सुप्रीम कोर्ट ने एसपी के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने का निर्देश देने वाले बिहार के जज को फटकार लगाई. टॉप कोर्ट ने कहा कि वो बिहार के बाहुबली न बनें.

'क्या ऐसा करना आपके अधिकार क्षेत्र में था? आप भी अपने हाथ बांध लीजिए. बहुत हो गया एडवेंचर. नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी जाकर ट्रेनिंग लीजिए.जज के तौर पर आपको, अपना अधिकार क्षेत्र पता होना चाहिए.' ये फटकार सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एक सेशन जज को लगाई, जिन्होंने एक पुलिस अफसर के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने का आदेश दिया था.

टॉप कोर्ट ने सासाराम के एक एडिशनल सेशंस जज (ASJ) के उस फैसले पर एतराज जताया, जिसमें उन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करवाने का निर्देश दिया था. अदालत ने जज से कहा कि वह बिहार के बाहुबली न बनें.

जज ने SP के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया था आदेश

ASJ ने एक क्रिमिनल केस में एसपी को झूठी गवाही देने वाले एक गवाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. बार-बार समन का पालन न करने पर जज ने बिहार के चीफ सेक्रेटरी को एसपी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का निर्देश दिया. जब एक्शन नहीं लिया गया तो जज ने एसपी के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने का निर्देश दिया और उन्हें 22 अगस्त को कोर्ट में पेश होने को कहा.

ASJ कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे SP

एसपी दो बार कोर्ट की सुनवाई में शामिल नहीं हो पाए. अफसर के वकील ने कोर्ट पर वर्चुअल पेशी की इजाजत मांगी क्योंकि वह बाढ़ राहत का काम देख रहे थे. इस बीच हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग जज ने सेशंस जज से 24 सितंबर को पटना में केस के रिकॉर्ड के साथ मिलने को कहा. जज ने यह कहते हुए मिलने से इनकार कर दिया कि ये उनके लिए बहुत अपमानजनक और हिम्मत तोड़ने वाला है. 29 सितंबर को ASJ ने एसपी को कोर्ट का ऑर्डर न मानने का दोषी ठहराया और उन पर एक रुपये का जुर्माना लगाया.

HC की फटकार के बाद जज ने खटखटाया SC का दरवाजा

राज्य सरकार की अपील पर पटना हाई कोर्ट ने ज्यूडिशियल ऑफिसर के व्यवहार की आलोचना की और उनसे भविष्य में सावधानी बरतने को कहा. इससे दुखी ASJ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. उन्होंने याचिका में लिखा, 'ये मामला दिखाता है कि जब ज्यूडिशियल ऑफिसर किसी IAS या IPS के खिलाफ कोई ऑर्डर पास करते हैं तो उनकी कितनी बुरी हालत होती है. पूरा सिस्टम उन्हें बचाने की कोशिश करता है और ज्यूडिशियल ऑफिसर बेसहारा हो जाते हैं.'

कानून के बारे में आपकी समझ बहुत खराब: SC

CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने ASJ की याचिका पर सोमवार (23 नवंबर) को सुनवाई की. जस्टिस बागची ने कहा, 'कानून के बारे में आपकी समझ बहुत खराब है. आपने इतना एग्रेसिव रवैया अपनाया. सुपरिटेंडेंट को बुलाया और उन्हें दोषी ठहराया. हम न्याय करने की आपकी कोशिश की तारीफ करते हैं, लेकिन हम प्रोसेस की रुकावटों और डिसिप्लिन से चलते हैं. बस अब बहुत हुआ. एक जज के तौर पर आपको अपना ज्यूरिडिक्शन पता होना चाहिए.'

SC ने जज को बताया - क्या होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि क्या सेशन कोर्ट सिर्फ इसलिए कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर सकता है क्योंकि एफआईआर करने के निर्देश का पालन नहीं किया गया था.

बेंच ने कहा, 'हम सच में आपकी समझ देखकर हैरान हैं. आपको सबसे पहले सेक्शन 384 BNSS और सेक्शन 345 CrPC का दायरा समझना होगा. अगर कोई किसी को थप्पड़ मारता है या कोर्ट को गाली देता है या कहने पर कोर्टरूम छोड़ने से मना करता है तो यह कोर्ट के खिलाफ किया गया अपराध यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, लेकिन अगर हम किसी को FIR दर्ज करने का निर्देश देते हैं और वो ऐसा नहीं करते हैं तो यह कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के तहत नहीं आएगा.'

ASJ ने वकील प्रेम प्रकाश के जरिए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी. जज की इस याचिका को इस छूट के साथ निपटा दिया गया कि वो हाई कोर्ट जा सकते हैं और इस मामले पर सहानुभूति से विचार किया जा सकता है.

2023 में झूठी गवाही को लेकर हुआ था पूरा मामला

सेशन जज ने सासाराम के उस समय के एसपी को एक आदमी के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने का निर्देश दिया था. यह निर्देश 2023 के एक मामले में दिए गए फैसले का हिस्सा था. इस साल अगस्त में जज ने इस निर्देश का उल्लंघन करने के लिए एसपी (अब सारण में पोस्टेड) के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू की. इस साल सितंबर में जज ने एसपी को दोषी ठहराया और उन पर एक रुपये का फाइन लगाया.

पटना हाई कोर्ट ने मांगी थी रिपोर्ट

पटना हाई कोर्ट में जब मुख्य फैसले के खिलाफ अपील की गई तो एसपी के खिलाफ जज का ये आदेश जांच के दायरे में आया. हाई कोर्ट ने सवाल उठाया कि ट्रायल जज ने फैसला सुनाने के बाद भी संबंधित मामलों में ऑर्डर कैसे पास किए और इसे अजीब-अभूतपूर्व स्थिति बताया. हाई कोर्ट ने 8 अक्टूबर को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज से इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी और मामले की सुनवाई 25 नवंबर तय की. इस बीच सेशन जज ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हालांकि टॉप कोर्ट ने उन्हें ही फटकार लगाकर बिहार का बाहुबली न बनने की सलाह दी.

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