील से जुड़े मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने दोनों दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगी दी. साथ ही, उन्हें जमानत दे दी. कोर्ट ने आदेश में कहा, 'दोनों पक्षों को सुनने के बाद इतना कहना ही काफी है कि अपीलकर्ता 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं. इसके अलावा, एक अपीलकर्ता गंभीर रूप से दिव्यांग भी है.' बेंच ने कहा कि इन अपीलों में ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर विचार किया जाना जरूरी है.

यह मामला साल 2002 का है, जब गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे. इन दंगों में बिलकिस बानो गैंगरेप की शिकार हुई थीं. उस समय उनकी उम्र 21 साल थी और वह पांच महीने की गर्भवती थीं. दंगों में बिलकिस के परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें उनकी तीन साल की बेटी भी थी.

विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया उन 11 दोषियों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने सजा में छूट देकर रिहा किया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में उनकी सजा में दी गई छूट को रद्द कर दिया था. इस मामले के अन्य दोषियों में गोविंद नाई, रमेश चंदना, मितेश भट्ट, बकाभाई वोहानिया, केसरभाई वोहानिया, जसवंत नाई, राधेश्याम शाह, राजूभाई सोनी और शैलेश भट्ट शामिल हैं.

निचली अदालत ने जोशी और मोधिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 143 (गैरकानूनी जमावड़ा), धारा 147 (दंगा) और धारा 302 (हत्या) के साथ पठित धारा 376 (बलात्कार) के तहत दोषी ठहराया था. दोनों को जुर्माने के साथ आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने आठ जनवरी, 2024 को इस बहुचर्चित मामले में सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार की ओर से दी गई सजा में छूट रद्द कर दी थी. 

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