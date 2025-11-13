Delhi Pollution: 'आप यहां क्यों आए हो?', दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कपिल सिब्बल ने दिया ये जवाब

Delhi Pollution AQI: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा, 'मास्क पहनना ही पर्याप्त नहीं है. हम वर्चुअल माध्यम से भी तो सुनवाई में शामिल हो सकते हैं.

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में गुरुवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार दर्ज किया गया, जो 'गंभीर श्रेणी' में आता है. सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर गंभीर चिंता व्यक्त की और वरिष्ठ वकीलों से कहा कि वह सुनवाई में वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हों, क्योंकि मास्क पहनना ही काफी नहीं है.

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंद्रचूड़ की बेंच गुरुवार को दिल्ली की जहरीली हवा पर सुनवाई कर रही थी. कपिल सिब्बल समेत कई वरिष्ठ वकील कोर्ट में मौजूद थे. जिन्हें देखकर जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा, 'आप यहां क्यों आए हो? जब हमारे पास वर्चुअल सुनवाई की सुविधा है. कृपया इसका लाभ उठाएं.'

कबिल सिब्बल ने क्या दिया जवाब?

जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा, 'माई लॉर्ड हम मास्क पहनकर आए हैं.' इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, 'मास्क पहनना ही पर्याप्त नहीं है. हम वर्चुअल माध्यम से भी तो सुनवाई में शामिल हो सकते हैं. क्योंकि प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि यह स्वास्थ्य को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है.

दिल्ली में AQI कई जगह 450 पार

पर्यावरण मॉनिटरिंग केंद्रों की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के बवाना में एक्यूआई 460, चांदनी चौक में 455, और आनंद विहार में 431 दर्ज किया गया. वहीं, नोएडा के सेक्टर-125 में AQI 419 और गाजियाबाद के वसुंधरा क्षेत्र में 413 तक पहुंच गया है.

बगैर मास्क के बाहर न निकलने की चेतावनी

दिल्ली-एनसीआर में इस समय प्रदूषण की भयावह स्थिति बन चुकी है. डॉक्टरों ने नागरिकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि वह बिना मास्क के बाहर न निकलें, वरना यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. आरएमएल, सफदरजंग और एलएनजेपी जैसे बड़े अस्पतालों में पिछले एक सप्ताह में इस पॉल्यूशन की वजह से बीमार लोगों की 40 से 50 प्रतिशत तक वृद्धि हो चुकी है.

