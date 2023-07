WFI के चुनावों का रास्ता साफ, SC ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

डीएनए हिंदी: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के चुनावों का रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने गौहाटी हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें कुश्ती महासंघ के चुनावों को रोका गया था. हाई कोर्ट ने असम कुश्ती संघ की याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई को तय की थी और चुनाव टल गए थे. असम कुश्ती संघ की एक याचिका के बाद गौहाटी हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के 11 जुलाई को होने वाले चुनावों पर रोक लगा दी थी. बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के पद से हटने के बाद से ही WFI के चुनाव नहीं हो पाए हैं और किसी न किसी वजह से चुनाव टलते जा रहे हैं.

दरअसल, असम कुश्ती संघ ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की थी कि भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव में उसे भी हिस्सा लेने दिया जाए. उसका तर्क था कि उसे भी WFI के सदस्य के रूप में पहचान दी जाए और वोटिंग का अधिकार दिया जाए. WFI की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 15 नवंबर 2014 के सुझावों के खिलाफ WFI ने असम कुश्ती संघन को मान्यता देने से इनकार कर दिया था.

SC stays Gauhati HC order which had put on hold Wrestling Federation of India elections