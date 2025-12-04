FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

SIR: बीएलओ की बढ़ती मौत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, काम का बोझ घटाने समेत राज्यों को दिए कई निर्देश

SIR process: बीएलओ की मौतों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ और राज्यों को स्टाफ बढ़ाने, काम का दबाव घटाने और बीमारी या तनाव से जूझ रहे कर्मचारियों को तुरंत राहत देने का आदेश दिया. मुआवजा मुद्दा भी कोर्ट में लंबित है.

IANS

Updated : Dec 04, 2025, 05:51 PM IST

SIR: बीएलओ की बढ़ती मौत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, काम का बोझ घटाने समेत राज्यों को दिए कई निर्देश

बीएलओ की बढ़ती मौत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

SIR process: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) की बढ़ती मौतों ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. गुरुवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इन मौतों पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे BLO पर बढ़ते काम के दबाव को तुरंत कम करें. कोर्ट ने साफ कहा कि जहां स्टाफ की कमी है, वहां अतिरिक्त कर्मचारियों की तुरंत नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि कोई अधिकारी अत्यधिक बोझ झेलने को मजबूर न हो. 

देशभर में अब तक 35-40 BLO की मौत

तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी टीवीके की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि देशभर में अब तक 35-40 BLO की मौत कथित तौर पर भारी काम के कारण हो चुकी है. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कई परिवार अपने कमाने वाले सदस्य को खो चुके हैं, इसलिए उन्हें मुआवजा दिया जाए. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि SIR एक जरूरी प्रशासनिक प्रक्रिया है और इसे समय पर पूरा करना जरूरी है. लेकिन अगर काम के बोझ से कर्मचारियों की जान जा रही है तो यह बेहद गंभीर मुद्दा है, जिस पर राज्य सरकारों को तुरंत कदम उठाना होगा. 

केस-टू-केस आधार पर उसे राहत दें

कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया कि जहां 10,000 कर्मचारी मौजूद हैं, वहां जरूरत पड़ने पर 20,000 से 30,000 कर्मचारियों की तैनाती की जा सकती है. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई BLO बीमारी, मानसिक तनाव या किसी गंभीर कारण से ड्यूटी से छूट चाहता है, तो अधिकारी केस-टू-केस आधार पर उसे राहत दें और उसकी जगह तुरंत किसी अन्य कर्मचारी को लगाया जाए.

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले विधायक पर कार्रवाई, हुमायूं कबीर को TMC ने पार्टी से निकाला

दबाव के कारण आत्महत्या जैसे कदम उठाए

सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि कई राज्यों में BLOs ने लंबे समय तक ड्यूटी, संसाधनों की कमी और लगातार दबाव के कारण आत्महत्या जैसे कदम उठाए. इस पर सीजेआई ने कहा कि यह बेहद चिंताजनक स्थिति है और हर राज्य प्रशासन को संवेदनशील होकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है, जिस पर कोर्ट आगे विचार करेगा. 

इनपुट-आईएएनएस

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

