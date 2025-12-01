डिजिटल अरेस्ट केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, देशभर में CBI को जांच और तुरंत कार्रवाई करने का आदेश

डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट से जुड़े गिरोहों की पूरी तहकीकात करने का आदेश दिया.

देशभर में तेजी से बढ़ते डिजिटल अरेस्ट मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए अहम आदेश जारी किया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि अब इन मामलों की जांच सीबीआई करेगी और इसे अन्य किसी भी स्कैम से अलग रखते हुए शीर्ष प्राथमिकता से निपटाया जाएगा. मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट गिरोहों की गहराई से जांच करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने एजेंसी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PCA) के तहत उन बैंकरों की भूमिका की जांच करने की भी खुली छूट दी है, जो संदिग्ध बैंक खातों के जरिए इस स्कैम को संभव बनाते हैं.

सीबीआई को पूरे देश में व्यापक कार्रवाई का अधिकार

मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को भी पक्षकार बनाया है. कोर्ट ने पूछा कि ऐसे बैंक खातों की पहचान कर अपराध की कमाई को फ्रीज करने के लिए एआई और मशीन लर्निंग तकनीक कब लागू की जाएगी? अदालत के अनुसार, उन्नत तकनीक डिजिटल अरेस्ट गिरोहों पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. इसके साथ ही बेंच ने कहा कि आईटी इंटरमीडियरी रूल्स 2021 के तहत सभी प्राधिकरण सीबीआई को पूरा सहयोग देंगे. जिन राज्यों ने अभी तक सीबीआई को सामान्य सहमति नहीं दी है, उन्हें आईटी एक्ट 2021 से जुड़े मामलों की जांच के लिए अनुमति प्रदान करने का निर्देश दिया गया. इससे सीबीआई को पूरे देश में व्यापक कार्रवाई का अधिकार मिलेगा.

टेलीकॉम विभाग से विस्तृत प्रस्ताव दाखिल करने का आदेश

डिजिटल अरेस्ट स्कैम में फर्जी सिम कार्ड और कई पहचान का उपयोग सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम विभाग से विस्तृत प्रस्ताव दाखिल करने का आदेश दिया है. इसका उद्देश्य टेलीकॉम कंपनियों के लिए सख्त दिशानिर्देश तैयार करना है ताकि सिम कार्ड के दुरुपयोग पर रोक लग सके. अदालत ने सभी राज्यों को तुरंत साइबर क्राइम सेंटर स्थापित करने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा कि साइबर अपराधों में जब्त किए गए मोबाइल और डिजिटल डिवाइस का डेटा सुरक्षित रखा जाए.

ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक शामिल

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि आईटी एक्ट 2021 के तहत दर्ज हर एफआईआर को सीबीआई के हवाले किया जाए ताकि जांच केंद्रीकृत और प्रभावी बन सके. सीजेआई ने बताया कि कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के बाद बड़ी संख्या में पीड़ित सामने आए हैं, जिनमें ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं. उन्हें धमकी देकर, डराकर और फर्जी तरीके से ऑनलाइन गिरफ्तार दिखाकर ठगा गया, जो हालात की गंभीरता को उजागर करता है.

इनपुट- आईएएनएस

