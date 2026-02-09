FacebookTwitterYoutubeInstagram
महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर कौन सा है? इन 2 तरीकों से इसे आसानी से रोका जा सकता है

याद रखें ये तारीख इस दिन आकाश में खून जैसा लाल दिखेगा चांद, जानिए भारत में ब्लड मून दिखने का समय?

जज के सामने वकील की पिटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- कोर्ट में गुंडा राज बर्दाश्त नहीं, जानें क्या है पूरा मामला

Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स

नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य

मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम

भारत

भारत

जज के सामने वकील की पिटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- कोर्ट में गुंडा राज बर्दाश्त नहीं, जानें क्या है पूरा मामला

तीस हजारी कोर्ट में जज के सामने वकील से मारपीट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. CJI सूर्यकांत ने इसे 'गुंडा राज' बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज करने के निर्देश दिए.

राजा राम

Updated : Feb 09, 2026, 02:30 PM IST

जज के सामने वकील की पिटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- कोर्ट में गुंडा राज बर्दाश्त नहीं, जानें क्या है पूरा मामला
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में कोर्ट रूम के अंदर एक वकील के साथ मारपीट का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. सोमवार को भारत के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने एक वकील ने आरोप लगाया कि जज की मौजूदगी में उसे पीटा गया. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने घटना को गंभीर बताते हुए साफ कहा कि अदालतों के भीतर इस तरह की हिंसा किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार सुबह एक बेहद गंभीर मामला सामने आया, जब एक वकील ने आरोप लगाया कि दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में जज के सामने ही उसके साथ मारपीट की गई. यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच के समक्ष रखा गया. 

हमलावरों ने कोर्ट रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया

दरअसल, पीड़ित वकील ने बताया कि यह घटना शनिवार, 7 फरवरी 2026 की है. वह तीस हजारी कोर्ट में एडिश्नल डिस्ट्रिक्ट जज हरजीत सिंह पाल की अदालत में एक आरोपी की ओर से पेश हो रहे थे. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील कथित तौर पर कई लोगों के साथ कोर्ट रूम में घुसे और अचानक मारपीट शुरू कर दी. वकील का दावा है कि हमलावरों ने कोर्ट रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और जज की मौजूदगी में उन्हें तथा अन्य लोगों को पीटा गया. 

सीधे सीजेआई के सामने अपनी बात रखने पहुंचे

वकील ने यह भी आरोप लगाया कि इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने से डर रही है. इसी कारण वह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य के रूप में सीधे सीजेआई के सामने अपनी बात रखने पहुंचे. इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल किया कि बिना लिखित शिकायत के वह सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए. उन्होंने पूछा कि क्या इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के संज्ञान में लाया गया है. सीजेआई ने यह भी टिप्पणी की कि क्या यह मामला सिर्फ इसलिए उठाया गया है ताकि मीडिया में चर्चा हो. 

कानून के शासन के लिए बेहद खतरनाक संकेत

बेंच ने साफ कहा कि इस तरह के मामलों में पहले प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए. सीजेआई ने वकील को निर्देश दिया कि वह दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने लिखित शिकायत दर्ज करें और उसकी एक प्रति उन्हें भी सौंपें. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कड़े शब्दों में कहा कि अदालत के भीतर इस तरह की बदतमीजी और हिंसा 'गुंडा राज' को दर्शाती है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता.  उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट रूम सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो यह कानून के शासन के लिए बेहद खतरनाक संकेत है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले को प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता से देखा जाएगा. 

Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स
नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम
कांजीवरम या बनारसी साड़ी असली है या नकली कैसे पहचानें? ये 10 टेस्ट खोलेंगे पोल
18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य
शनि के अस्त होते ही शेयर बाजार से आर्थिक स्थिति तक होगी खराब, जानिए किस-किस पर भारी पड़ेगा ये परिवर्तन
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं का राजयोग होता है पावरफुल, शादी के बाद पति के लिए खोल देती हैं सक्सेस का गोल्डन डोर
नौकरी छोड़ते ही इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं करोड़पति, इनके डीएनए में होता है बिजनेस से खुद का एम्पायर खड़ा करना
Horoscope 8 February: आज इन राशि के लोगों के बनेंगे सभी काम, यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: लीडर, क्रिएटर या फिर कुछ और? जन्मतिथि से जानें क्या है आपके लिए 'God's Plan!
