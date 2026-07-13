मदरसों के 361 टीचर और नॉन टीचर स्टाफ को नहीं मिलेगा सरकारी वेतन, SC ने बंगाल शिक्षक नियुक्ति पर क्यों दिया ऐसा आदेश?

साल 2014 में कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम, 2008 को रद्द कर दिया और 2015 में हाईकोर्ट की डिवीजन ने भी यह फैसला बरकरार रखा. हालांकि, मार्च, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया और 2020 में एक्ट की वैधता को बरकरार रखा.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (13 जुलाई, 2026) को पश्चिम बंगाल के 350 से ज्यादा टीचर और नॉन-टीचर स्टाफ की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें उनकी नियुक्ति रद्द किए जाने को चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ता राज्य की ग्रांट-इन-स्कीम के तहत नियमित वेतन दिए जाने की मांग कर रहे थे. कोर्ट ने साफ कर दिया कि इन कर्मचारियों को राहत देने का कोई आधार नहीं पाया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दीं सभी याचिकाएं

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 में कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पश्चिम बंगाल मदरसा सर्विस कमीशन एक्ट, 2008 को असंवैधानिक करार दिया था. इस कानून के तहत ये नियुक्तियां हुई थीं. बाद में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी इस फैसले को बरकरार रखा और फिर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने आदेश पारित करते हुए 361 लोगों की तरफ से दाखिल सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में क्या कहा?

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'हमने इस आधार पर आदेश पारित किया है कि 361 में से 13 याचिकाकर्ताओं के विवरणों की जांच की गई और उन्हें हमारे सामने पेश किया गया. हम इस आधार पर आगे बढ़े हैं कि अगर 13 याचिकाकर्ताओं में से कोई एक भी अपने पक्ष में फैसला करवाने में सफल हो जाता तो हम बाकी मामलों पर भी विचार करेंगे. दुर्भाग्य से, 13 में से कोई भी हमें संतुष्ट नहीं कर सका. हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये याचिकाएं विचार योग्य नहीं हैं, इसलिए इन्हें खारिज किया जाता है.'

361 याचिकाकर्ताओं की तरफ से 40 याचिकाएं दाखिल की गई थीं. याचिकाकर्ताओं में मदरसों का टीचर और नॉन-टीचर स्टाफ शामिल है, जिनकी नियुक्ति पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम, 2008 के तहत हुई थी. इस कानून के तहत मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक आयोग बनाया गया था.

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे याचिकाकर्ता

साल 2014 में कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस अधिनियम को रद्द कर दिया और 2015 में हाईकोर्ट की डिवीजन ने भी यह फैसला बरकरार रखा. हालांकि, मार्च, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया और 6 जनवरी, 2020 को एसके. मो. रफीक बनाम मैनेजिंग कमेटी, कंटाई रहमानिया हाई मदरसा मामले में 2008 एक्ट की वैधता को बरकरार रखा. इसके बाद सवाल उठा कि 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले की नियुक्तियों की वैधता क्या होगी.

2023 में कमेटी ने रद्द कर दी थीं नियुक्तियां

फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और उसे हाईकोर्ट के 2015 फैसले के बाद और सुप्रीम कोर्ट के 2020 के फैसले से पहले हुई नियुक्तियों की जांच करनी थी. कमेटी ने इन नियुक्तियों को अमान्य करार दिया, जिसके बाद प्रभावित कर्मचारियों ने रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी. अब कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में इन याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

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