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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'हमने न्यूज में देखा, अब इस पर सुनवाई की जरूरत नहीं', EPF के लिए सैलरी लिमिट बढ़ाने के अनुरोध वाली याचिका पर बोला SC

याचिका में केंद्र और ईपीएफओ को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत सैलरी लिमिट में भविष्य में संशोधन के लिए गतिशील फार्मूला या वस्तुनिष्ठ मानदंड तय करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया था.

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Neelam

Updated : Sep 18, 2026, 05:48 PM IST

'हमने न्यूज में देखा, अब इस पर सुनवाई की जरूरत नहीं', EPF के लिए सैलरी लिमिट बढ़ाने के अनुरोध वाली याचिका पर बोला SC

सरकार ने EPF पर सैलरी लिमिट 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये की (Image Source: PTI/AI)

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बाद कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना के तहत वेतन सीमा बढ़ाने को लेकर दायर याचिका पर अब सुनवाई की जरूरत नहीं रह गई है. सरकार की तरफ से ईपीएफओ केवरेज के लिए सैलरी सीमा 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार किए जाने के ऐलान के बाद कोर्ट ने यह बात कही है. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें 15 हजार रुपये की लिमिट में तत्काल बदलाव करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था. साल 2014 में यह लिमिट तय की गई थी, जिसमें अब बदलाव किया गया है. जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से कहा, 'हमने न्यूज में देखी, आपके जो भी अनुरोध थे वह सब स्वीकार कर लिए गए हैं.' हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस संबंध में अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है. इस पर कोर्ट ने कहा, 'हम इस दलील का संज्ञान लेते हैं और हमारा मानना है कि रिट याचिका पर आगे विचार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मंत्रिमंडल के फैसले के बाद संबंधित पक्ष जरूरी कदम उठाएंगे.'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यूज पेपर्स में कहा गया है कि कैबिनेट ने इस पर फैसला ले लिया है और वह इस पर नोटिस भी जारी करेंगे. याचिका में केंद्र और ईपीएफओ को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत सैलरी लिमिट में भविष्य में संशोधन के लिए गतिशील फार्मूला या वस्तुनिष्ठ मानदंड तय करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया था. याचिका में मिनिमम सैलरी, मुद्रास्फीति, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इनकम टैक्स छूट की सीमा और प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय जैसे आर्थिक संकेतकों के अनुरूप सैलरी लिमिट में हर साल नियमित संशोधन के लिए अनिवार्य व्यवस्था अधिसूचित करने की भी मांग की गई थी.

16 सितंबर को सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि मंत्रिमंडल के इस फैसले से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आएंगे. उन्होंने कहा था कि भविष्य निधि कटौती के लिए वेतन की नई सीमा 25,000 रुपये प्रतिमाह होगी.  श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा था कि संशोधित सीमा 17 सितंबर से प्रभावी होगी. इससे पहले ईपीएफओ की सैलरी लिमिट सितंबर, 2014 में बढ़ाकर 15,000 रुपये की गई थी. सरकार का कहना है कि सैलरी लिमिट बढ़ाने का मकसद अधिक लोगों को भविष्य निधि बचत और पेंशन सुरक्षा के दायरे में लाना है.

 

यह भी पढ़ें:- 'जज के साथ ही अन्याय हो तो वह कहां जाए?', मुकदमों के ट्रांसफर को लेकर भड़के यूपी के जज, 35 पन्नों में निकाली भड़ास

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