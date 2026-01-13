FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
भारत

भारत

कुत्तों के काटने पर अब देना होगा मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने तय की डॉग लवर्स की जवाबदेही

सुप्रीम कोर्ट ने डॉग बाइट मामलों में सख्ती दिखाते हुए कहा कि मौत या चोट पर मुआवजा अनिवार्य होगा. राज्यों के साथ-साथ डॉग लवर्स की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी.

IANS

Updated : Jan 13, 2026, 03:27 PM IST

कुत्तों के काटने पर अब देना होगा मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने तय की डॉग लवर्स की जवाबदेही
आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और उनसे जुड़ी घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि कुत्तों के काटने से होने वाली मौत या गंभीर चोट के मामलों में पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकारों के साथ-साथ कुत्तों को खुले में खाना खिलाने वालों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी. कोर्ट ने इसे सिर्फ भावनाओं का नहीं, बल्कि जन-सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया. 

क्या उनके जज्बात सिर्फ कुतों के लिए है?

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मामले में सुनवाई के दौरान आवारा कुत्तों को खुले में खाना खिलाने वालों के रवैये पर सवाल खड़ा किए. कोर्ट ने कहा कि क्या उनके जज्बात सिर्फ कुतों के लिए है , इंसान के लिए नहीं है. कोर्ट ने पूछा कि अगर किसी आवारा कुत्ते के हमले में नौ साल के बच्चे की मौत हो जाती है, तो इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों में पाए जाने वाले वायरस का जिक्र किया और कहा, जब बाघ आवारा कुत्तों पर हमला करके खाते हैं, उन्हें डिस्टेंपर की बीमारी हो जाती है और आखिरकार वे मर जाते हैं. 

जानवर बनाम इंसान का मुद्दा देखना चाहिए

सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने दलील दी कि इस मामले को कुत्ते बनाम इंसान के मुद्दे के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे जानवर बनाम इंसान का मुद्दा देखना चाहिए. पिछले साल सांप के काटने से 50 हजार लोगों की मौत हुई थी. बंदरों के काटने के मामले भी होते हैं. चूहे कंट्रोल करने के लिए भी कुत्ते जरूरी हैं. इसलिए इकोसिस्टम को बैलेंस करना होगा. मेनका गुरुस्वामी ने तर्क दिया कि आवारा कुत्तों को मारने से उनकी आबादी कम नहीं होगी, और नसबंदी ही एकमात्र प्रभावी समाधान है. उन्होंने कहा कि अगर रेगुलेटर ने अपना काम ठीक से किया होता, तो आज हम इस स्थिति का सामना नहीं कर रहे होते. 

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल में दो नर्सों में मिले निपाह वायरस के लक्षण, केंद्र सरकार ने लिया एक्शन, भेजी एक्सपर्ट्स की टीम

कोर्ट की कार्यवाही के बजाय एक पब्लिक प्लेटफॉर्म बन गया है

कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कोर्ट की कार्यवाही के बजाय एक पब्लिक प्लेटफॉर्म बन गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हर कुत्ते के काटने और हर मौत पर हम राज्यों पर जरूरी इंतजाम न करने के लिए भारी मुआवजा तय करेंगे. कुत्तों को खाना खिलाने वालों पर भी जिम्मेदारी तय करेंगे। आप उन्हें अपने घर ले जाएं और वहां रखें. उन्हें घूमने, काटने, पीछा करने की इजाजत क्यों दी जानी चाहिए? कुत्ते के काटने का असर जिंदगी भर रहता है. 

इनपुट-आईएएनएस

