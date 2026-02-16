FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

भारत

'चुनाव के दौरान युद्ध का मैदान क्यों बनता है SC?', हिमंत बिस्वा सरमा की विवादित स्पीच पर CJI की सख्त टिप्पणी

याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 32 की सीमा निर्धारित करने की मांग की और जांच के लिए कहा कि SIT गठित की जाए.

Latest News

रईश खान

Updated : Feb 16, 2026, 04:03 PM IST

'चुनाव के दौरान युद्ध का मैदान क्यों बनता है SC?', हिमंत बिस्वा सरमा की विवादित स्पीच पर CJI की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की मियां मुस्लिम विवादित स्पीच और राइफल से  वायरल वीडियो पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से पूछा की आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? आपको हाईकोर्ट जाने में समस्या क्या है? वहां भी काबिल वकील और जज बैठे हैं. इस पर याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह एक समुदाय को निशाना बनाने की मामला है. जो एक राज्य का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का मुद्दा है.

सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई करनी चाहिए. इस पर सीजेआई ने कहा कि अब हर घटना की सुनवाई सीधा सुप्रीम कोर्ट ही थोड़ी करेगा. राज्य में हाईकोर्ट भी हैं. वैसे ही भी देखा जा रहा है कि एक नया चलन शुरू हो गया है. चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट राजनीति का युद्ध का मैदान बन जाता है. चीफ जस्टिस ने कहा कि हम राजनीतिक दलों को संयम बरतने और संवैधानिक नैतिकता की सीमाओं के अंदर रहने के लिए कहेंगे.

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वह सर्वोच्च अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि अगर यह मामला यहां नहीं सुना जा सकता तो अनुच्छेद 32 की सीमा निर्धारित की जाए. वह इस मामले में SIT गठित करने की मांग करते हैं. 

8 जनवरी को किया गया था पोस्ट

दरअसल, 8 जनवरी को असम बीजेपी के एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया था. जिसमें सीएम हिमंत बिस्वा सरमा तस्वीर में छपे कुछ लोगों पर राइफल से गोली चलाते दिख रहे हैं. कांग्रेस ने दावा किया कि वह मुसलमानों को गोली मारने के लिए उकसा रहे हैं. यह वीडियो अल्पसंख्यकों की टार्गेटेड पॉइंट-ब्लैंक हत्या को बढ़ावा देने जैसा है. हालांकि, बीजेपी ने इस वीडियो को डिलीट कर दिया था.

