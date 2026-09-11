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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'जजों पर चीखें क्यों?', SC की डांट पर बोले सीनियर एडवोकेट- अरे मेरे मुवक्किल को तो नक्सल इलाके में ही भेज दिया...

याचिकाकर्ता के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक न्यायिक अधिकारी कोर्ट में जजों पर चीख नहीं सकते. एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता कोर्ट में चीखे नहीं थे और उन्होंने अदालत के समक्ष बिना शर्त माफी भी मांगी थी.

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Neelam

Updated : Sep 11, 2026, 11:49 AM IST

'जजों पर चीखें क्यों?', SC की डांट पर बोले सीनियर एडवोकेट- अरे मेरे मुवक्किल को तो नक्सल इलाके में ही भेज दिया...

सुप्रीम कोर्ट (Image Source: PTI)

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सुप्रीम कोर्ट ने  गुरुवार (10 सितंबर, 2026) को कहा कि कोई न्यायिक अधिकारी कोर्ट में जजों पर चीख नहीं सकता हैं. एक न्यायिक अधिकारी की याचिका पर कोर्ट ने यह टिप्पणी की है. बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से उनके खिलाफ अनुचित आक्रोशपूर्ण व्यवहार को लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई थी. अधिकारी ने अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट से कहा कि वह अवमानना की कार्यवाही आगे बढ़ा सकता है, लेकिन 28 सितंबर तक इसपर अंतिम फैसला नहीं करेगा.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1 सितंबर को न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी, जिसके खिलाफ याचिका दाखिल की गई. सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया और जब बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी करने की बात कही, तो याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने हाईकोर्ट में चल रही अवमानना कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया.

याचिकाकर्ता के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक न्यायिक अधिकारी कोर्ट में जजों पर चीख नहीं सकते. एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता कोर्ट में चीखे नहीं थे और उन्होंने अदालत के समक्ष बिना शर्त माफी भी मांगी थी. बेंच ने कहा, 'एक न्यायिक अधिकारी को हाईकोर्ट से यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि पदों को नहीं भरने के लिए अदालत जिम्मेदार है. उन्हें अपने शब्दों पर पछतावा होना चाहिए. यह गंभीर अनुशासनहीनता है.'

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वह हाईकोर्ट में वापस जाएं और वहां बिना शर्त माफी मांगें. विकस सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही हाईकोर्ट के समक्ष माफी मांग चुके हैं और उनका तबादला नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कर दिया गया है, जो करीब 1,000 किलोमीटर दूर है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 सितंबर तय कर दी.

हाईकोर्ट में यह विवाद त्वरित अदालतों के लिए 179 पदों के सृजन का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली अंतरिम याचिका की सुनवाई के दौरान उठा. हाईकोर्ट ने पाया था कि राज्य के विधि एवं न्याय विभाग में सचिव और वरिष्ठ कानूनी सलाहकार रहे अधिकारी की ओर से पहले दाखिल किया गया हलफनामा संतोषजनक नहीं था.

हाईकोर्ट ने अपने एक सितंबर के आदेश में कहा था कि उसने अतिरिक्त सरकारी वकील से पूछा था कि अतिरिक्त हलफनामे में कौन-से कथन यह बताते हैं कि त्वरित अदालतों के लिए 179 नए पद सृजित किए गए हैं. हाईकोर्ट ने कहा, 'हमारे सवाल का जवाब देने के बजाय, हलफनामा देने वाले अधिकारी ने आक्रामक और ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया (जो लगभग चीखने जैसा था). उन्होंने अन्य बातों के अलावा हाईकोर्ट प्रशासन को दोषी ठहराया और भरी अदालत में कहा- 179 पदों को नहीं भरने के लिए हाईकोर्ट प्रशासन जिम्मेदार है.'

हाईकोर्ट ने अधिकारी को नोटिस जारी करके पूछा था कि उनके खिलाफ क्यों नहीं अवमानना की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए. हाईकोर्ट ने मामले को 11 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया था.

यह भी पढ़ें:- BRICS में मोदी-शी जिनपिंग की मुलाकात क्यों है इतनी खास? 2020 के बाद पहली बार भारत में, इन 5 मुद्दों पर रहेगी नजर

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