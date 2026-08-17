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'हाथियों के रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकते राज्य', केंद्र से सर्वे करवा रहा SC, मशाल के इस्तेमाल पर भी आपत्ति

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'हाथियों के रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकते राज्य', केंद्र से सर्वे करवा रहा SC, मशाल के इस्तेमाल पर भी आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट ने छह हफ्तों में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए केंद्र से कहा कि इस रिपोर्ट में बताना होगा कि कॉरिडोर में अवरोध पैदा करने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए. साथ ही अगर वन्यजीवों के खिलाफ कोई क्रूर कार्रवाई हुई है तो उसकी भी जानकारी दी जाए.

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Neelam

Updated : Aug 17, 2026, 07:17 PM IST

'हाथियों के रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकते राज्य', केंद्र से सर्वे करवा रहा SC, मशाल के इस्तेमाल पर भी आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- फसल के नुकसान का हवाला देकर हाथियों के आने-जाने के रास्ते में अवरोध पैदा नहीं कर सकते (Image Source: Unsplash)

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  • सुप्रीम कोर्ट का आदेश- हाथियों की आवाजाही में रुकावट पैदा नहीं कर सकते राज्य
  • केंद्र से कहा- सर्वे करके पता लगाओ किस-किस राज्य ने एलिफेंट कॉरिडोर में अवरोधक लगाए
  • कोर्ट ने कहा- राज्य यह नहीं कह सकते, फसलें बर्बाद हो रहीं इसलिए अवरोधक लगाएंगे
  • कोर्ट ने किसी भी तरह के मशाल के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (17 अगस्त, 2026) को साफ कहा कि फसल और आजीविका के नुकसान को रोकने के लिए हाथियों के आने-जाने के रास्ते में राज्य रुकावट पैदा नहीं कर सकते हैं. कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह देशभर में सर्वेक्षण करके यह पता लगाए कि क्या किसी राज्य ने 'एलिफेंट कॉरिडोर' में कोई रुकावट पैदा की है और अगर ऐसा हुआ है तो यह स्वीकार्य नहीं है.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा कि हाथियों की आवाजाही के रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट डालना या अवरोध पैदा करना मंजूर नहीं है. हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हाथियों के झुंड लंबी दूरी तक यात्रा करते हैं. कोई भी राज्य यह नहीं कह सकता कि फसलें बर्बाद हो रही हैं इसलिए वह हाथियों के आने-जाने वाले रास्ते में अवरोधक लगाएंगे.

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हरियाणा के यमुनानगर इलाके में हाथी हैं और वहां से वह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जाते हैं. कोई भी राज्य उनका रास्ता नहीं रोक सकता है. साथ ही कोर्ट ने किसी भी मशाल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और राज्यों को निर्देशों का पालन करने की भी आदेश दिया है. जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि पश्चिम बंगाल में फायरबॉल और स्पाइक्स का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि हाथी नेपाल से आते हैं और पश्चिम बंगाल होते हुए झारखंड और दूसरे राज्यों में जाते हैं.

कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह सर्वे करके पता लगाए कि कौन-कौन से राज्यों से गुजरने वाले एलिफेंट कॉरिडोर में रुकावट पैदा की गई है. कोर्ट ने कहा कि अलग-अलग राज्यों से गुजरने वाले एलिफेंट कॉरिडोर को जारी रखने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने पहले से ही जरूरी एडवाइजरी जारी की हुई है. कोर्ट ने केंद्र को छह हफ्तों में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि कुछ स्थानीय कारणों से एलिफेंट कॉरिडोर में रुकावटें आई हैं या उन्हें ब्लॉक किया गया है. हम भारत सरकार और संबंधित मंत्रालय को निर्देश देते हैं कि वह एक नया सर्वे करें और एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करें. कोर्ट ने कहा कि इस रिपोर्ट में बताना होगा कि कॉरिडोर में अवरोध पैदा करने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए. साथ ही अगर वन्यजीवों के खिलाफ कोई क्रूर कार्रवाई हुई है तो उसकी भी जानकारी दी जाए.

याचिकाकर्ता प्रेरणा सिंह बिंद्रा और अन्य लोगों की ओर से पेश वकील ने कहा कि हाथियों के झुंड का पीछा भीड़ की तरह किया जाता है, जिससे समस्या और बढ़ जाती है. उन्होंने कहा कि हाथियों की स्वाभाविक आवाजाही के दौरान उनके खिलाफ आग के गोले और मशालों के इस्तेमाल को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए. 14 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी, जिसमें कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया और अवमानना ​​की कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया गया था. कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को आदेश दिया था कि वह रेजीडेंशियल एरिया या खेतों के पास आने वाले हाथियों को भगाने के लिए 'फायरबॉल' का इस्तेमाल न करें.

 

यह भी पढ़ें:- Delhi Excise Policy Case: 'मामले को लटकाने की ये बचकाना हरकत', केजरीवाल-सिसोदिया की किस अपील पर HC में भड़के SG?

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