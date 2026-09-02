'आप BCI का हर फैसला नहीं ले सकते', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कर दी मनन कुमार मिश्रा की 'पावर कट'?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह साफ है कि वर्तमान अध्यक्ष सिर्फ तभी तक पद पर बने रह सकते हैं, जब तक पहले ही कराए जा चुके राज्य बार काउंसिल के चुनावों के आधार पर बीसीआई का नया चुनाव नहीं हो जाता.

बीसीआई चीफ मनन कुमार मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. बुधवार (2 सितंबर, 2026) को कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की कार्यप्रणाली पर अहम आदेश देते हुए कहा कि अब बीसीआई अकेले कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकता. अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की सक्रिय भागीदारी और सहमति जरूरी होगी. कोर्ट ने यह भी कहा कि मनन कुमार मिश्रा का पद सिर्फ अस्थायी (प्रो टेम) है. वह लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए स्थाई अध्यक्ष नहीं हैं.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा कि वह किसी भी आरोप से प्रभावित नहीं होगी और उसका सरोकार किसी व्यक्ति के आचरण से नहीं, बल्कि बीसीआई के संस्थागत कामकाज से है. कोर्ट ने कहा कि मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्वाचित बीसीआई के गठन तक संस्था की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनी रहे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट बार काउंसिल्स के चुनाव और नई बीसीआई बनने तक मनन कुमार मिश्रा का अधिकार सीमित रहेगा. कोर्ट के अनुसार मौजूदा पदाधिकारी फिलहाल बीसीआई का नियमित और प्रशासनिक काम संभालेंगे, लेकिन बड़े नीतिगत फैसले लेने का उन्हें अधिकार नहीं होगा. कोर्ट ने उन याचिकाओं पर यह आदेश दिया है, जिनमें मनन कुमार मिश्रा को बीसीआई अध्यक्ष के पद से हटाने की मांग की गई है. इसके अलावा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 2030 तक बढ़ाए जाने वाले नोटिफिकेशन को भी याचिका में चुनौती दी गई है.

जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि कोर्ट मौजूदा व्यवस्था पर अपनी मंजूरी की मुहर नहीं लगा रहा है. उन्होंने कहा कि यह साफ है कि वर्तमान अध्यक्ष सिर्फ तभी तक पद पर बने रह सकते हैं, जब तक पहले ही कराए जा चुके राज्य बार काउंसिल के चुनावों के आधार पर बीसीआई का नया चुनाव नहीं हो जाता. याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट माधवी दीवान ने मनन कुमार मिश्रा का कार्यकाल पांच साल और बढ़ाए जाने वाले नोटिफिकेशन का जिक्र करते हुए बताया कि इसमें कहा गया है, 'मनन कुमार मिश्रा को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया था और उनका कार्यकाल 17 अप्रैल 2025 से शुरू होकर 16 अप्रैल 2030 तक रहेगा.'

वकील ने अधिवक्ता अधिनियम की धारा 4(3) के प्रावधान का हवाला देते हुए कहा कि इस प्रावधान का उद्देश्य प्रशासनिक शून्यता को रोकना है, लेकिन इसका इस्तेमाल चुनावों से बचने और मौजूदा पदाधिकारियों को लगातार पद पर बनाए रखने के लिए किया गया है.

दूसरे याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन और सी. यू. सिंह पेश हुए. उन्होंने कहा कि बार के व्यापक परामर्श के बिना ही अध्यक्ष के कार्यालय से प्रस्ताव जारी किए जा रहे थे. वहीं, बीसीआई अध्यक्ष का पक्ष रखने के लिए सीनियर एडवोकेट गुरु कृष्णकुमार पेश हुए. उन्होंने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से परामर्श किए जाने के सुझाव पर सहमति जताते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को व्यापक आरोप और परोक्ष आरोप लगाने के लिए कोर्ट के मंच का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि नवगठित राज्य बार काउंसिल अपने सह-सदस्य नामित करने की प्रक्रिया पूरी करेंगी और बीसीआई के लिए नए प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगी. बेंच अब मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को करेगी. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से दो हफ्ते में दो महिला सदस्यों के मनोनय की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है. इसके बाद स्टेट बार काउंसिलें अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बीसीआई प्रतिनिधि का चुनाव करेंगी.

