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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

पति की कॉल और होटल का रिकॉर्ड निकलवा सकती है पत्नी... एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मामले में SC ने क्या-क्या कहा?

हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों को साबित करने के लिए उसकी कॉल डिटेल और होटल बुकिंग से जुड़ी जानकारी जैसे सबूत जुटाने के लिए अदालत की मदद ले सकती है.

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Neelam

Updated : Jul 04, 2026, 07:01 PM IST

पति की कॉल और होटल का रिकॉर्ड निकलवा सकती है पत्नी... एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मामले में SC ने क्या-क्या कहा?

तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पति को निजता का अधिकार, उचित प्रतिबंध भी संभव (PTI)

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क्या पत्नी पति पर एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर के आरोपों को साबित करने के लिए सबूत जुटाने में कोर्ट की मदद ले सकती है? तलाक के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और पति के 'निजता के अधिकार' के दावे को खारिज कर दिया. फैमिली कोर्ट ने पत्नी को पति के कॉल रिकॉर्ड और होटल बुकिंग की डिटेल जुटाने का अधिकार दिया था, जिसे हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा था?
हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों को साबित करने के लिए उसकी कॉल डिटेल और होटल बुकिंग से जुड़ी जानकारी जैसे सबूत जुटाने के लिए अदालत की मदद ले सकती है. 10 मई, 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था, जिसे पति ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उसे यहां भी राहत नहीं मिली है.

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से किया इनकार
जस्टिस मनमोहन और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने गुरुवार (3 जुलाई, 2026) को पति की अपील खारिज करते हुए कहा, 'दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद इस अदालत को लगता है कि कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है.'

SUpreme COurt

किस आदेश को पति ने दी थी चुनौती?
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2023 के अपने आदेश में कहा था कि कानून व्यभिचार को तलाक का आधार मानता है और ऐसे में निजता के अधिकार के आधार पर उस विवाहित व्यक्ति की मदद करना जनहित में नहीं होगा, जिस पर विवाह के दौरान एक्सट्रा मैरिटल अफेयल का आरोप है. इस दौरान अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी हवाला दिया था, जिसमें कहा गया कि निजता का अधिकार संविधान की ओर से संरक्षित है, लेकिन यह पूर्ण अधिकार नहीं है और विशेष रूप से जनहित में इस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.

हाईकोर्ट ने कहा था कि अदालत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को तलाक का वैध आधार मानती है और अगर किसी विवाहित पुरुष पर किसी दूसरी महिला से यौन संबंध बनाने का आरोप है तो उसे सिर्फ 'निजता का अधिकार' का हवाला देकर कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता है. 

Delhi High Court

फैमिली कोर्ट ने दिया था कॉल रिकॉर्ड निकलवाने का आदेश
याचिकाकर्ता पति ने दिल्ली हाईकोर्ट में फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. फैमिली कोर्ट ने 14 दिसंबर, 2022 को होटल को आदेश दिया था कि वह 29 अप्रैल से 1 मई के बीच एक विशेष कमरे की बुकिंग डिटेल्स, वहां रुकने वालों के आईडी प्रूफ और पेमेंट से जुड़ी जानकारियां सुरक्षित रखे और सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश करे.

'निजता के अधिकार' के आधार पर कोर्ट ने पति को राहत देने से किया इनकार
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, 'पति का दावा पूरी तरह से निजता के अधिकार पर आधारित है, जबकि यह पूर्ण अधिकार नहीं है. वहीं, पत्नी की अपील सिर्फ नैतिकता पर आधारित नहीं है, बल्कि हिंदू मैरिज एक्ट और फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत मिले विशेष अधिकार पर आधारित है. मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि पत्नी का अधिकार सर्वोपरि होना चाहिए और फैमिली कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण मुझे नजर नहीं आता है.'

क्या है पूरा मामला?
याचिकाकर्ता की शादी 4 दिसंबर, 1998 को हुई थी और साल 2000 में उनको एक बेटी हुई. बाद में पत्नी ने पति पर किसी और महिला से संबंध रखने का आरोप लगाते हुए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1)(i) के तहत तलाक के लिए अर्जी दी. महिला का दावा है कि 29 अप्रैल से 1 मई, 2022 के बीच उसका पति जयपुर के एक होटल में किसी और महिला और उसकी बेटी के साथ रुका था.

महिला ने अपने अरोंपों को साबित करने के लिए पहले होटल की सीसीटीवी फुटेज  उपलब्ध कराए जाने के लिए अपील की थी, लेकिन होटल की पॉलिसी की वजह से फुटेज मौजूद नहीं थी इसलिए उसने होटल के बुकिंग रिकॉर्ड, होटल के विशेष कमरे में रुकने वालों के आईडी प्रूफ, पेमेंट डिटेल्स और उस दौरान की पति की कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाने के लिए अर्जी दी थी. फैमिली कोर्ट ने ये अर्जी स्वीकार कर ली और इसकी अनुमति दे दी थी.

यह भी पढ़ें:- तो क्या वकील फीस भी न लें... यूपी पुलिस पर क्यों फूटा HC का गुस्सा, जमकर लगा दी क्लास
 

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