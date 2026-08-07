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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

नारायण साई को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने से किया इनकार

नारायण साई ने दोषसिद्धि के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से तीन महीने के अंदर मामला निपटाने को कहा है. हालांकि, अगर तीन महीने में ऐसा नहीं होता तो नारायण साई सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है.

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Neelam

Updated : Aug 07, 2026, 06:20 PM IST

नारायण साई को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने से किया इनकार

आसाराम बापू के बेटे नारायण साई को रेप मामले में नही मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत (Image Source: ANI)

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दुष्कर्म मामले में कथावाचक आसाराम बापू के बेटे नारायण साई को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित करने से इनकार कर दिया है. शुक्रवार (7 अगस्त, 2026) को कोर्ट ने उसकी याचिका पर यह फैसला सुनाया है. हालांकि, कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट को आदेश दिया है कि वह दोषसिद्धि के खिलाफ नारायण साई की याचिका पर तीन महीने के अंदर फैसला करे.

जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस पी. बी. वराले की बेंच ने नारायण साई से यह भी कहा कि अगर तीन महीने के अंदर हाईकोर्ट फैसला नहीं सुनाता है तो वह सुप्रीम कोर्ट आ सकता है. कोर्ट ने तब यह बात कही जब नारायण साई के वकील एन. हरिहरन ने कोर्ट में कहा कि शीघ्र निपटारे की अर्जी के बावजूद हाईकोर्ट में अब तक सुनवाई पूरी नहीं हुई है.

बेंच ने कहा, 'हम हाईकोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वह तीन महीने के अंदर अपील का निपटारा करने का प्रयास करे. हम यह स्पष्ट करते हैं कि याचिकाकर्ता और राज्य दोनों इसमें सहयोग करेंगे.' सूरत की एक कोर्ट ने नारायण साई को दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया था, जिसको उसने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी और अब उसकी याचिका हाईकोर्ट में लंबित है.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने नारायण साई की याचिका पर क्या कहा?

हाईकोर्ट ने चार मई के अपने आदेश में नारायण साईं की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचना हमारे लिए कठिन है कि अपीलकर्ता-दोषी के अपीलीय अदालत से बरी होने की पर्याप्त संभावना है. हाईकोर्ट ने कहा था कि इस तरह मामले के गुण-दोष के आधार पर हमें सजा निलंबित करने और जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिलता.

हाईकोर्ट ने कहा था कि नारायण साईं 11 साल जेल की सजा काट चुका है, लेकिन उसने 2019 से अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की अंतिम सुनवाई में सहयोग नहीं किया है. नारायण साई ने कई बार याचिका दायर कर अस्थाई या स्थाई जमानत पाने की कोशिश की है. हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि नारायण साई की अपनी अपील की शीघ्र सुनवाई में दिलचस्पी नहीं थी और उसने कार्यवाही में देरी के लिए कई हथकंडे अपनाए.

क्या है मामला?

यह मामला 2013 का है, जिसमें नारायण साई के खिलाफ उसकी पूर्व अनुयायी ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था. साल 2019 में सूरत की कोर्ट ने नारायण साई ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 377 (अप्राकृतिक अपराध), 323 (मारपीट), 506(2) (आपराधिक धमकी) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. उसके सहयोगियों को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी, जिनमें धर्मिष्ठा उर्फ गंगा, भावना उर्फ जमुना और पवन उर्फ हनुमान शामिल हैं. 

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