याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म निर्माताओं ने महाकाव्य को पर्दे पर प्रस्तुत करते समय पौराणिक तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया है.

रामायण फिल्म में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज (Image Source: X/World of Ramayana)

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' के विरोध में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. शुक्रवार (27 नवंबर, 2026) को याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि फिल्म में रामायण से जुड़े कई तथ्यों को तोड़-मरोड़कर दिखाया गया है. इस पर कोर्ट ने कहा कि महाकाव्य के बारे में अलग विचार रखने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी फिल्म बनाने के लिए स्वतंत्र है.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा कि फिल्म रिलीज हो चुकी है और लोग पहले से ही सिनेमाघरों में फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं और जो लोग इसे देखना चाहते थे, वे देख चुके हैं. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिका 23 नवंबर को पंजीकृत हुई थी लेकिन अब तक इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है.

जब वकील ने दलील दी कि फिल्म में कई तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है तो जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा, 'उन्होंने अपनी समझ के अनुसार फिल्म बनाई है, आप अपनी समझ के अनुसार फिल्म बनाइए. कोर्ट का समय बर्बाद मत कीजिए. अगर महाकाव्य के बारे में आपका अलग दृष्टिकोण है, तो उस पर आधारित फिल्म बनाइए.'

वकील ने फिर भी याचिका को लिस्ट करने का अनुरोध किया. तब सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'हमें सिर्फ यह चिंता है कि आपको इसे सूचीबद्ध करवाने की इतनी क्या अर्जेंसी है. इसमें अर्जेंट हियरिंग की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फिल्म पहले ही रिलीज हो चुकी है. लोगों का अपना अलग दृष्टिकोण हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है. शायद कुछ लोग फिल्म की तारीफ करें और कुछ उसमें कमियां भी बता सकते हैं, सभी के दृष्टिकोण का सम्मान होना चाहिए. आप कोई भी फिल्म या डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं.'

याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म निर्माताओं ने महाकाव्य को पर्दे पर प्रस्तुत करते समय पौराणिक तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया है. ‘रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड’ जिसे ‘रामायण: पार्ट वन’ के नाम से भी जाना जाता है, का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है और इसका निर्माण नमित मल्होत्रा ​​ने किया है.

फिल्म में महाकाव्य की कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाया गया है, जिसमें रणबीर कपूर ने भगवान राम, साई पल्लवी ने माता सीता और यश ने रावण की भूमिका निभाई है. फिल्म में सनी देओल, रवि दुबे, लारा दत्ता, अरुण गोविल, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह और विवेक ओबेरॉय समेत कई अन्य कलाकार भी हैं. यह फिल्म पांच नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.



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