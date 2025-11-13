FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट की वकीलों को नसीहत, कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश न होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद लें | अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कसा शिकंजा, ED, DRI और EOW करेगा फोरेंसिक ऑडिट | यूपी- बाराबंकी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, दो की मौत, शवों के चीथड़े उड़े | दिल्ली कार धमाके पर बड़ी खबर, शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड है ब्रेजा कार

'भारत में जीतना जैसे WTC का खिताब जीतना...' साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने दिया बड़ा बयान

'भारत में जीतना जैसे WTC का खिताब जीतना...' साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने दिया बड़ा बयान

Delhi Pollution: 'आप यहां क्यों आए हो?', दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कपिल सिब्बल ने दिया ये जवाब

Delhi Pollution: 'आप यहां क्यों आए हो?', दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कपिल सिब्बल ने दिया ये जवाब

CISCE Date Sheet 2025: CISCE ने जारी किया 10वीं ICSE और 12वीं ISC बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल, यहां करें चेक

CISCE ने जारी किया 10वीं ICSE और 12वीं ISC बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल, यहां करें चेक

ये हैं 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी, कोई सर्जन तो किसी ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री

ये हैं 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी, कोई सर्जन तो किसी ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री

Bike Starting Problem: बैटरी हुई डेड, ठंड में किक मारने पर भी स्टार्ट न हो बाइक, ये 5 हैक्स आएंगे काम

Bike Starting Problem: बैटरी हुई डेड, ठंड में किक मारने पर भी स्टार्ट न हो बाइक, ये 5 हैक्स आएंगे काम

सस्ते में कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी का मेकओवर, दिल्ली के ये 4 मार्केट हैं बेस्ट

सस्ते में कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी का मेकओवर, दिल्ली के ये 4 मार्केट हैं बेस्ट

भारत

Delhi Pollution: 'आप यहां क्यों आए हो?', दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कपिल सिब्बल ने दिया ये जवाब

Delhi Pollution AQI: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा, 'मास्क पहनना ही पर्याप्त नहीं है. हम वर्चुअल माध्यम से भी तो सुनवाई में शामिल हो सकते हैं.

रईश खान

Updated : Nov 13, 2025, 04:29 PM IST

Delhi Pollution: 'आप यहां क्यों आए हो?', दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कपिल सिब्बल ने दिया ये जवाब

Supreme Court strict on Delhi pollution

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में गुरुवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार दर्ज किया गया, जो 'गंभीर श्रेणी' में आता है. सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर गंभीर चिंता व्यक्त की और वरिष्ठ वकीलों से कहा कि वह सुनवाई में वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हों, क्योंकि मास्क पहनना ही काफी नहीं है.

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंद्रचूड़ की बेंच गुरुवार को दिल्ली की जहरीली हवा पर सुनवाई कर रही थी. कपिल सिब्बल समेत कई वरिष्ठ वकील कोर्ट में मौजूद थे. जिन्हें देखकर जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा, 'आप यहां क्यों आए हो? जब हमारे पास वर्चुअल सुनवाई की सुविधा है. कृपया इसका लाभ उठाएं.'

कबिल सिब्बल ने क्या दिया जवाब?
जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा, 'माई लॉर्ड हम मास्क पहनकर आए हैं.' इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, 'मास्क पहनना ही पर्याप्त नहीं है. हम वर्चुअल माध्यम से भी तो सुनवाई में शामिल हो सकते हैं. क्योंकि प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि यह स्वास्थ्य को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है.

दिल्ली में AQI कई जगह 450 पार
पर्यावरण मॉनिटरिंग केंद्रों की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के बवाना में एक्यूआई 460, चांदनी चौक में 455, और आनंद विहार में 431 दर्ज किया गया. वहीं, नोएडा के सेक्टर-125 में AQI 419 और गाजियाबाद के वसुंधरा क्षेत्र में 413 तक पहुंच गया है.

बगैर मास्क के बाहर न निकलने की चेतावनी
दिल्ली-एनसीआर में इस समय प्रदूषण की भयावह स्थिति बन चुकी है. डॉक्टरों ने नागरिकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि वह बिना मास्क के बाहर न निकलें, वरना यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. आरएमएल, सफदरजंग और एलएनजेपी जैसे बड़े अस्पतालों में पिछले एक सप्ताह में इस पॉल्यूशन की वजह से बीमार लोगों की 40 से 50 प्रतिशत तक वृद्धि हो चुकी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

'भारत में जीतना जैसे WTC का खिताब जीतना...' साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने दिया बड़ा बयान
'भारत में जीतना जैसे WTC का खिताब जीतना...' साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने दिया बड़ा बयान
Delhi Pollution: 'आप यहां क्यों आए हो?', दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कपिल सिब्बल ने दिया ये जवाब
Delhi Pollution: 'आप यहां क्यों आए हो?', दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कपिल सिब्बल ने दिया ये जवाब
CISCE Date Sheet 2025: CISCE ने जारी किया 10वीं ICSE और 12वीं ISC बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल, यहां करें चेक
CISCE ने जारी किया 10वीं ICSE और 12वीं ISC बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल, यहां करें चेक
Weight Gain: बिना साइड इफेक्ट, इन आयुर्वेदिक तरीकों से बढ़ेगा वजन! दुबलापन नहीं बनेगा शर्मिंदगी का कारण 
Weight Gain: बिना साइड इफेक्ट, इन आयुर्वेदिक तरीकों से बढ़ेगा वजन! दुबलापन नहीं बनेगा शर्मिंदगी का कारण
Cough Ayurvedic Remedies: सर्दी बढ़ते ही कफ से हैं परेशान तो अपना लें ये आयुर्वेदिक उपाय, जल्द मिलेगा आराम 
सर्दी बढ़ते ही कफ से हैं परेशान तो अपना लें ये आयुर्वेदिक उपाय, जल्द मिलेगा आराम
ये हैं 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी, कोई सर्जन तो किसी ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री
ये हैं 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी, कोई सर्जन तो किसी ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री
Bike Starting Problem: बैटरी हुई डेड, ठंड में किक मारने पर भी स्टार्ट न हो बाइक, ये 5 हैक्स आएंगे काम
Bike Starting Problem: बैटरी हुई डेड, ठंड में किक मारने पर भी स्टार्ट न हो बाइक, ये 5 हैक्स आएंगे काम
सस्ते में कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी का मेकओवर, दिल्ली के ये 4 मार्केट हैं बेस्ट
सस्ते में कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी का मेकओवर, दिल्ली के ये 4 मार्केट हैं बेस्ट
Session App क्या है जिसपर रची गई दिल्ली हमले की साजिश! इस मामले में Telegram-WhatsApp भी है इसके आगे फेल  
Session App क्या है जिसपर रची गई दिल्ली हमले की साजिश! इस मामले में Telegram-WhatsApp भी है इसके आगे फेल
Numerology: खतरा मोल लेने से नहीं डरते इस मूलांक के लोग, कम समय में खड़ा कर देते हैं बड़ा बिजनेस
खतरा मोल लेने से नहीं डरते इस मूलांक के लोग, कम समय में खड़ा कर देते हैं बड़ा बिजनेस
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE