'नींबू-मिर्ची टांगकर कसा तंज', SG की बात सुन भड़के CJI, समय रैना के रवैये पर बोले- विदेश में हो तो क्या...

समय रैना के वकील की दलीलों पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'आज के आदेश को प्रतिवादियों ने खुद निमंत्रण दिया है. हम छूट दे रहे थे. हमने सोचा कि आप सभी युवा प्रतिष्ठित परिवारों से हैं. अब इन्हें झेलने दो.'

इंडियाज गॉट लेटेंट शो कोंट्रोवर्सी में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कॉमेडियन समय रैना को खूब फटकार लगाई है. अदालत के आदेश के बावजूद एसएमए फाउंडेशन और दिव्यांगों से मुलाकात नहीं करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना के वकील से कहा कि ये अहंकार नहीं तो क्या है. कोर्ट ने कहा कि अगर इसे अहंकार नहीं कहते हैं, फिर तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बदल देनी चाहिए. इस दौरान नए शो में समय रैना की ओर से नींबू-मिर्ची टांगकर तंज कसने की भी चर्चा हुई.

पिछले शो के एक एपिसोड में समय रैना ने दिव्यांगों का मजाक उड़ाया था और उन पर असंवेदनशील टिप्पणी की थी, जिसे लेकर एक संगठन ने याचिका दाखिल की थी, उस पर सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने ये टिप्पणियां की हैं.

एसएमए फाउंडेशन ने बताया- दिव्यांगों से नहीं मिले समय रैना

मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच क्योर एसएमए इंडिया फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने समय रैना से माफी की मांग की है. एसएमए फाउंडेशन की वकील अपराजिता सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद समय रैना ने न संगठन से संपर्क किया और न ही दिव्यांगों से मुलाकात की, जबकि उन्होंने कोर्ट में कुछ दिव्यांगों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाने का दावा किया था. उन्होंने कहा कि समय रैना का यह बर्ताव कोर्ट की घोर अवहेलना को दर्शाता है और संगठन उनसे एक पैसा भी नहीं चाहता.

फाउंडेशन की वकील बोलीं- अगर समय को यूथ आइकन मानते हैं, तो चिंता की बात

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार एडवोकेट अपराजिता सिंह ने कहा, 'पता नहीं, समय रैना कैसे यूथ आइकन हैं... ये सोचकर ही चिंता होती है कि अगर यूथ उन्हें अपना आइकन मानता होगा तो.' इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद थे, उन्होंने वकील की चिंता पर कहा, 'हमारे यूथ के पास इनसे बेहतर आइकन हैं' एसजी तुषार मेहता ने समय रैना के नए शो का भी कोर्ट में जिक्र किया.

समय रैना के नए शो पर क्या बोले SG तुषार मेहता?

एसजी तुषार मेहता ने कहा, 'हाल ही में, समय रैना ने नया शो शुरू किया है. शो की शुरुआत में वह कहते हुए नजर आते हैं- मैं कुछ करना चाहता हूं, जो मैंने पिछली बार नहीं किया था. फिर वह नींबू और मिर्ची टांग देते हैं. उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सब समझ आता है. मैं इस सब में नहीं घुसना चाहता, लेकिन अगर समय ने एसएमए फाउंडेशन या दिव्यागों से मुलाकात नहीं की है तो...

एसजी तुषार मेहता ने समय रैना के एफिडेविट में दिव्यांगों के लिए डिसएबल्ड पर्सन शब्द इस्तेमाल किए जाने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि इसके लिए सही शब्द- स्पेशली एबल्ड पर्सन है.

CJI सूर्यकांत ने समय रैना को लगाई खूब फटकार

सीजेआई सूर्यकांत ने कोर्ट के आदेशों की अनदेखी के लिए समय रैना पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. पहले 10 लाख का निर्देश दिया गया फिर समय के वकील के अनुरोध पर 5 लाख और फिर तीन लाख कर दिया गया. इस दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कई सख्त टिप्पणियां कीं. उन्होंने कहा, 'सार्वजनिक जीवन में जितना आप किसी को सम्मान देते हैं, उतना ही सम्मान मिलता है. आप किसी को अपमानित नहीं करते.' इस दौरान समय रैना के वकील ने कहा कि एसएमए फाउंडेशन से संपर्क नहीं करने की वजह अहंकार नहीं है और वह अपने मुवक्किल को समझाएंगे.

CJI ने समय के वकील से कहा- ये अहंकार नहीं तो क्या

वकील की इस दलील पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'आज के आदेश को प्रतिवादियों ने खुद निमंत्रण दिया है. हम छूट दे रहे थे. हमने सोचा कि आप सभी युवा प्रतिष्ठित परिवारों से हैं.' सीजेआई ने समय रैना के रवैये पर कहा, 'वे सोचते हैं कि देश से बाहर बैठे हैं तो कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, अब इन्हें झेलने दो. अगर ये अहंकार नहीं है, तो फिर हमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बदलनी पड़ेगी.' समय रैना के अलावा चार और कॉमेडियन पर भी जुर्माना लगा है, जो उस एपिसोड में मौजूद थे.

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