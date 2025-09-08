Add DNA as a Preferred Source
भारत

बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, Aadhaar को माना जाएगा 12वां दस्तावेज, नागरिकता को लेकर भी अहम टिप्पणी

Bihar SIR: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR मामले में आधार कार्ड को 12वें पहचान दस्तावेज के रूप में मान्यता दी. कोर्ट ने कहा कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं.

Latest News

राजा राम

Updated : Sep 08, 2025, 04:15 PM IST

बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, Aadhaar को माना जाएगा 12वां दस्तावेज, नागरिकता को लेकर भी अहम टिप्पणी

Bihar SIR

Bihar SIR: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी नागरिक की पहचान के लिए आधार कार्ड को '12वें दस्तावेज' के रूप में स्वीकार किया जाएगा. हालांकि, अदालत ने साफ कर दिया कि आधार को नागरिकता के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इस आदेश को मतदाता सूची से जुड़े विवादों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि अब पहचान की प्रक्रिया में आधार को भी मान्यता मिल गई है. 

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में चुनाव आयोग को आदेश दिया कि अब तक मतदाता पहचान के लिए 11 दस्तावेज मान्य थे. अब आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में भी स्वीकार किया जाएगा. यानी कोई व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने या बाहर किए जाने की प्रक्रिया में अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड पेश कर सकता है. 

आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं

जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि आधार केवल पहचान और निवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं. उन्होंने कहा कि कोर्ट किसी भी अवैध प्रवासी को अनुमति देने की बात नहीं कर रहा. आधार का इस्तेमाल सिर्फ इस बात के लिए होगा कि मतदाता सूची में शामिल व्यक्ति वास्तव में वही है जो वह बता रहा है. कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग आधार कार्ड की प्रामाणिकता की जांच कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रस्तुत किया गया दस्तावेज सही है. लेकिन इसे नागरिकता साबित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. 

यह भी पढ़ें: Bihar Election: नीतीश सरकार ने बढ़ाई आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका की सैलरी, बिहार चुनाव से पहले किया बड़ा ऐलान

अगली सुनवाई 15 सितंबर को

बताते चलें चुनाव आयोग ने सुनवाई में जानकारी दी कि बिहार में 7.24 करोड़ लोगों में से 99.6 प्रतिशत ने पहले ही आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए हैं. बहरहाल, अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी. अदालत के इस आदेश के बाद बिहार में मतदाता सूची की प्रक्रिया और भी स्पष्ट हो गई है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.

