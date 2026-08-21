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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है', UP गैंगस्टर एक्ट पर SC की सख्त टिप्पणी, बताया क्या-क्या कमियां?

कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई सुरक्षा उपाय नहीं हैं. आपराधिक गिरोहों पर लगाम जरूरी है, लेकिन इसके लिए नागरिकों की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता है.

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Neelam

Updated : Aug 21, 2026, 05:34 PM IST

'इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है', UP गैंगस्टर एक्ट पर SC की सख्त टिप्पणी, बताया क्या-क्या कमियां?

सुप्रीम कोर्ट (Image Source: ANI)

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उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रीवेंशन) एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने इसकी कमियां गिनाते हुए कहा कि एक्ट का गलत इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि इसमें निर्दोष लोगों के खिलाफ बदले की भावना से दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के चलते उनको बचाने का कोई उपाय नहीं है. कोर्ट ने कहा कि 1986 का यह कानून जन्म से निष्प्रभावी है क्योंकि किसी व्यक्ति को सिर्फ गैंगस्टर का ठप्पा लगाकर सजा नहीं दी जा सकती.

उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रीवेंशन) एक्ट एक विशेष कानून है, जिसे संगठित अपराध सिंडिकेट, आपराधिक गिरोहों और आदतन असामाजिक तत्वों को नियंत्रित करने, निशाना बनाने और दंडित करने के मकसद से बनाया गया था. जन्म से ही निष्प्रभावी एक कानूनी शब्द है, जिसका मतलब है कि कोई एक्ट उसकी शुरुआत से ही अमान्य, शून्य या कानूनी रूप से मृत है क्योंकि यह एक वैध कानूनी अपराध को परिभाषित करने में विफल रहता है.

जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि यह कानून हिंसा और संगठित आपराधिक गतिविधियों को रोकने के मकसद से बनाया गया था लेकिन इसका इस्तेमाल निर्दोष नागरिकों के खिलाफ किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई सुरक्षा उपाय नहीं हैं. आपराधिक गिरोहों पर लगाम जरूरी है, लेकिन इसके लिए नागरिकों की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता है. खासकर तब जब ऐसा कोई दंडात्मक कानून बनाया जा रहा हो जो नागरिकों की आजादी में दखल देता हो.

कोर्ट ने कानून को लेकर खासतौर पर दो मुद्दों को रेखांकित किया. एक तो ये कि किसी अपराध का जिक्र न होना, जो कि सजा वाले कानून में जरूरी होता है. दूसरा गैंग चार्ट बनाकर किसी व्यक्ति की स्थिति के आधार पर सजा देना, वह भी प्राशसनिक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की मनमर्जी से जबकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी गैंगस्टर एक्ट हिंसा रोकने के बहाने नागरिकों के खिलाफ ही हिंसा को बढ़ावा देने वाला साबित हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ऑरवेल का जिक्र करते हुए कहा, 'जो लोग हिंसा से दूर रहते हैं, वे ऐसा सिर्फ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उनकी ओर से अन्य लोग हिंसा कर रहे होते हैं.'

बेंच ने कहा, 'इस कानून के प्रावधानों के तहत आरोपी को बिना मुकदमे के लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है, जो एहतियाती हिरासत वाले कानून जैसा ही है.' कोर्ट ने कहा कि यह स्पेशल एक्ट कोई अपराध तय नहीं करता है, जो किसी भी दंड कानून के लिए जरूरी होता है. उन्होंने कहा, 'सिर्फ गैंग और गैंगस्टर की परिभाषा बताने वाले हिस्से को छोड़ दें तो गैंग की सदस्यता लेने या गैंग के साथ मिलकर काम करने को कोई अपराध नहीं माना गया है.'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश एक्ट न सिर्फ गैंग चार्ट में शामिल होने के आधार पर किसी को हिरासत में रखने की इजाजत देता है, बल्कि उसी गैंग चार्ट के आधार पर ट्रायल और सजा का प्रावधान भी करता है. यह सब तब होता है, जब एक्ट के तहत कोई अपराध नहीं बनता. कोर्ट ने कहा कि इस कानून के तहत सिर्फ एक आरोप से गैंग चार्ट तैयार हो सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है और आरोपी लंबे समय के लिए रिमांड पर भी जा सकता है. कोर्ट ने चिंता जताई कि ऐसे में निर्दोष, ईमानदार या व्हिसलब्लोअर व्यक्ति के खिलाफ भी दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की कोई प्रभावी सुरक्षा नहीं है. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामाजिक खतरा कितना भी गंभीर क्यों न हो, उससे निपटने के लिए बनाया गया कोई भी दंडात्मक कानून किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मनमानी और स्वेच्छाचारी कार्रवाई का माध्यम नहीं बन सकता. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत दो वकीलों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करते हुए सुनाया.

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