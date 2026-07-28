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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

250 पुलिसकर्मी भी जख्मी, उनको किसने पीटा? CJP प्रोटेस्ट में छात्रों से ज्यादती के आरोपों पर SC ने क्या कहा, अब होगी जांच

केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों पर हमला हुआ है तो सरकार इस बात को हल्के में नहीं ले सकती है. सरकार को नहीं लगता है कि छात्र पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा में शामिल होंगे, लेकिन कुछ उपद्रवी इन घटनाओं में संलिप्त हैं.

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Neelam

Updated : Jul 28, 2026, 04:33 PM IST

250 पुलिसकर्मी भी जख्मी, उनको किसने पीटा? CJP प्रोटेस्ट में छात्रों से ज्यादती के आरोपों पर SC ने क्या कहा, अब होगी जांच

सीजेपी प्रोटेस्ट में हिंसा के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत पर डाला जोर (Image Source: ANI)

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  • सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों और पुलिस पर हमलों के आरोपों की जांच की जरूरत पर जोर दिया
  • सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस की निगरानी में बनाई जा सकती है एसआईटी
  • कोर्ट ने 18 साल से कम उम्र के प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया
  • केंद्र का आरोप- प्रदर्शन में थे कुछ उपद्रवी तत्व जिन्होंने की हिंसा

नीट पेपर लीक के खिलाफ देशभर में हुए प्रोटेस्ट को लेकर पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बरता करने के आरोप लगे हैं. सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल हुई हैं. इन आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिसने भी ज्यादती की और कानून हाथ में लिया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि इन मामलों की जांच के लिए पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में एसआईटी भी बनाई जा सकती है. सुनवाई के दौरान केंद्र ने दावा किया कि प्रदर्शन में कुछ उपद्रवी तत्व घुसे, जिन्होंने हिंसा की.

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लाइव लॉ रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार (28 जुलाई, 2026) को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ अंतरिम आदेश पारित किए और मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने के भी संकेत दिए. कोर्ट ने कहा कि निर्धारित प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने पर कानून को अपना काम करना चाहिए.

कोर्ट ने कहा- पुलिसकर्मियों पर हमले की भी हो जांच

सुनवाई की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने सवाल किया कि इन आरोपों की स्वतंत्र जांच क्यों नहीं होनी चाहिए और प्रदर्शन में उन घायल पुलिसकर्मियों के लिए भी जांच की बात कही, जिन्होंने उन पर हमले के आरोप लगाए हैं.

सीजेआई ने कहा कि जो याचिकाएं दाखिल हुई हैं, उनमें शॉक बैटन के इस्तेमाल, 19 साल की लड़की को जानलेवा चोट, पैलेट गन के इस्तेमाल, वकील पर हमला, सिविल ड्रेस में पुलिस की हिंसा और महिलाओं के साथ बदतमीजी और कीलों वाली लाठी के इस्तेमाल जैसे आरोप लगाए गए हैं.

प्रदर्शन में हिंसा पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

सीजआई ने कहा कि सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़ा जा रहा है और इन पर एक साथ सुनवाई होगी, सिर्फ दिल्ली नहीं जहां-जहां भी प्रदर्शन हुए सबको इसमें शामिल किया जाएगा. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'शुरुआत में यह शांतिपूर्ण छात्रों का प्रदर्शन था. संविधान में ऐसे विरोध प्रदर्शन का अधिकार हर नागरिक के पास है. अब दो चीजें हो सकती हैं, जो लोग प्रदर्शन को रोकना चाहते थे, उन्होंने यहां घुसकर हिंसा की. हो सकता है कि कुछ उपद्रवी तत्व प्रदर्शन में गए जो इसके खिलाफ थे और उन्होंने हिंसा की. दूसरा ये कि घायल पुलिसकर्मियों के लिए भी याचिकाएं दाखिल हुई हैं... तो सवाल ये है कि जांच क्यों नहीं होनी चाहिए?'

याचिकाकर्ता ने पुलिस एक्शन पर उठाए सवाल

याचिकाकर्ता शैलेंद्र मणी त्रिपाठी की तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि प्रदर्शन में बीएनएसएस की धारा 163 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदर्शनों में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ने कुछ दिशा-निर्देश तय किए हैं. पहले लाउडस्पीकर से पुलिस प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देगी, फिर पानी का इस्तेमाल कर सकती है, तब भी भीड़ काबू में न आए तो घुटनों से नीचे पैरों पर लाठी का इस्तेमाल कर सकती है और उसके बाद टियर गैस का ऑप्शन है. मारपीट सबसे आखिरी विकल्प है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन में इन नियमों का उल्लंघन हुआ. 

गोपाल शंकरनारायणन की दलीलों पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'जिस किसी ने भी ज्यादती की है या कानून अपने हाथ में लिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. इसके लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत है. अगर जिम्मेदारी तय नहीं की जाती तो जांच निर्रथक है.' कोर्ट ने कहा कि 250 पुलिसकर्मियों पर हुए हमलों की भी जांच होनी चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि ये हमले छात्रों ने किए थे या कुछ उपद्रवी तत्वों ने. गोपाल शंकरनारायणन ने सलाह दी कि इन मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस की निगरानी में जांच करवाई जा सकती है.

केंद्र का आरोप- प्रदर्शन में उपद्रवियों ने की हिंसा

केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों पर हमला हुआ है तो सरकार इस बात को हल्के में नहीं ले सकती है. उन्होंने कहा कि सरकार को नहीं लगता है कि छात्र पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा में शामिल होंगे, लेकिन कुछ उपद्रवी इन घटनाओं में संलिप्त हैं. उन्होंने कहा कि हत्या, दुष्कर्म और एनडीपीएस मामलों में वांछित उपद्रवी विरोध-प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा की.

दूसरे याचिकाकर्ताओं के लिए पेश वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अभी भी 150 प्रदर्शनकारी पुलिस हिरासत में हैं, जिनमें से ज्यादातर नाबालिग हैं. इस पर कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि जिन छात्रों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें तुरंत छोड़ा जाए.

 

यह भी पढ़ें:- 'छात्रों को तुरंत रिहा करो', सुप्रीम कोर्ट का आदेश, CJP प्रोटेस्ट में पुलिस की ज्यादतियों के आरोपों पर भी कह दी अहम बात

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