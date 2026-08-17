राहुल गांधी को सुने बिना जांच के आदेश क्यों दिए? आय से अधिक संपत्ति मामले में HC के फैसले से SC नाराज

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी जांच एजेंसी को किसी के पास असमान संपत्ति की जानकारी मिलती है तो ऐसे मामले में वह खुद जांच शुरू कर सकती है, इसके लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं है.

आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को रिपोर्ट दाखिल करने से रोका

कोर्ट ने नैचुरल जस्टिस का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी का पक्ष सुने बिना जांच के आदेश क्यों दिए गए

कोर्ट ने यह भी पूछा कि अगर आरोप गंभीर हैं तो एजेंसियों ने खुद कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, कोर्ट के आदेश का इंतेजार क्यों

बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने की है राहुल गांधी के खिलाफ जांच की मांग

आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने हाईकोर्ट को इस मामले की कार्यवाही फिलहाल स्थगित करने का निर्देश दिया है. साथ ही ईडी और सीबीआई को भी वहां रिपोर्ट जमा करने से रोक दिया है. यह निर्देश देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने नैचुरल जस्टिस का जिक्र किया और कहा कि राहुल गांधी को सुने बिना हाईकोर्ट ने जांच के आदेश कैसे दे दिए.

ईडी-सीबीआई को रिपोर्ट दाखिल नहीं करने का आदेश

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. सीजेआई सूर्यकांत ने हाईकोर्ट के आदेश पर कहा कि राहुल गांधी को सुनवाई का मौका दिए बिना ऐसा आदेश क्यों पारित किया गया.

उन्होंने कहा, 'मान लीजिए कल कोई मर्डर कर देता है तो ऐसे मामले में पुलिस को कोर्ट से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है. वह शिकायत दर्ज करके किसी के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर सकती है. लेकिन हमें लगता है कि ऐसे मामलों में कोर्ट को दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद आदेश पारित करना चाहिए. अदालतों से नैचुरल जस्टिस के सिद्धांत का पालन करने की उम्मीद की जाती है.'

कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी जांच एजेंसी को किसी के पास असमान संपत्ति की जानकारी मिलती है तो ऐसे मामले में वह खुद जांच शुरू कर सकती है, इसके लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं है. उन्होंने सवाल किया कि एजेंसी ने राहुल गांधी के मामले में क्यों खुद कोई एक्शन नहीं लिया.

CBI से बोला कोर्ट- खुद क्यों नहीं लिया एक्शन, HC के निर्देश का इंतेजार क्यों?

सीबीआई की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में दलील दी कि सीबीआई सिर्फ शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही थी और ये आरोप बहुत गंभीर हैं, जिनकी एजेंसियों को जांच करनी चाहिए. एएसजी एसवी राजू ने कहा कि सीबीआई ने इस मामले में कुछ नहीं किया है, कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं की है, लेकिन ये आरोप गंभीर हैं. एएसजी एसवी राजू ने कहा कि नैचुरल जस्टिस का सिद्धांत एफआईआर दर्ज होने से पहले लागू नहीं होता है.

एएसजी राजू की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि अगर आरोप इतने गंभीर थे तो सीबीआई और ईडी कोर्ट के निर्देश का इंतेजार क्यों कर रही थीं. जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा, 'अगर आरोप इतने गंभीर हैं, आपकी एजेंसी चुप क्यों बैठी थी?' इसके बाद कोर्ट ने हाईकोर्ट में कार्यवाही पर रोक लगा दी और सीबीआई-ईडी को हाईकोर्ट में रिपोर्ट दाखिल नहीं करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि अगले आदेश तक वहां कार्यवाही बंद रहेगी.

सीबीआई की दलीलों का राहुल गांधी के वकील कपिल सिब्बल ने विरोध किया और कहा कि सीबीआई को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उन्हें पहले देखना चाहिए कि आरोप लगाने वाले का उसमें क्या हित है. कपिल सिब्बल ने यह भी आरोप लगाया कि एजेंसी की सील बंद रिपोर्ट प्रेस में कैसे लीक हुई, कोर्ट को इसे भी गंभीरता से देखना चाहिए.

बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने तर्क दिया कि स्थापित सिद्धांतों के अनुसार एफआईआर से पहले किसी आरोपी को सुनवाई का अधिकार नहीं है. इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि विग्नेश ने कोई कैविएट फाइल नहीं किया है. कपिल सिब्बल ने एस. विग्नेश शीशिर पर भी सवाल उठाए और कहा कि वह लगातार राहुल गांधी के खिलाफ याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने ये बात छिपाई कि वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के कार्यकर्ता हैं. विग्नेश शिशिर ने ही हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी और उनके परिवार के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच की मांग की है.

क्या है मामला?

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर यह आदेश दिया है. मई में हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को राहुल गांधी के खिलाफ विग्नेश की याचिका में लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था. इसके बाद पिछले महीने हाईकोर्ट ने सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर असंतुष्टी जताई और कहा कि यह रिपोर्ट उसके 20 जुलाई के आदेश के अनुसार नहीं है. हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर ईडी को किसी तरह की अवैधता का संकेत देने वाली सामग्री या दस्तावेज मिलते हैं तो उसे कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने की आजादी है.

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