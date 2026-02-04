FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

गाजियाबाद पुलिस मामला दर्जकर जांच में जुटी, तीनों ने सोसाइड नोट में लिखा- मम्मी, पापा सॉरी, गाजियाबाद में भारत सिटी सोसायटी की घटना, मृतक तीनों बहनों की उम्र 12, 14, 16 साल थी, नाबालिग बहनों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगाई, गाजियाबाद में तीन सगी बहनों ने खुदकुशी की | ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के लिए निकलीं, ममता अपनी याचिका पर खुद दलील रखेंगी, SIR से जुड़ी याचिका पर रखेंगी दलील

सुप्रीम कोर्ट में आज SIR के खिलाफ 'खास' सुनवाई, ममता बनर्जी अपनी याचिका पर खुद रख सकती है अपना पक्ष!

हत्या के आरोप में पति ने काट ली 6 साल की सजा, बाद में जिंदा पाई गई पत्नी, अदालत से लेकर पुलिस तक सभी हैरान

ऑस्ट्रेलिया में शर्मनाक करतूत! आधी रात को पार्क से गायब हुई महात्मा गांधी की 426 Kg की कांस्य प्रतिमा, भारत ने रखी कार्रवाई की मांग...

बिजनेस में एक बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, फिर तुलसी से बना दी 250 करोड़ की कंपनी

ये पक्षी फ्यूचर प्लानिंग के साथ मददगारों को भी देता है गिफ्ट, इंसानों जैसी होती है याददाश्त

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

सुप्रीम कोर्ट में आज SIR के खिलाफ 'खास' सुनवाई, ममता बनर्जी अपनी याचिका पर खुद रख सकती है अपना पक्ष!

उच्चतम न्यायालय पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा. इस सुनवाई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना पक्ष खुद रख सकती हैं.

सुमित तिवारी

Updated : Feb 04, 2026, 10:06 AM IST

Supreme Court, SIR

सुप्रीम कोर्ट बुधवार को पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा.इनमें से एक याचिका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दायर की है, जिसमें उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पर राजनीतिक भेदभाव करने और एसआईआर कराने में तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोर्ट में आज खुद अपना पक्ष रख सकती हैं. कम लोग ही जानते होंगे कि ममता बनर्जी एक वकील भी हैं. उन्होंने कलकत्ता के जोगेश चंद्र चौधरी विधि महाविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की है और उनके वकील के रूप में काम करने की आखिरी रिपोर्ट 2003 की है. 

जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल एम. पंचोली वाली बेंच करेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई कॉजलिस्ट के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल एम. पंचोली वाली बेंच बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेगी. मुख्यमंत्री बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर एसआईआर प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाया था और आरोप लगाया था कि जिस तरह से इसे किया जा रहा है, उससे लाखों वोटर्स, खासकर समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लोगों के वोट देने का अधिकार छीना जा सकता है.

ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में ये आरोप लगाए

अपनी याचिका में, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ईसीआई पर राजनीतिक इरादे से काम करने का आरोप लगाया और दावा किया कि एक संवैधानिक संस्था, जिससे निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की उम्मीद की जाती है, एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जो 'किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए बेहद चिंताजनक है.' उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से सीधे दखल देने की मांग की है और चुनाव आयोग को उचित निर्देश देने की प्रार्थना की है.


इससे पहले, तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा, राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन और डोला सेन ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देते हुए सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
उन याचिकाओं को भी मंगलवार को सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है. यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ममता बनर्जी ने सोमवार को पहले नई दिल्ली में ईसीआई मुख्यालय में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलकर एसआईआर पर आपत्तियां जताई थीं.

मुख्यमंत्री ने सीईसी पर लगाए तीखे आरोप 

बैठक के बाद, मुख्यमंत्री ने सीईसी पर तीखे आरोप लगाए, उन्हें 'घमंडी' बताया और उन पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इशारे पर पश्चिम बंगाल को निशाना बनाने का आरोप लगाया. बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया था कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से असली मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाए गए हैं और दावा किया था कि रिवीजन प्रक्रिया की निगरानी के लिए विशेष चुनावी रोल ऑब्जर्वर और माइक्रो-ऑब्जर्वर सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए नियुक्त किए गए हैं. (ये खबर आईएएनएस इनपुट के साथ लिखी गई है)
 
बिजनेस में एक बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, फिर तुलसी से बना दी 250 करोड़ की कंपनी
ये पक्षी फ्यूचर प्लानिंग के साथ मददगारों को भी देता है गिफ्ट, इंसानों जैसी होती है याददाश्त
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक एक्टिव खिलाड़ी
Top 10 Films In Pakistan: पाकिस्तान में खूब देखी जा रही हैं बॉलीवुड की ये फिल्में, आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप
