सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों की सुनवाई के बीच क्यों आया कसाब का नाम? मेनका गांधी पर की गई सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर सुनवाई के दौरान अदालत और मेनका गांधी के बीच बयानबाजी का मुद्दा केंद्र में रहा. कोर्ट ने कहा कि मेनका गांधी के बयान न सिर्फ अनुचित हैं, बल्कि अदालत की अवमानना के दायरे में आता है.

Supreme Court on Stray Dogs: आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े एक अहम मामले की सुनवाई के दौरान बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में तीखी नोकझोंक देखने को मिली. जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पशु अधिकार कार्यकर्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के हालिया बयानों पर कड़ा रुख अपनाया. कोर्ट ने उनके पॉडकास्ट में कही गई बातों को अदालत की गरिमा के खिलाफ बताया और इसे अवमानना की श्रेणी में रखा, हालांकि सख्ती के बावजूद कोई दंड नहीं लगाया गया.

मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियों पर सवाल उठाए थे

सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर सुनवाई के दौरान अदालत और मेनका गांधी के बीच बयानबाजी का मुद्दा केंद्र में रहा. दरअसल, हाल ही में एक पॉडकास्ट में मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियों पर सवाल उठाए थे. इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि अगर आवारा कुत्तों के हमलों में बच्चे या बुजुर्ग घायल होते हैं या उनकी मौत होती है, तो राज्य सरकारों से मुआवजा वसूला जा सकता है. साथ ही, कुत्तों को नियमित रूप से खाना खिलाने वालों की जिम्मेदारी तय करने की बात भी कही गई थी.

क्यों हुआ कसाब का जिक्र?

इन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए मेनका गांधी ने अदालत के रुख को अनुचित बताया था. इसी को लेकर जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने उनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन से सख्त सवाल किए. कोर्ट ने कहा कि मेनका गांधी के बयान न सिर्फ अनुचित हैं, बल्कि अदालत की अवमानना के दायरे में आता है. जस्टिस नाथ ने यहां तक कहा कि उनके पॉडकास्ट की भाषा और अंदाज भी चिंता का विषय है. हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह दरियादिली दिखाते हुए इस मामले में कोई अवमानना कार्रवाई नहीं कर रहा है. सुनवाई के दौरान राजू रामचंद्रन ने दलील दी कि एक वकील के तौर पर वे किसी भी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर वे 26/11 के दोषी अजमल कसाब के लिए पेश हो सकते हैं, तो मेनका गांधी के लिए भी.

इस पर जस्टिस विक्रम नाथ ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कसाब ने अदालत की अवमानना नहीं की थी, लेकिन मेनका गांधी ने की है. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आवारा कुत्तों को लेकर की गई उसकी टिप्पणियां व्यंग्य नहीं थीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर आधारित थीं. कोर्ट ने मेनका गांधी से यह भी सवाल किया कि एक पशु अधिकार कार्यकर्ता और पूर्व मंत्री होने के नाते उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए नीति, बजट या किसी योजना में क्या योगदान दिया. जवाब में उनके वकील ने कहा कि बजट और नीतियां सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं.

