महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार के 'घड़ी' चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि, कोर्ट ने अजित पवार गुट को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. शरद पवार गुट ने 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर चुनाव चिन्ह घड़ी के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी.

जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उपमुख्यमंत्री अजित पावर और अन्य को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है. कोर्ट ने अजित पवार को न्यायालय के 19 मार्च और 24 अप्रैल के निर्देशों को लेकर एक नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

सर्वोच्च अदालत ने अजित पवार को निर्देश दिया कि वह 19 मार्च और 24 अप्रैल को दिए गए उसके निर्देशों को लेकर एक नया हलफनामा दाखिल करें, जिसमें कहा जाए कि एनसीपी का ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न न्यायालय में विचाराधीन है और राज्य विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान भी इस बात का सावधानीपूर्वक अनुपालन किया जा रहा है.

Supreme Court issues notice to Ajit Pawar faction of Nationalist Congress Party (NCP) on the plea of Sharad Pawar faction over the use of the ‘Clock’ symbol in the Assembly election pic.twitter.com/eo2PPSjq6a