'फर्ज नहीं निभा सकते तो डॉक्टर कहलाने का भी हक नहीं', चार साल की बच्ची के रेप केस में SC ने लगाई फटकार

यह मामला गाजियाबाद का है, जिसमें पीड़िता का पड़ोसी आरोपी है. उस पर आरोप है कि 16 मार्च को वह पीड़िता को चॉकलेट दिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. जब बच्ची वापस नहीं लौटी तो पिता ने उसको ढूंढना शुरू किया. पीड़िता उन्हें बेहोश और खून से लथपथ हालत में मिली.

नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 जुलाई, 2026) को दो प्राइवेट हॉस्पिटल और उनके डॉक्टर्स को फटकार लगाई है. मार्च में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दुष्कर्म की चार साल की पीड़िता को समय पर इलाज नहीं मिल सका था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी. कोर्ट ने अस्पतालों को पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने का आदेश दिया है.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने बेहद सख्त लहजे में डॉक्टरों से कहा, 'अगर आप अपना फर्ज नहीं निभा सकते, तो आपको डॉक्टर कहलाने का कोई हक नहीं है. अगर आप में थोड़ी भी संवेदनशीलता होती, आपके पास सुविधा नहीं थी तो आप उस बच्ची को दूसरे अस्पताल ले जाते... क्या आपने पीड़िता को इसलिए नजरअंदाज कर दिया कि वह गरीब थी? आपकी फीस नहीं दे सकती थी?' इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई अगले हफ्ते के लिए टाल दी.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों अस्पतालों को उन पर लगे आरोपों के जवाब में हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर निराशा जताई थी कि दो प्राइवेट हॉस्पिटल ने खून से लथपथ बच्ची को भर्ती करने से मना कर दिया था और आखिरकार एक सरकारी अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया.

यह मामला गाजियाबाद का है, जिसमें पीड़िता का पड़ोसी आरोपी है. उस पर आरोप है कि 16 मार्च को वह पीड़िता को चॉकलेट दिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. जब बच्ची वापस नहीं लौटी तो पिता ने उसको ढूंढना शुरू किया. पीड़िता उन्हें बेहोश और खून से लथपथ हालत में मिली. इसके बाद परिवार बच्ची को दो प्राइवेट हॉस्पिटल ले गया. परिवार का आरोप है कि दोनों अस्पतालों ने बच्ची को भर्ती करने से मना कर दिया. फिर परिवार पीड़िता को गाजियाबाद के एक सरकारी अस्पताल ले गया, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.

सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस को भी फटकार लगाई थी और एफआईआर दर्ज करने में उनकी हिचकिचाहट की ओर भी इशारा किया था. कोर्ट ने जांच में गाजियाबाद पुलिस के अंसवेदनशील रवैये की कड़ी आलोचना भी की थी.

उत्तर प्रदेश सरकार, संबंधित पुलिस थाने के थानाध्यक्ष (SHO), दो अस्पतालों और कार्यकारी मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी किए थे. कोर्ट ने उनसे कहा था कि वे यह सुनिश्चित करें कि पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों की पहचान उजागर न हो और उनके रिकॉर्ड से ऐसी कोई भी जानकारी हटा दी जाए. कोर्ट ने राज्य पुलिस से यह भी कहा था कि वे पीड़िता के परिवार के सदस्यों को परेशान न करें.

पीड़िता के पिता एक दिहाड़ी मजदूर हैं. उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि वह चाहते हैं कि इस मामले की जांच अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल (SIT) या सीबीआई करे.

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