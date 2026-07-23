सोनम रघुवंशी को जाना पड़ेगा जेल, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी जमानत, तीन हफ्ते में सरेंडर का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सोनम से कहा है कि अगर मुकदमे की सुनवाई आगे नहीं बढ़ती और छह महीने के अंदर पूरी नहीं होती है तो सोनम नई जमानत याचिका दायर कर सकती है.

इंदौर के राजा रघुवंशी हत्या मामले की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है. मेघालय हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सोनम जेल से बाहर आ गई थी, जिसे मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस पी. बी. वराले की बेंच ने सोनम को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सोनम रघुवंशी के वकील को सुझाव दिया था कि या तो उनकी मुवक्किल आत्मसमर्पण कर दे, वरना कोर्ट मामले के गुण-दोष के आधार मुकदमे का सामना करने का निर्देश देगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मुकदमे की सुनवाई आगे नहीं बढ़ती और छह महीने के अंदर पूरी नहीं होती है तो सोनम नई जमानत याचिका दायर कर सकती है.

पिछले साल मई में मध्य प्रदेश के इंदौर की निवासी सोनम रघुवंशी शादी के बाद अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय हनीमून पर गई थी. इस दौरान दोनों लापता हो गए और जून में राजा की लाश खाई से बरामद हुई. इसके बाद सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली थी.

पुलिस ने आरोप लगाया है कि सोनम ने भाड़े के हमलावरों के साथ मिलकर आर्थिक लाभ के लिए अपने पति की हत्या की साजिश रची थी. पिछली सुनवाई में मेघालय सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि सोनम अपने पति को बहला-फुसलाकर पहाड़ियों पर सुनसान जगह पर ले गई और सोनम के प्रेमी ने तीन लोगों को भी भाड़े पर रखा था, जो कपल का पीछा कर रहे थे.

एसजी तुषार मेहता ने कहा कि पहाड़ी पर इन लोगों ने राजा की हत्या कर दी और शव खाई में फेंक दिया. उन्होंने कहा कि राजा रघुवंशी की मृत्यु खाई में फेंके जाने से पहले ही हो चुकी थी. सोनम ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी के आधार पर भी आपत्ति जताई थी, जिस पर बेंच ने उससे पूछा था कि क्या उसने गिरफ्तारी की शुरुआत में भी आपत्ति जताई थी. इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि सोनम को अपनी गिरफ्तारी के कारणों की पूरी जानकारी थी.

सोनम को 27 अप्रैल को निचली अदालत और फिर 29 जून को मेघालय हाईकोर्ट ने भी जमानत दे दी थी. हाईकोर्ट ने यह कहते हुए सोनम की जमानत बरकरार रखी थी कि पुलिस गिरफ्तारी के उचित लिखित आधार उपलब्ध कराने में विफल रही. कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी मेमो में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या के लिए दंड) के स्थान पर धारा 403 लिखा गया, जो इस संदर्भ में लागू ही नहीं होती.

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