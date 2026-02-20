FacebookTwitterYoutubeInstagram
'राज्य सरकार और चुनाव आयोग में भरोसे की कमी...', बंगाल में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बंगाल सरकार और चुनाव आयोग में आरोप-प्रत्यारोप का खेल चल रहा है. ममता सरकार द्वारा SIR में सहयोग नहीं करने पर भी कड़ी निंदा की.

रईश खान

Updated : Feb 20, 2026, 06:43 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पेशल इंटेसिव रिजीजन (SIR) के मामले में सुनवाई की. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि एसआईआर को लेकर राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच तालमेल की कमी साफ दिखती है. दोनों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का खेल चल रहा है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने दावों और आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों समेत ज्यूटिशियल अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश दिया.

चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस विपिन पंचोली और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच SIR में गड़बडियों के आरोपों पर सुनवाई कर रही है. सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि SIR के जरिए बंगाल में वैध मतदाताओं के वोट हटाए जा रहे हैं. चुनाव आयोग बीजेपी सरकार के इशारे पर यह काम कर रहा है. उन्होंने चुनाव आयोग को 'तुगलकी आयोग' करार दिया और सुप्रीम कोर्ट से इसमें दखल देने की मांग की. वहीं, चुनाव आयोग का आरोप है कि राज्य सरकार निष्पक्ष तरीके से उनको SIR नहीं करने दे रही है.

'न्यायिक हस्तक्षेप के अलावा कोई विकल्प नहीं'
चीफ जस्टिस ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बंगाल सरकार और चुनाव आयोग में आरोप-प्रत्यारोप का खेल चल रहा है. उन्होंने SIR प्रक्रिया लागू करने में ममता सरकार द्वारा सहयोग नहीं करने पर कड़ी निंदा की. जस्टिस जयमाल्या बागची ने दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोपों पर चिंता जताई है और कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप के अलावा अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से निर्देश दिया है कि वे रिटायर्ड जजों और पूर्व एडीजे रैंक के अधिकारियों की टीम बनाकर SIR को लेकर आपत्तियों और दावों पर निर्णय लेने के लिए लगाएं. साथ ही ममता सरकार को आदेश दिया है कि हाईकोर्ट जो टीम गठित करे उसका सहयोग किया जाए.

SIR की फाइनल लिस्ट कब होगी पब्लिश?
सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को 28 फरवरी तक मतदाताओं की मसौदा सूची प्रकाशित करने की अनुमति दे दी. न्यायालय ने राज्य के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह SIR कवायद में न्यायिक अधिकारियों की सहायता और सुरक्षा प्रदान करें. बेंच ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को द्वारा जो भी रिपोर्ट पेश की जाएगी वह आदेश माना जाना चाहिए.
 

