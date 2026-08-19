महिला अधिकारी को स्थाई कमीशन नहीं दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गुस्से में बोले CJI- इस तरह अपमान नहीं होने देंगे

महिला अधिकारी प्रियंका त्यागी देश के पूर्वी क्षेत्र में समुद्री गश्त के लिए तैनात डोर्नियर विमान की उस चालक दल का हिस्सा थीं जिनमें सभी महिलाएं थीं. प्रियंका त्यागी विमान की कप्तान के रूप में जिम्मेदारी निभा चुकी हैं.

महिला अधिकारी को स्थाई कमीशन नहीं दिए जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय तटरक्षक कमीशन (ICG) को कड़ी फटकार लगाई और कहा- हम महिला अधिकारियों का इस तरह अपमान नहीं होने देंगे. कोर्ट ने आईसीजी की नीति को अस्पष्ट और मनमाना बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारी प्रियंका त्यागी की याचिका पर यह अहम टिप्पणी की है. वह शॉर्ट सर्विस कमीशन में 14 साल दे चुकी हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने आईसीजी को दो हफ्ते का समय दिया कि वह अधिकारी प्रियंका त्यागी को स्थाई कमीशन देने पर फैसला करे, वरना कोर्ट उनके समायोजन के आदेश पारित करेगा.

कोर्ट ने आईसीजी के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरा प्रयास इनकार करने का लगता है. कल आप कहेंगे कि लंबाई या वजन सही नहीं है. कोर्ट ने कहा कि अगर आप पुरुषों को स्थाई कमीशन दे सकते हैं तो महिला अधिकारियों को क्यों नहीं?

कोर्ट ने आईसीजी को दो हफ्ते का समय देकर प्रियंका त्यागी की स्थाई कमीशन अधिकारी के रूप में नियुक्ति संबंधी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया.

महिला अधिकारी प्रियंका त्यागी ने कोर्ट को क्या बताया?

प्रियंका त्यागी चौदह साल ‘शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट’ में सेवा दे चुकी हैं, लेकिन उन्हें स्थाई कमीशन नहीं मिला. सेवा से मुक्त किए जाने के निर्देश के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में आईसीजी को उन्हें फिर से सेवा में शामिल करने का निर्देश दिया था. प्रियंका त्यागी देश के पूर्वी क्षेत्र में समुद्री गश्त के लिए तैनात डोर्नियर विमान की उस चालक दल का हिस्सा थीं जिनमें सभी महिलाएं थीं. प्रियंका त्यागी विमान की कप्तान के रूप में जिम्मेदारी निभा चुकी हैं.

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प्रियंका त्यागी ने कोर्ट को बताया कि आईसीजी ने मंगलवार (18 अगस्त, 2026) को स्थाई कमीशन देने संबंधी नीति जारी की, लेकिन वह बेहद अस्पष्ट और मनमानी है. अधिकारी ने बुधवार को अंडमान और निकोबार स्थित यूनिट में कार्यभार संभाल लिया है. उन्होंने दावा किया कि उनके पास पुरुष और महिला अधिकारियों समेत सभी बलों में अपनी वरिष्ठता के अनुसार सबसे ज्यादा फ्लाइंग आवर्स हैं. प्रियंका त्यागी ने बताया कि उन्होंने डोर्नियर विमान से करीब 4,500 घंटे उड़ान भरी है और समुद्र में 300 से अधिक लोगों की जान बचाई है.

आईसीजी की दलीलों पर CJI के सवाल

सीजेआई ने आईसीजी का पक्ष रखने के लिए पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि से कहा कि जब महिला अधिकारी लगातार 14 सालों से आईसीजी में काम कर रही हैं तो उन्हें स्थाई कमीशन देने से कैसे इनकार किया जा सकता है. इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नौसेना की तरह आईसीजी में महिला अधिकारियों के लिए लंबे समय से बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है.

उन्होंने कहा, 'आप नाव में यात्रा नहीं कर सकते. हम सभी के लिए रातोंरात पद नहीं बना सकते. बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है. अगर वह नहीं है तो महिला अधिकारियों को कैसे शामिल किया जा सकता है.' अटॉर्नी जनरल ने कहा कि महिला अधिकारियों के लिए कुछ विशेष सुविधाओं की जरूरत होती है. आधुनिक पोत खरीदे जा रहे हैं और सुविधाएं विकसित की जा रही हैं.

सीजेआई सूर्यकांत ने फिर सवाल किया कि जब पुरुष अधिकारियों को स्थाई कमीशन दिया गया है तो महिला अधिकारियों को क्यों नहीं दिया जा सकता. अटॉर्नी जनरल ने कहा, 'इसे महिला और पुरुष के मुद्दे के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. बुनियादी ढांचे का विकास कई पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाना है और यह मनमाने तरीके से इनकार करने का मामला नहीं है. यह लैंगिक असंवेदनशीलता का मामला नहीं है.'

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