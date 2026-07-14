FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
पाकिस्तान के शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ भारत लाते थे ड्रग्स? MHA के पूर्व अधिकारी का हैरान करने वाला दावा

पाकिस्तान के शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ भारत लाते थे ड्रग्स? MHA के पूर्व अधिकारी का हैरान करने वाला दावा

JNVST Class 6 Admission: जवाहर नवोदय विद्यालय में फ्री एजुकेशन का मौका, जानें छठी क्लास में एडमिशन पाने की सारी डिटेल्स

जवाहर नवोदय विद्यालय में फ्री एजुकेशन का मौका, जानें छठी क्लास में एडमिशन पाने की सारी डिटेल्स

'नींबू-मिर्ची टांगकर कसा तंज', SG की बात सुन भड़के CJI, समय रैना के रवैये पर बोले- विदेश में हो तो क्या...

'नींबू-मिर्ची टांगकर कसा तंज', SG की बात सुन भड़के CJI, समय रैना के रवैये पर बोले- विदेश में हो तो क्या...

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ऑफिस हेल्पर की बेटी UPSC में शानदार रैंक लाकर बनी थीं IFS, जानें ढाका में गलत नक्शे पर आवाज बुलंद करने वाली डिप्लोमैट की कहानी

ऑफिस हेल्पर की बेटी UPSC में शानदार रैंक लाकर बनी थीं IFS अधिकारी, जानें ढाका में गलत नक्शे पर आवाज बुलंद करने वाली डिप्लोमैट की Success Story

हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? जानें कहां से निकलती है और राज्य में कितनी है इसकी लंबाई

हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? जानें कहां से निकलती है और राज्य में कितनी है इसकी लंबाई

अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के बॉस हैं भारतीय, इन CEO के फैसलों से चलता है अरबों डॉलर का कारोबार

अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के बॉस हैं भारतीय, इन CEO के फैसलों से चलता है अरबों डॉलर का कारोबार

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'नींबू-मिर्ची टांगकर कसा तंज', SG की बात सुन भड़के CJI, समय रैना के रवैये पर बोले- विदेश में हो तो क्या...

समय रैना के वकील की दलीलों पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'आज के आदेश को प्रतिवादियों ने खुद निमंत्रण दिया है. हम छूट दे रहे थे. हमने सोचा कि आप सभी युवा प्रतिष्ठित परिवारों से हैं. अब इन्हें झेलने दो.'

Latest News

Neelam

Updated : Jul 14, 2026, 06:45 PM IST

'नींबू-मिर्ची टांगकर कसा तंज', SG की बात सुन भड़के CJI, समय रैना के रवैये पर बोले- विदेश में हो तो क्या...

समय रैना पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया तीन लाख रुपये का जुर्माना (Image Source: Instagram/PTI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

इंडियाज गॉट लेटेंट शो कोंट्रोवर्सी में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कॉमेडियन समय रैना को खूब फटकार लगाई है. अदालत के आदेश के बावजूद एसएमए फाउंडेशन और दिव्यांगों से मुलाकात नहीं करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना के वकील से कहा कि ये अहंकार नहीं तो क्या है. कोर्ट ने कहा कि अगर इसे अहंकार नहीं कहते हैं, फिर तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बदल देनी चाहिए. इस दौरान नए शो में समय रैना की ओर से नींबू-मिर्ची टांगकर तंज कसने की भी चर्चा हुई.

पिछले शो के एक एपिसोड में समय रैना ने दिव्यांगों का मजाक उड़ाया था और उन पर असंवेदनशील टिप्पणी की थी, जिसे लेकर एक संगठन ने याचिका दाखिल की थी, उस पर सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने ये टिप्पणियां की हैं.

एसएमए फाउंडेशन ने बताया- दिव्यांगों से नहीं मिले समय रैना
मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच  क्योर एसएमए इंडिया फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने समय रैना से माफी की मांग की है. एसएमए फाउंडेशन की वकील अपराजिता सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद समय रैना ने न संगठन से संपर्क किया और न ही दिव्यांगों से मुलाकात की, जबकि उन्होंने कोर्ट में कुछ दिव्यांगों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाने का दावा किया था. उन्होंने कहा कि समय रैना का यह बर्ताव कोर्ट की घोर अवहेलना को दर्शाता है और संगठन उनसे एक पैसा भी नहीं चाहता.

फाउंडेशन की वकील बोलीं- अगर समय को यूथ आइकन मानते हैं, तो चिंता की बात
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार एडवोकेट अपराजिता सिंह ने कहा, 'पता नहीं, समय रैना कैसे यूथ आइकन हैं... ये सोचकर ही चिंता होती है कि अगर यूथ उन्हें अपना आइकन मानता होगा तो.' इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद थे, उन्होंने वकील की चिंता पर कहा, 'हमारे यूथ के पास इनसे बेहतर आइकन हैं' एसजी तुषार मेहता ने समय रैना के नए शो का भी कोर्ट में जिक्र किया.

समय रैना के नए शो पर क्या बोले SG तुषार मेहता?
एसजी तुषार मेहता ने कहा, 'हाल ही में, समय रैना ने नया शो शुरू किया है. शो की शुरुआत में वह कहते हुए नजर आते हैं- मैं कुछ करना चाहता हूं, जो मैंने पिछली बार नहीं किया था. फिर वह नींबू और मिर्ची टांग देते हैं. उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सब समझ आता है. मैं इस सब में नहीं घुसना चाहता, लेकिन अगर समय ने एसएमए फाउंडेशन या दिव्यागों से मुलाकात नहीं की है तो...

एसजी तुषार मेहता ने समय रैना के एफिडेविट में दिव्यांगों के लिए डिसएबल्ड पर्सन शब्द इस्तेमाल किए जाने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि इसके लिए सही शब्द- स्पेशली एबल्ड पर्सन है.

CJI सूर्यकांत ने समय रैना को लगाई खूब फटकार
सीजेआई सूर्यकांत ने कोर्ट के आदेशों की अनदेखी के लिए समय रैना पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. पहले 10 लाख का निर्देश दिया गया फिर समय के वकील के अनुरोध पर 5 लाख और फिर तीन लाख कर दिया गया. इस दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कई सख्त टिप्पणियां कीं. उन्होंने कहा, 'सार्वजनिक जीवन में जितना आप किसी को सम्मान देते हैं, उतना ही सम्मान मिलता है. आप किसी को अपमानित नहीं करते.' इस दौरान समय रैना के वकील ने कहा कि एसएमए फाउंडेशन से संपर्क नहीं करने की वजह अहंकार नहीं है और वह अपने मुवक्किल को समझाएंगे.

CJI ने समय के वकील से कहा- ये अहंकार नहीं तो क्या
वकील की इस दलील पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'आज के आदेश को प्रतिवादियों ने खुद निमंत्रण दिया है. हम छूट दे रहे थे. हमने सोचा कि आप सभी युवा प्रतिष्ठित परिवारों से हैं.' सीजेआई ने समय रैना के रवैये पर कहा, 'वे सोचते हैं कि देश से बाहर बैठे हैं तो कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, अब इन्हें झेलने दो. अगर ये अहंकार नहीं है, तो फिर हमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बदलनी पड़ेगी.' समय रैना के अलावा चार और कॉमेडियन पर भी जुर्माना लगा है, जो उस एपिसोड में मौजूद थे.

यह भी पढ़ें:- 'SC को गुमराह कर रहे आपके मुवक्किल', 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए समय रैना के वकील से बोले CJI सूर्यकांत

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ऑफिस हेल्पर की बेटी UPSC में शानदार रैंक लाकर बनी थीं IFS, जानें ढाका में गलत नक्शे पर आवाज बुलंद करने वाली डिप्लोमैट की कहानी
ऑफिस हेल्पर की बेटी UPSC में शानदार रैंक लाकर बनी थीं IFS अधिकारी, जानें ढाका में गलत नक्शे पर आवाज बुलंद करने वाली डिप्लोमैट की Success Story
हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? जानें कहां से निकलती है और राज्य में कितनी है इसकी लंबाई
हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? जानें कहां से निकलती है और राज्य में कितनी है इसकी लंबाई
अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के बॉस हैं भारतीय, इन CEO के फैसलों से चलता है अरबों डॉलर का कारोबार
अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के बॉस हैं भारतीय, इन CEO के फैसलों से चलता है अरबों डॉलर का कारोबार
अमेरिका का यह पेड़ क्यों कहलाता है नेचुरल ग्रेनेड? इस डायनामाइट ट्री के पास है प्रकृति का सबसे खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम
अमेरिका का यह पेड़ क्यों कहलाता है नेचुरल ग्रेनेड? इस डायनामाइट ट्री के पास है प्रकृति का सबसे खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement