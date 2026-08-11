बंगाल की वोटर लिस्ट से हटे लाखों लोगों को राशन नहीं मिलने के मुद्दे पर SC का सुनवाई से इनकार, दी ये सलाह

निर्वाचन आयोग का पक्ष रखने के लिए पेश हुए सीनियर एडवोकेट डीएस नायडू ने कोर्ट से अनुरोध किया कि इस याचिका को 25 अगस्त को इसी तरह के दूसरे मामलों के साथ सूचीबद्ध किया जाए.

स्पेशल इन्टेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से हटाए गए लाखों मतदाताओं को जन वितरण प्रणाली (PDS) यानी राशन का लाभ नहीं मिलने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट में अलग से वाद दाखिल किया जा सकता है. मंगलवार (11 अगस्त, 2026) को कोर्ट कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने लंबित एसआईआर से जुड़े मामलों के जल्दी निस्तारण का अनुरोध किया गया था. इसी दौरान याचिकाकर्ता ने पीडीएस का लाभ नहीं मिलने का मुद्दा उठाया.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच से अधीर रंजन चौधरी के वकील ने कहा कि जब तक अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों को ऐसे लाभों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए. इस पर जस्टिस बागची ने कहा, 'अगर आप अपनी याचिका का दायरा पीडीएस तक बढ़ाते हैं, तो हम उस पर विचार नहीं कर पाएंगे. इसके लिए आपको हाईकोर्ट जाना होगा, लेकिन अगर मामला अपीलीय न्यायाधिकरण की निगरानी से जुड़ा है, तो हम उस पर विचार कर सकते हैं. हमारा मानना ​​है कि पश्चिम बंगाल सरकार एसआईआर प्रक्रिया के तहत कटे नाम का इस्तेमाल पीडीएस की सुविधा देने से मना करने या नहीं करने के लिए कर रही है, तो यह एक अलग मामला है. इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट जाना होगा.'

उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दा निस्तारित मामलों की संख्या है, न कि वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम हटाना या न हटाना. सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से उन अपील का ब्योरा लिया जिन पर ट्रिब्यूनल्स ने अभी तक फैसला सुनाया है. ट्रिब्यूनल्स को उन लोगों की शिकायतों पर सुनवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनके नाम एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए. कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से कहा, 'आपको हमें अब तक निपटाए गए मामलों की संख्या बतानी होगी क्योंकि सिर्फ अपील दायर करना ही काफी नहीं है. यह भी देखना होगा कि अपील का क्या हो रहा है.'

निर्वाचन आयोग का पक्ष रखने के लिए पेश हुए सीनियर एडवोकेट डीएस नायडू ने कोर्ट से अनुरोध किया कि इस याचिका को 25 अगस्त को इसी तरह के दूसरे मामलों के साथ सूचीबद्ध किया जाए. इसके बाद कोर्ट ने निर्वाचन को नोटिस जारी किया और कहा कि याचिका को 25 अगस्त को लंबित मामलों के साथ सूचीबद्ध किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को आदेश दिया था कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से जिन लोगों के नाम हटे हैं उनकी अपील सुनने के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाए जाएं. ट्रिब्यूनल्स की अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड की अधीनस्थ अदालतों के जजों को भी एसआईआर से जुड़ी शिकायतों पर सुनवाई करने के लिए नियुक्त करने की मंजूरी दी थी.

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