अखिलेश यादव ने BJP पर साधा निशाना कहा- जो विश्व गुरु थे, उन्हें अमेरिका धमका रहा

भारत

भारत

साइबर अपराधियों के निशाने पर बुजुर्ग! 3,000 करोड़ रुपये के डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

Digital Arrest: डिजिटल अरेस्ट में साइबर क्रिमिनल्स सरकार, पुलिस या जांच अधिकारी बनकर लोगों को झूठे केस में डिजिटल रूप से अरेस्ट करते हैं और फिर उनसे पैसे ऐंठते हैं.

रईश खान

Updated : Nov 03, 2025, 04:03 PM IST

साइबर अपराधियों के निशाने पर बुजुर्ग! 3,000 करोड़ रुपये के डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

Supreme Court strict on digital arrest

सुप्रीम कोर्ट ने देश में डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं को लेकर सोमवार को गहरी चिंता जताई. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा, 'यह चौंकाने वाली बात है कि अकेले हमारे देश में पीड़ितों से लगभग 3,000 करोड़ रुपये वसूले गए हैं. अगर हमने इस पर ध्यान ने नहीं दिया और सख्त आदेश पारित नहीं किया तो यह समस्या और बढ़ जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजिटिल अरेस्ट जैसे क्राइम से हमें सख्ती से निपटना होगा.

डिजिटल अरेस्ट में साइबर क्रिमिनल्स सरकार, पुलिस या जांच अधिकारी बनकर लोगों को खासकर बुजुर्गों को झूठे केस में डिजिटल रूप से गिरफ्तार करते हैं और फिर उनसे पैसे ऐंठते हैं. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अभी तक लगभग 3,000 करोड़ रुपये लोगों से वसूले जा चुके हैं. यह क्राइम लगातार बढ़ता ही जा रहा है. अगर इसे नहीं रोका गया तो गंभीर चितां पैदा कर सकता है.

निशाने पर ज्यादातर बुजुर्ग
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सबसे दुखद बात यह है कि इस क्राइम का शिकार खासकर बूढ़े लोग बन रहे हैं. मेहता ने कोर्ट को बताया कि गृह मंत्रालय में एक स्पेशल यूनिट है, जो ऐसी शिकायतों की जांच कर रही है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक विस्तृत रिपोर्ट फाइल करने के लिए समय मांगा है.

यह भी पढ़ें: Telangana Road Accident: तेलंगाना में बस और बजरी से भरे ट्रक की भयंकर टक्कर से 19 लोगों की मौत, कई लोग घायल

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि इससे निपटने के लिए डोमेन एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ सकती है. रयह एक बड़ी चुनौती है. हमें नहीं पता कि दूसरे देशों में ऐसे मामलों से कैसे निपटना जा रहा है. हमें नहीं पता कि टेक्निकल और फाइनेंशियल पिलर्स कैसे काम कर रहे हैं. लेकिन हमें उनकी क्षमताओं को मजबूत करने की जरूरत है. अगर हमने इसमें चूक करते हैं या नजरअंदाज करते हैं तो यह समस्या और बढ़ जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 10 नवंबर को करेगा. इससे पहले 27 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामलों की जांच CBI से कराने की बात कही थी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा था कि हम यह मामला सीबीआई को सौंपने की सोच रहे हैं, क्योंकि अपराधी पूरे भारत में काम कर रहे हैं. यह शायद बॉर्डर पार से भी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं.

