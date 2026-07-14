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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'संवेदनशील मामला है, भोजशाला के अंदर नहीं पढ़ सकते जुमे की नमाज पर...', मुस्लिम पक्ष की अपील पर क्या बोला SC?

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम, दोनों पक्षों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है और कहा कि वह इस मामले की रोजाना सुनवाई करने और विवाद का समाधान निकालने के लिए तैयार है.

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Neelam

Updated : Jul 14, 2026, 04:17 PM IST

'संवेदनशील मामला है, भोजशाला के अंदर नहीं पढ़ सकते जुमे की नमाज पर...', मुस्लिम पक्ष की अपील पर क्या बोला SC?

सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला के पास खुले स्थान पर जुमे की नमाज के लिए व्यवस्था करने का निर्देश दिया (Image Source: ANI)

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मध्य प्रदेश के धार के भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने जुमे की नमाज के लिए खुला स्थान उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है. मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर यह निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि विवादित परिसर के पास खुला स्थान उपलब्ध करवाया जाए, जहां मुसलमान शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से शाम 3 बजे के बीच नमाज अदा कर सकते हैं. कोर्ट ने आदेश देते समय कहा कि यह मामला बहुत संवेदनशील है, कोई भी बात विवाद खड़ा कर सकती है इसलिए उसे हर शब्द का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना होगा.

मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह निर्देश
मुस्लिम पक्ष ने याचिका दाखिल करके मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 15 मई के आदेश को चुनौती दी है. इस फैसले में हाईकोर्ट ने विवादित स्थल को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर माना है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) के उस फैसले पर भी रोक लगा दी, जिसके तहत मुसलमानों को वहां शुक्रवार के दिन नमाज अदा करने की इजाजत थी.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने मंगलवार को यह निर्देश देते हुए साफ किया कि मुस्लिम समुदाय के लिए की गई यह व्यवस्था सिर्फ अंतरिम (एड-हॉक) होगी और इस मामले में लंबित याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन होगी. सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को भी निर्देश दिया है कि वह विवादित परिसर में कोर्ट की अनुमति के बिना किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन नहीं करेगा.

सीजेआई ने कहा- ये मामले संवेदनशील हैं
सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा, 'ये बेहद संवेदनशील मामले हैं. कोर्ट में कही गई कोई भी बात अनावश्यक विवाद पैदा कर सकती है या गलत संदेश दे सकती है इसलिए हमें अपने हर शब्द के प्रयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी.' उन्होंने कहा, 'अंतरिम व्यवस्था से जुड़ा यह मामला पहली बार हमारे सामने आया है. हाईकोर्ट के आदेश और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकार की कठिनाइयों को भी ध्यान में रखा जा रहा है. हमारा मानना है कि इस मामले को 10 से 15 दिनों के अंदर उपयुक्त बेंच के पास सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए.'

कोर्ट ने हिंदू-मुस्लिम पक्ष को धैर्य रखने को कहा
कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम, दोनों पक्षों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है और कहा कि वह इस मामले की रोजाना सुनवाई करने और विवाद का समाधान निकालने के लिए तैयार है. उधर, हिंदू पक्ष ने ‘कैविएट’ (पूर्व सूचना याचिका) दायर की है जिसमें कहा गया है कि भोजशाला परिसर विवाद मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ किसी भी अपील पर उनकी बात सुने बिना कोई आदेश जारी नहीं किया जाए.

सोमवार को मुस्लिम पक्षकारों की ओर से सीनियर एडवोकेट हुजेफा अहमदी और एडवोकेट निजाम पाशा ने बेंच से इस मामले की तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था. इस पर सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों से कहा था कि वे याचिकाओं में मौजूद गलतियों को दूर करें. सीजेआई ने उन्हें भरोसा दिया था कि इसके बाद मामले को जल्दी सुनवाई के लिए किसी बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा.

क्या था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला?
हाईकोर्ट ने 15 मई को अपने फैसले में कहा था कि धार जिले का विवादित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है. कोर्ट ने एएसआई के कई दशक पुराने उस आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसके तहत मुसलमानों को इस परिसर में जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी.

यह भी पढ़ें:- चारा घोटाला मामले में लालू यादव को बड़ी राहत, जमानत रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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