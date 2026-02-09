जज के सामने वकील की पिटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- कोर्ट में गुंडा राज बर्दाश्त नहीं, जानें क्या है पूरा मामला

तीस हजारी कोर्ट में जज के सामने वकील से मारपीट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. CJI सूर्यकांत ने इसे 'गुंडा राज' बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज करने के निर्देश दिए.

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में कोर्ट रूम के अंदर एक वकील के साथ मारपीट का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. सोमवार को भारत के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने एक वकील ने आरोप लगाया कि जज की मौजूदगी में उसे पीटा गया. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने घटना को गंभीर बताते हुए साफ कहा कि अदालतों के भीतर इस तरह की हिंसा किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार सुबह एक बेहद गंभीर मामला सामने आया, जब एक वकील ने आरोप लगाया कि दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में जज के सामने ही उसके साथ मारपीट की गई. यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच के समक्ष रखा गया.

हमलावरों ने कोर्ट रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया

दरअसल, पीड़ित वकील ने बताया कि यह घटना शनिवार, 7 फरवरी 2026 की है. वह तीस हजारी कोर्ट में एडिश्नल डिस्ट्रिक्ट जज हरजीत सिंह पाल की अदालत में एक आरोपी की ओर से पेश हो रहे थे. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील कथित तौर पर कई लोगों के साथ कोर्ट रूम में घुसे और अचानक मारपीट शुरू कर दी. वकील का दावा है कि हमलावरों ने कोर्ट रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और जज की मौजूदगी में उन्हें तथा अन्य लोगों को पीटा गया.

सीधे सीजेआई के सामने अपनी बात रखने पहुंचे

वकील ने यह भी आरोप लगाया कि इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने से डर रही है. इसी कारण वह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य के रूप में सीधे सीजेआई के सामने अपनी बात रखने पहुंचे. इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल किया कि बिना लिखित शिकायत के वह सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए. उन्होंने पूछा कि क्या इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के संज्ञान में लाया गया है. सीजेआई ने यह भी टिप्पणी की कि क्या यह मामला सिर्फ इसलिए उठाया गया है ताकि मीडिया में चर्चा हो.

कानून के शासन के लिए बेहद खतरनाक संकेत

बेंच ने साफ कहा कि इस तरह के मामलों में पहले प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए. सीजेआई ने वकील को निर्देश दिया कि वह दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने लिखित शिकायत दर्ज करें और उसकी एक प्रति उन्हें भी सौंपें. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कड़े शब्दों में कहा कि अदालत के भीतर इस तरह की बदतमीजी और हिंसा 'गुंडा राज' को दर्शाती है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट रूम सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो यह कानून के शासन के लिए बेहद खतरनाक संकेत है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले को प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता से देखा जाएगा.

