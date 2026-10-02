अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के दोषी की फांसी पर 'सुप्रीम' रोक, जानें 18 साल पुराना वो मामला जिसमें 70 मिनट तक चला था मौत का तांडव

1 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में मौत की सजा पाए दोषी अहमद बावा उर्फ अब्बू अबूबकर बरेलवी की फांसी पर फिलहाल रोक लगा दी...

2008 अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने रोकी एक दोषी के फांसी की सजा. (Image: GOI/IANS)

सुप्रीम कोर्ट ने अहमद बावा की फांसी पर लगाई रोक

SC गुजरात सरकार को जारी किया नोटिस

26 जुलाई 2008 की शाम को अहमदाबाद में हुए थे सीरियल ब्लास्ट

21 धमाकों में हुई थी 56 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग हुए थे घायल

26 जुलाई 2008 की शाम अहमदाबाद में जो कुछ हुआ, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. करीब 70 मिनट के अंदर शहर के अलग-अलग हिस्सों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए. 21 धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. धमाकों की चपेट में वो अस्पताल भी आए, जहां ब्लास्ट में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए ले जाया जा रहा था.

18 साल बाद यह मामला एक बार फिर से चर्चा में है. गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में मौत की सजा पाए दोषी अहमद बावा उर्फ अब्बू अबूबकर बरेलवी की फांसी पर फिलहाल रोक लगा दी. कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है और निचली अदालत से मामले का रिकॉर्ड भी मांगा है.

उस दिन अहमदाबाद में क्या हुआ था?

26 जुलाई 2008 को शाम करीब 6:45 बजे से 7:55 बजे के बीच अहमदाबाद में लगातार धमाके होने लगे. करीब 70 मिनट तक शहर के अलग-अलग इलाकों में बम फटते रहे. बसों, साइकिलों, कारों और भीड़भाड़ वाली जगहों के अलावा अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया था. आतंकवादियों ने उन अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा जहां पर घायलों को इलाज के लिए लेकर जा जा रहा था. सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर और एलजी अस्पताल के पास भी धमाके हुए थे.

कहां-कहां हुए थे धमाके?

बम धमाकों ने अहमदाबाद के कई भीड़भाड़ वाले इलाकों को अपनी चपेट में लिया था. इनमें मणिनगर, बापूनगर, खाड़िया, रायपुर, सारंगपुर, हाटकेश्वर सर्कल, ठक्करबापा नगर, जवाहर चौक, गोविंदवाड़ी, इसनपुर, नरोड़, सरखेज और दूसरे इलाके शामिल थे.

सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर और एलजी अस्पताल के पास हुए धमाकों ने इस हमले को और भयावह बना दिया था. कुछ बम साइकिलों पर लगाए गए थे, जबकि कुछ विस्फोटक वाहनों में रखे गए थे.

अहमदाबाद धमाकों के दो दिन बाद सूरत में भी कई जिंदा बम और विस्फोटक बरामद किए गए थे. ये बम फटे नहीं थे, लेकिन इन्हें भी इसी साजिश से जोड़कर जांच की गई. इस वजह से अहमदाबाद और सूरत से जुड़े कुल 35 पुलिस मामलों को एक साथ ट्रायल में शामिल किया गया.





हमले की जिम्मेदारी किसने ली थी?

2008 अहमदाबाद बम धमाकों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी. धमाकों से ठीक पहले आईएम ने कई मीडिया संस्थानों को इससे जुड़ा ईमेल भेजा था. जांच एजेंसियों ने इस नेटवर्क और उससे जुड़े लोगों को केस में आरोपी बनाया. इस मामले में बड़ी संख्या में आरोपी देश के अलग-अलग राज्यों से जुड़े थे. मुकदमे के दौरान इंडियन मुजाहिदीन के अलावा प्रतिबंधित संगठन सिमी से जुड़े लोगों के भी नाम सामने आए थे.

कितने लोगों पर मुकदमा चला?

अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस की जांच काफी लंबी थी. अहमदाबाद में हुए धमाकों से जुड़े 20 मामलों और सूरत में मिले जिंदा बमों से जुड़े 15 मामलों को मिलाकर कुल 35 केस चलाए गए. शुरुआत में 78 लोगों पर मुकदमा चला. बाद में एक आरोपी सरकारी गवाह बन गया, जिसके बाद 77 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल आगे बढ़ा. सितंबर 2021 में ट्रायल पूरा हुआ.

2022 में आया बड़ा फैसला

अहमदाबाद की विशेष अदालत ने फरवरी 2022 में 77 आरोपियों में से 49 को दोषी माना, जबकि 28 आरोपियों को बरी कर दिया गया. 49 दोषियों में से 38 को मौत की सजा सुनाई गई और 11 को उम्रकैद की सजा मिली. यह फैसला इसलिए भी ऐतिहासिक माना गया क्योंकि एक ही मामले में 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई थी.

दोषियों में सिमी के नेता सफदर नागोरी, जहीद कुतबुद्दीन शेख, इमरान इब्राहीम शेख, इकबाल कसम शेख सहित कई आरोपी शामिल थे. अभियोजन पक्ष ने इन लोगों पर आतंकी साजिश, हत्या और दूसरे गंभीर अपराधों से जुड़े आरोप साबित करने की कोशिश की थी.

गुजरात हाईकोर्ट ने क्या कहा था?

फरवरी 2022 के विशेष अदालत के फैसले को दोषियों ने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. 7 जुलाई 2026 को गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखा. कोर्ट ने 38 दोषियों की मौत की सजा और 11 दोषियों की उम्रकैद की सजा को कायम रखा.

हाईकोर्ट ने मामले में बड़ी संख्या में हुई मौतों, साजिश के व्यापक स्तर और लोगों में डर पैदा करने के मकसद समेत कई पहलुओं को सजा बरकरार रखने के आधार के तौर पर देखा. कोर्ट ने यह भी कहा था कि मामले में आतंकवादी प्रशिक्षण और साजिश को मदद पहुंचाने से जुड़ी भूमिका अभियोजन पक्ष ने साबित की है.

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ितों के परिवारों और घायलों को मुआवजा देने का निर्देश दिया था. मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल लोगों को 5 लाख रुपये और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपये देने का आदेश दिया गया. पीड़ितों को यह भुगतान 31 मार्च 2027 तक करने को कहा गया है.

अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?

गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब दोषियों में से एक अहमद बावा उर्फ अब्बू अबूबकर बरेलवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. 1 अक्टूबर 2026 को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने उसकी याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने निचली अदालत से केस का रिकॉर्ड भी मंगाया और उसकी फांसी पर फिलहाल रोक लगा दी.

बरेलवी की ओर से दलील दी गई कि उसकी दोषसिद्धि मुख्य रूप से साजिश के आरोप पर आधारित है. वहीं, सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को गंभीर बताया.